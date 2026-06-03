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Microsoft Windows Terminal
СОБЫТИЯ
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Microsoft Windows Terminal и организации, системы, технологии, персоны:
|Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 245 1
|Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 1
|The Verge - Издание 610 2
|Neowin 204 1
|Gartner - Гартнер 3646 2
|Fortune Global 100 142 1
|Gartner - Meta Group 8 1
|Gartner - Burton Group 17 1
|IDC - International Data Corporation 4963 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8489 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 303 1
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