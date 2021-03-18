Из стандартных приложений Windows выбросят легендарный «Блокнот», который был там с самой первой версии

Windows 10 ждут изменения

Microsoft впервые с 2017 г. добавит в состав операционной системы Windows 10 новые приложения: Windows Terminal и Power Automate Desktop. Об этом сообщается в официальном блоге разработчиков на сайте корпорации. Некоторые изменения также коснутся классических программ, в частности «Блокнота» и «Проводника», а функциональность виртуальных рабочих столов будет расширена.

Грядущие изменения представлены в сборке Windows 10 под номером 21337, предназначенной для публичного тестирования в рамках программы Windows Insider.

Новые приложения

В одном из следующих обновлений функциональности Windows 10 к списку предустановленных программ добавится эмулятор терминала Windows Terminal. Обновляться программа будет отдельно от операционной системы – через магазин приложений Microsoft Store.

В Windows Terminal интегрированы функции командной строки PowerShell и CMD, а также доступ к Windows Subsystem for Linux (WSL) для запуска Linux-приложений под Windows. Утилита Windows Terminal обеспечивает поддержку нескольких вкладок, а также выбор темы и кастомизацию для тех, кто хочет точнее настроить Terminal под свои нужды. В Windows Terminal также представлена поддержка эмодзи и рендеринга с помощью графических ускорителей.

Окно приложения Windows Terminal

Microsoft представила Windows Terminal в рамках конференции разработчиков Microsoft Build 2019. Исходный код утилиты открыт на условиях свободной лицензии MIT и доступен в репозитории проекта на хостинге Github.

Кроме того, набор стандартных приложений, как и обещала Microsoft, пополнит Power Automate Desktop. Это инструмент для автоматизации рутинных задач, которые выполняются вручную на ПК под управлением Windows 10. Программа относится к классу low-code, то есть не требует от пользователя обладания серьезными навыками программирования – настройка и отладка рабочих процессов в основном осуществляются в визуальном редакторе при помощи мыши.

Power Automate Desktop входит в состав коммерческой платформы Microsoft Automate и базируется на наработках компании Softomotive, которую Microsoft приобрела в мае 2020 г. В начале марта 2021 г. корпорация объявила о том, что инструмент смогут бесплатно загрузить и использовать все желающие, а позднее он будет включен в состав ОС Windows 10.

Изменения в «Проводнике» и «Блокноте»

Предстоящие изменения также затронут классический текстовый редактор «Блокнот» (Notepad), который присутствует в Windows с ее самой первой версии, вышедшей в 1985 г. Однако эти изменения в основном будут носить «косметический» характер. Так, разработчики перенесут приложение из папки «Стандартные» (Windows Accessories) в корневой раздел меню «Пуск». Кроме того, «Блокнот», как и Windows Terminal, будет обновляться через Microsoft Store. Таким образом, исправления ошибок и, возможно, новые функции смогут быстрее достигать компьютеров пользователей.

Новая иконка «Блокнота»

Наконец, переработке подвергнется пиктограмма приложения – Microsoft приведет ее в соответствие с официальным стилем оформления графического интерфейса Windows 10 – Fluent Design.



«Проводник» оптимизируют под устройства с тачскринами

Еще менее заметные изменения, касающиеся визуальной составляющей, ожидают «Проводник» (File Explorer). В настройках «Проводника» появится опция, которая позволит увеличить интервалы между элементами управления в окне приложения. Это может быть полезно при использовании Windows 10 на устройствах с сенсорными экранами.

Новые возможности виртуальных рабочих столов

Microsoft продолжает постепенно расширять возможности такого инструмента, как виртуальные рабочие столы. В одном из следующих обновлений пользователям станет доступна смена обоев на любом из виртуальных рабочих столов. Это, вероятно, поможет лучше ориентироваться в рабочем окружении.

Индивидуальные обои для каждого виртуального рабочего стола

Кроме того, появится возможность менять порядок виртуальных рабочих пространств при помощи перетаскивания мышью на экране «Представление задач», который вызывается нажатием комбинации клавиш Win и Tab или соответствующей кнопки на панели задач.



Упорядочивание виртуальных рабочих столов с помощью перетаскивания их миниатюр

Ранее CNews сообщал о том, что Microsoft, как ожидается, добавит ряд новых функций, которые способны сделать работу пользователей в многозадачной среде комфортнее. Запланированные изменения касаются контроля над размещением окон приложений на рабочем столе и функциональности виртуальных рабочих столов, в частности, при работе в окружении с несколькими мониторами.

Какие еще новшества ожидают Windows 10

Microsoft не уточняет, когда именно описанные новшества станут доступны массовому пользователю. Однако можно предположить, что они войдут в состав осеннего релиза под кодовым названием Sun Valley, который обещает быть богатым на изменения.

Виртуализация сетей: как глобальные тренды проявляются в российских условиях Интеграция

Так, по сообщению Windows Latest, Microsoft также планирует перекроить дизайн стартового меню «Пуск», а вместе с ним и облик «Проводника». Изменения коснутся и ряда встроенных в Windows 10 приложений, а также панели задач и центра уведомлений (Action Center). Изменения пользовательского интерфейса также будут включать обновления дизайна ползунков, кнопок и элементов управления, которые можно найти в Windows и программах под нее – как штатных, так и сторонних девелоперов.

В середине марта 2021 г. CNews писал, что графический редактор Paint 3D и просмотрщик трехмерных сцен 3D Viewer могут быть исключены из числа стандартных программ Windows 10 – устанавливать их придется вручную. Одновременно с ними из системы исчезнет многим непригодившаяся папка «Объемные объекты», которую не удалить через «Проводник».



В начале февраля 2021 г. CNews сообщил о том, что Microsoft предположительно ведет тестирование функции Windows 10, которая позволит выяснить, какие приложения используют веб-камеру, и не подглядывает ли за пользователем кто-либо посторонний. Инсайдеры допускают, что данная функция может быть введена в обновлении Sun Valley.

Впервые о существовании проекта Sun Valley стало известно в конце октября 2020 г. На тот момент он мог находиться на ранней стадии проработки. В январе 2021 г. издание The Verge сообщило, что Microsoft ищет специалистов, которые помогут ей модернизировать дизайн Windows 10, почти не менявшийся более пяти лет в рамках этого проекта.