После восстановления Windows 11 стандартное ПО и MS Office зависают, вылетают и отказываются запускаться

Неожиданный результат восстановления системы

Пользователи ОС Windows 11 с установленным набором последних обновлений могут оказаться в ситуации, когда запуск некоторых приложений становится невозможным после выполнения восстановления системы. Microsoft признала наличие проблемы и опубликовала на своем портале поддержки посвященную ей заметку.

Сложности с запуском начинаются после применения функции «Восстановление системы» (System Restore) с откатом к точке восстановления и касаются приложений, использующих формат пакета MSIX. К их числу относятся текстовый редактор «Блокнот» (Notepad), «переехавший» в магазин Microsoft Store в 2021 г., графический редактор Paint, голосовой помощник Cortana, эмулятор терминала Terminal, а также пакет офисных приложений Microsoft Office.

В Microsoft подчеркивают, что перечень этот не является исчерпывающим, и любое приложение, установленное из MSIX-пакета, способно доставить пользователю неприятности.

Откат Windows 11 22H2 к точке восстановления таит неприятные сюрпризы для пользователя

Проблеме подвержены сборки Windows 11 с патчем 22H2, вышедшим осенью 2022 г. Затронуты все существующие редакции Windows 11: SE, Home, Pro, Enterprise, Enterprise Multi-Session, Education, IoT Enterprise.

Другие возможные проблемы

Так, программа может безмолвно зависнуть при попытке запуска или честно уведомить пользователя о его невозможности, выдав сообщение: «Это приложение не может запуститься» (“This app can’t open”). В некоторых случаях при выполнении приложения возникает ошибка ввода-вывода, после чего оно перестает отвечать и затем аварийно завершается.

Среди наименее деструктивных возможных последствий срабатывания бага – появление в меню «Пуск» дублирующих ярлыков приложений, подверженных проблеме.

Что предлагает Microsoft

Microsoft не назвала сроков исправления бага и, более того, не сообщила, поставлена ли вовсе перед ее разработчиками такая задача.

Тем не менее компания предложила ряд шагов, которые можно совершить, чтобы сгладить негативные эффекты, вызванные багом. Шаги, впрочем, более чем очевидные.

Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта ПО

Так, специалисты Microsoft считают, что повторная попытка запуска «упавшего» приложения может поспособствовать его «починке». Также в перечне мер, которые советует предпринять пользователю, переустановка «проблемного» приложения из магазина Microsoft Store, повторная инсталляция приложения из оригинального источника, а также применение последних обновлений Windows с помощью «Центра обновления Windows» (Windows Update).

Что такое MSIX

Система упаковки приложений MSIX впервые появилась в Windows 10 в 2018 г.

MSIX – решение для контейнеризации, предлагающее простой способ конвертировать крупные каталоги приложений. В него вошли все лучшие функции UWP, включая надежную установку и обновление, а также управляемую модель системы безопасности и поддержки для корпоративного управления и магазина Microsoft Store.

Microsoft Defender сходит с ума

Некорректная работа функции восстановления системы в Windows 11 – не единственная проблема, с которой пользователи ОС могли столкнуться за прошедшие несколько дней.

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Так, обновление сигнатур Microsoft Defender, выпущенное 13 января 2023 г., заставило встроенный в Windows 10 и Windows 11 антивирус уничтожить пользовательские ярлыки на рабочем столе и в меню «Пуск».

Microsoft впоследствии отозвала опасное обновление и опубликовала скрипт PowerShell, который, как ожидалось, поможет системным администраторам Windows частично восстановить утраченные ярлыки.