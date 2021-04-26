Windows 10 научилась удалять программы в точности как Linux

Новые возможности winget

Microsoft обновила пакетный менеджер для Windows 10, который позволяет управлять установленными в системе приложениями непосредственно из командной строки.

В новом превью-релизе (версия 0.3) winget пополнилась несколькими функциями, которые совершенно необходимы любому менеджеру пакетов. В частности, разработчиками добавлена команда uninstall, которая позволяет удалить любое приложение в системе, в том числе и установленное без использования winget. Кроме того, пользователи утилиты получили возможность вывести на экран полный перечень программ, установленных на ПК, с помощью команды list.

Перечисленные функции доступны в экспериментальном режиме, поэтому для их активации потребуются некоторые манипуляции с файлом конфигурации winget.

Пакетный менеджер в стиле Linux

Утилита winget во многом напоминает инструменты для управления пакетами, применяемые в популярных дистрибутивах Linux – в Debian и Ubuntu, к примеру, это программа apt. Инструмент позволяет при помощи ввода простой однострочной команды в консоли установить одно или сразу несколько приложений из курируемого Microsoft репозитория.

Winget может пригодиться пользователям и администраторам Windows 10, которые автоматизируют процессы установки и удаления приложений при помощи скриптов или пакетных файлов. Благодаря поддержке новым пакетным менеджером интерфейса командой строки пользователи, в первую очередь программисты, могут быстро устанавливать нужное для работы ПО без необходимости всякий раз запускать установщик каждого приложения и взаимодействовать с многочисленными диалоговыми окнами.

Менеджер пакетов winget выводит на экран список установленных в системе приложений

Важным преимуществом менеджеров пакетов является то, что они, как правило, умеют разрешать зависимости, то есть при установке какого-либо приложения автоматически загружают необходимые для его работы библиотеки и другие компоненты подходящих версий. Однако в Windows 10 проблема зависимостей актуальна в меньшей степени, нежели в Linux-системах, поскольку Windows-разработчики предпочитают упаковывать в инсталлятор сразу все необходимые программе компоненты.

Важно отметить, что менеджер пакетов winget в настоящее время находится в активной разработке, поэтому на данный момент поддерживает не все запланированные авторами функции. Загрузить winget можно из официального репозитория проекта на Github. Участники программы предварительного тестирования Windows Insiders могут установить утилиту через магазин приложений Microsoft Store.

Пакетный менеджер winget с открытым исходным кодом впервые был представлен в мае 2020 г. в рамках конференции для разработчиков Microsoft Build 2020, где также была анонсирована первая стабильная версия эмулятора терминала Windows Terminal. Тогда же стало известно о том, что Windows 10 в ближайшем будущем получит поддержку запуска Linux-приложений с графическим интерфейсом. В конце апреля 2021 г. данное новшество получили возможность испытать участники программы Windows Insider.

Корпорация Microsoft ведет разработку операционной системы Windows с 1985 г. Winget – первый официальный менеджер пакетов для Windows, который предлагает пользователю знакомый по Linux-системам интерфейс командной строки.

Как активировать экспериментальные функции winget

Для того, чтобы включить поддержку экспериментальных функций в winget, необходимо, во-первых, обновить утилиту.

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Затем в интерфейсе командной строки (например, в Powershell) выполнить команду ‘winget settings’, которая предложит открыть файл конфигурации менеджера пакетов формата JSON в одном из установленных в системе текстовых редакторов.

Далее нужно дополнить секцию “experimentalFeatures” (предварительно добавив ее, если она отсутствует) элементами ‘"list": true’ и ‘”uninstall”: true’, разделенными запятой.

После сохранения файла конфигурации функции удаления приложений и вывода на экран списка имеющихся в системе программ станут доступны незамедлительно. К примеру, чтобы удалить из системы аудиоплеер Musicbee, пользователю понадобится одна лаконичная команда: ‘winget uninstall Musicbee'. Стоит помнить, что названия приложений, содержащие символ пробела (например, Google Chrome), при использовании winget нуждаются в экранировании.

Удаление приложения с помощью winget

Стоит также отметить, что удаление программ из интерфейса командной строки Windows 10 было и ранее доступно пользователям и администраторам системы. К примеру, этого можно было добиться с помощью встроенного в ОС инструмента wmic, который предназначен для управления процессами и их компонентами, а также изменения настроек с использованием возможностей инструментария управления Windows (Windows Management Instrumentation, WMI).

Какие приложения есть в репозитории Microsoft

Доверенный репозиторий, к которому обращается пакетный менеджер winget, на данный момент содержит без малого 1,5 тыс. наименований программ. В частности, из него можно установить популярные архиваторы WinRAR и 7Zip, интегрированную среду разработки Microsoft Visual Studio, медиаплеер Vlc, торрент-клиент Transmission, офисный пакет Libreoffice, различные дистрибутивы OpenJDK и многое другое.

Полный список доступных приложений можно вывести на экран при помощи команды ‘winget search'.