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Microsoft Windows Terminal

Microsoft Windows Terminal

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.06.2026 Windows превращается в Linux. В ОС Microsoft появился набор утилит, который был в Linux со времен основания 1
25.10.2024 Microsoft без предупреждения лишила программистов бесплатной среды для сборки ПО на основе Windows 11 1
26.04.2021 Windows 10 научилась удалять программы в точности как Linux 1
29.03.2021 В Windows 10 исправляют причину «подвисаний», которой четверть века 1
25.03.2021 В Windows больше не будет классического «Проводника». Cамый популярный в мире файл-менеджер меняется до неузнаваемости 1
18.03.2021 Из стандартных приложений Windows выбросят легендарный «Блокнот», который был там с самой первой версии 2
20.05.2020 В Windows 10 появилась поддержка любых приложений Linux 2
08.05.2019 Microsoft впервые в истории встроила в Windows полноценное ядро Linux 2
07.05.2019 В командной строке Windows начали работать команды Linux. Видео 1
14.09.2010 Виртуализация настольных ПК: готового решения нет? 1
20.11.2009 «Страховой дом ВСК» модернизировал ИТ-инфраструктуру на базе решений HP 1
11.11.2009 «Ай-Теко» начала продажи нового ИБ-решения PacketSentry/CSTech Enterprise 1
10.11.2009 Вышла новая версия VMware View для виртуализации рабочих мест пользователей 1
25.01.2008 Бизнес ждет "виртуальная реальность" 1
16.04.2007 Citrix анонсирует Desktop Server 1.0 под Windows 2
20.03.2007 СПбНЦЭР объявил конкурс на поставку сервера и центра коммутации ЛВС 2
09.09.2005 Новые тонкие русские клиенты 2
11.08.2005 Citrix AE: система управления доступом для SMB 1
14.07.2005 Citrix упрощает продукты для SMB 1
24.12.2003 Новая версия Zlogin поддерживает терминальные службы 2
17.10.2002 ASPLinux и "1С-Рарус" представили возможность работы пакета "1С: Предприятие" с использованием ОС Linux 1
17.05.2002 Компания "К-Системс" выбрала платформу VIA EdenT для построения Windows 1
07.03.2002 Рынок ПО: Второе дыхание ASP 1
06.12.2001 "АйТи" представила новые инструментальные средства от Rational Software 1
03.07.2000 Microsoft инвестировала $10 млн. в компанию-разработчика ПО, предоставляемого для пользования через Интернет - FutureLink 1
29.01.1999 Network Computing Devices предложила пакет для интеграции клиентских программ Microsoft 1

Публикаций - 26, упоминаний - 33

Microsoft Windows Terminal и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25637 18
Citrix Systems 862 8
Microsoft Corporation - GitHub 1033 6
Broadcom - VMware 2579 5
IBM - International Business Machines Corp 9659 3
Oracle Corporation 7033 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 2
Intel Corporation 12742 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 408 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 527 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1114 1
1С-Рарус 960 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 357 1
АйТи 1498 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 639 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 319 1
AMD Graphics Product Group - ATI 971 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 141 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 303 1
K-Systems - К-Системс 140 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 92 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 1
ParallelGraphics 19 1
Citrix - Ardence 4 1
Orbital Data 3 1
Teradici 8 1
SAP SE 5557 1
Dell EMC 5157 1
Cisco Systems 5323 1
X Corp - Twitter 2928 1
Apple Inc 13015 1
HP Inc. 5859 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1748 1
9405 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 590 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 304 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 382 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 245 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 74 1
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 378 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27849 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32895 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26957 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 7
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 549 6
Эмулятор - Emulation 289 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6989 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8495 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12645 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35390 5
WSL - Windows Subsystem for Linux 60 5
Micorosft Windows Insider 148 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3106 4
Repository - Репозиторий 1135 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10471 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12582 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16861 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10061 4
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2693 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3187 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12930 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6358 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4226 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2292 3
Application store - магазин приложений 1424 3
Оповещение и уведомление - Notification 5740 3
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 484 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1029 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17716 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15299 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10152 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14037 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1818 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6064 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3354 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1356 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2403 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2205 2
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 868 2
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1582 2
Microsoft Windows 16721 16
Linux OS 11329 10
Microsoft Windows 10 1924 7
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 359 7
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 993 6
Citrix MetaFrame 28 5
Microsoft Windows PowerShell 244 5
Microsoft Windows NT 889 4
Kali Linux - GNU/Linux-LiveCD 27 3
Microsoft WSL - Microsoft Windows Subsystem for Linux 14 3
Microsoft Notepad (Блокнот) 297 3
Citrix Access Platform - Citrix Access Essentials - Citrix Access Gateway - Citrix Access Suite - Citrix Remote PC Access 20 3
Microsoft Windows Server 2003 571 3
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow - Microsoft BPM 28 3
Microsoft Paint 3D 13 3
Linux - Debian GNU 560 3
Apple macOS 2371 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1668 3
Microsoft Azure 1505 3
Broadcom - VMware vSphere 604 2
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 249 2
Bash-скрипт 83 2
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 123 2
Microsoft Windows Server 2019 45 2
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 428 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Microsoft Windows 95 428 2
Microsoft DirectX 721 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Microsoft Windows Action Center - Центр уведомлений 15 2
Microsoft Windows 11 798 2
Broadcom - VMware View 46 2
Broadcom - VMware ThinApp 14 2
Citrix Presentation Server 24 2
Microsoft Windows 3.x 82 2
Teradici Tera - PCoIP Protocol - PC-over-IP 25 2
Google Chrome - браузер 1687 2
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 241 2
Docker - Платформа распределённых приложений 515 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 635 1
Кузнецов Сергей 163 1
Пивоваров Александр 5 1
Светлаков Александр 5 1
Кузьмин Олег 17 1
Воронецкий Эдуард 47 1
Ланина Ирина 18 1
Самойленко Александр 9 1
Бобров Дмитрий 1 1
Мощалков Дмитрий 1 1
Акопова Ольга 2 1
Warum Karl-Heinz - Варум Карл-Хайнц 8 1
Нуркаева Дина 2 1
Byun Brian - Бьюн Брайан 3 1
Ghorieshi Reza - Гориеши Реза 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163383 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54209 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18840 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14725 3
Европа 24867 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47046 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13713 2
Южная Корея - Республика 6991 2
Япония 13723 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1286 1
США - Колумбия - Вашингтон 1473 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 358 1
США - Флорида 779 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
США - Делавэр 173 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 80 1
США - Вашингтон штат 128 1
Ирландия - Республика 1034 1
Дания - Королевство 1330 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19270 1
Индия - Bharat 5811 1
Европа Восточная 3135 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2575 1
Германия - Федеративная Республика 13094 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1089 1
Италия - Итальянская Республика 4481 1
Франция - Французская Республика 8097 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1766 1
Китай - Тайвань 4219 1
США - Калифорния 4803 1
Нидерланды 3703 1
Малайзия 915 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15734 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12102 4
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1571 1
Здравоохранение - Реабилитация 437 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 393 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1147 1
Copyleft - Копилефт - авторское лево 11 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6481 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3893 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7629 1
The Verge - Издание 610 2
Neowin 204 1
Gartner - Гартнер 3646 2
Fortune Global 100 142 1
Gartner - Meta Group 8 1
Gartner - Burton Group 17 1
IDC - International Data Corporation 4963 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8489 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 303 1
Microsoft Build - конференция 38 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2636 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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