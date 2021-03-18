Из стандартных приложений Windows выбросят легендарный «Блокнот», который был там с самой первой версии
Windows 10 ждут изменения
Microsoft впервые с 2017 г. добавит в состав операционной системы Windows 10 новые приложения: Windows Terminal и Power Automate Desktop. Об этом сообщается в официальном блоге разработчиков на сайте корпорации. Некоторые изменения также коснутся классических программ, в частности «Блокнота» и «Проводника», а функциональность виртуальных рабочих столов будет расширена.
Грядущие изменения представлены в сборке Windows 10 под номером 21337, предназначенной для публичного тестирования в рамках программы Windows Insider.
Новые приложения
В одном из следующих обновлений функциональности Windows 10 к списку предустановленных программ добавится эмулятор терминала Windows Terminal. Обновляться программа будет отдельно от операционной системы – через магазин приложений Microsoft Store.
В Windows Terminal интегрированы функции командной строки PowerShell и CMD, а также доступ к Windows Subsystem for Linux (WSL) для запуска Linux-приложений под Windows. Утилита Windows Terminal обеспечивает поддержку нескольких вкладок, а также выбор темы и кастомизацию для тех, кто хочет точнее настроить Terminal под свои нужды. В Windows Terminal также представлена поддержка эмодзи и рендеринга с помощью графических ускорителей.
Microsoft представила Windows Terminal в рамках конференции разработчиков Microsoft Build 2019. Исходный код утилиты открыт на условиях свободной лицензии MIT и доступен в репозитории проекта на хостинге Github.
Кроме того, набор стандартных приложений, как и обещала Microsoft, пополнит Power Automate Desktop. Это инструмент для автоматизации рутинных задач, которые выполняются вручную на ПК под управлением Windows 10. Программа относится к классу low-code, то есть не требует от пользователя обладания серьезными навыками программирования – настройка и отладка рабочих процессов в основном осуществляются в визуальном редакторе при помощи мыши.
Power Automate Desktop входит в состав коммерческой платформы Microsoft Automate и базируется на наработках компании Softomotive, которую Microsoft приобрела в мае 2020 г. В начале марта 2021 г. корпорация объявила о том, что инструмент смогут бесплатно загрузить и использовать все желающие, а позднее он будет включен в состав ОС Windows 10.
Изменения в «Проводнике» и «Блокноте»
Предстоящие изменения также затронут классический текстовый редактор «Блокнот» (Notepad), который присутствует в Windows с ее самой первой версии, вышедшей в 1985 г. Однако эти изменения в основном будут носить «косметический» характер. Так, разработчики перенесут приложение из папки «Стандартные» (Windows Accessories) в корневой раздел меню «Пуск». Кроме того, «Блокнот», как и Windows Terminal, будет обновляться через Microsoft Store. Таким образом, исправления ошибок и, возможно, новые функции смогут быстрее достигать компьютеров пользователей.
Наконец, переработке подвергнется пиктограмма приложения – Microsoft приведет ее в соответствие с официальным стилем оформления графического интерфейса Windows 10 – Fluent Design.
Еще менее заметные изменения, касающиеся визуальной составляющей, ожидают «Проводник» (File Explorer). В настройках «Проводника» появится опция, которая позволит увеличить интервалы между элементами управления в окне приложения. Это может быть полезно при использовании Windows 10 на устройствах с сенсорными экранами.
Новые возможности виртуальных рабочих столов
Microsoft продолжает постепенно расширять возможности такого инструмента, как виртуальные рабочие столы. В одном из следующих обновлений пользователям станет доступна смена обоев на любом из виртуальных рабочих столов. Это, вероятно, поможет лучше ориентироваться в рабочем окружении.
Кроме того, появится возможность менять порядок виртуальных рабочих пространств при помощи перетаскивания мышью на экране «Представление задач», который вызывается нажатием комбинации клавиш Win и Tab или соответствующей кнопки на панели задач.
Ранее CNews сообщал о том, что Microsoft, как ожидается, добавит ряд новых функций, которые способны сделать работу пользователей в многозадачной среде комфортнее. Запланированные изменения касаются контроля над размещением окон приложений на рабочем столе и функциональности виртуальных рабочих столов, в частности, при работе в окружении с несколькими мониторами.
Какие еще новшества ожидают Windows 10
Microsoft не уточняет, когда именно описанные новшества станут доступны массовому пользователю. Однако можно предположить, что они войдут в состав осеннего релиза под кодовым названием Sun Valley, который обещает быть богатым на изменения.
Так, по сообщению Windows Latest, Microsoft также планирует перекроить дизайн стартового меню «Пуск», а вместе с ним и облик «Проводника». Изменения коснутся и ряда встроенных в Windows 10 приложений, а также панели задач и центра уведомлений (Action Center). Изменения пользовательского интерфейса также будут включать обновления дизайна ползунков, кнопок и элементов управления, которые можно найти в Windows и программах под нее – как штатных, так и сторонних девелоперов.
В середине марта 2021 г. CNews писал, что графический редактор Paint 3D и просмотрщик трехмерных сцен 3D Viewer могут быть исключены из числа стандартных программ Windows 10 – устанавливать их придется вручную. Одновременно с ними из системы исчезнет многим непригодившаяся папка «Объемные объекты», которую не удалить через «Проводник».
В начале февраля 2021 г. CNews сообщил о том, что Microsoft предположительно ведет тестирование функции Windows 10, которая позволит выяснить, какие приложения используют веб-камеру, и не подглядывает ли за пользователем кто-либо посторонний. Инсайдеры допускают, что данная функция может быть введена в обновлении Sun Valley.
Впервые о существовании проекта Sun Valley стало известно в конце октября 2020 г. На тот момент он мог находиться на ранней стадии проработки. В январе 2021 г. издание The Verge сообщило, что Microsoft ищет специалистов, которые помогут ей модернизировать дизайн Windows 10, почти не менявшийся более пяти лет в рамках этого проекта.