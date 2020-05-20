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В Windows 10 появилась поддержка любых приложений Linux

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, Текст: Дмитрий Степанов
На конференции для разработчиков Microsoft Build 2020 компания сделала ряд анонсов. Среди них – выход стабильной версии эмулятора терминала и нового пакетного менеджера для Windows, обновление WSL2, которое позволит запускать под Windows любые Linux-программы, в том числе и с графическим интерфейсом. Наконец, раскрыты некоторые детали Project Reunion – единой платформы для разработки под Windows,

Анонсы конференции Microsoft Build 2020

В рамках конференции Microsoft Build 2020, которая в этом году впервые полностью проходит в онлайн-формате, компания анонсировала новые инструменты и возможности, которые, в первую очередь, нацелены на разработчиков.

В частности, на мероприятии были представлены Project Reunion, направленный на унификацию разработки приложений для Windows 10, новые терминал и пакетный менеджер для этой ОС, а также существенные улучшения подсистемы Windows для Linux (WSL, Windows Subsystem for Linux).

WSL2 и графические приложения Linux

Усовершенствованная версия подсистема Windows для Linux (WSL2) получит возможность прямого запуска приложений Linux с графическим интерфейсом, а также поддержку аппаратного ускорения с помощью GPU. Таким образом, программы, предназначенные для Linux, смогут работать бок о бок с «родным» ПО Windows 10.

Кроме того, вскоре WSL будет поддерживать упрощенный процесс установки с помощью команды “wsl.exe - -install”, что позволит быстрее начать работу с Linux-приложениями в Windows.

winlin.jpg

Приложения Windows и Linux смогут работать бок о бок

О разработке второй версии WSL Microsoft впервые сообщила в мае 2019 г. Новое поколение эмулятора для запуска бинарных файлов станет важной частью предстоящего релиза Windows 10 2004, который должен состояться в конце мая 2020 г. Однако некоторые из улучшений, в том числе и поддержка приложений Linux с графическим интерфейсом, не будут доступ доступны на старте, их развертывание будет происходить поэтапно.

Первое поколение Windows Subsystem for Linux было анонсировано в апреле 2016 г. и вошло в состав финальной сборки Windows 10 в августе 2016 г. Это своего рода эмулятор для запуска бинарных файлов Linux непосредственно в среде Windows (WSL есть в Windows 10 и Windows Server 2019), релиз которого способствовал появлению в дальнейшем дистрибутивов Ubuntu, Fedora и Suse в фирменном магазине приложений Microsoft Store. После установки, к примеру, Ubuntu пользователь получает возможность запускать скрипты Bash, пользоваться инструментами командной строки Linux, такими как awk и grep, а также использовать Python, Ruby и Git непосредственно внутри Windows. В марте 2018 г. список доступных дистрибутивов пополнил Kali Linux.

«Родной» эмулятор терминала

Microsoft также сообщила о релизе первой стабильной версии эмулятора терминала Windows Terminal с открытым исходным кодом.

Помимо централизованного доступа к средам Powershell, Cmd и WSL, утилита Windows Terminal обеспечивает поддержку нескольких вкладок, а также выбор темы и кастомизацию для тех, кто хочет точнее настроить программу под свои нужды.

windowsterminal.jpg

Состоялся релиз стабильной версии Windows Terminal

Для работы Windows Terminal используется движок рендеринга текста на базе DirectX с поддержкой графических ускорителей. Благодаря этому увеличились скорость и плавность вывода текста, а также появилась поддержка юникода. Терминал поставляется со специальным шрифтом Cascadia Code.

Приложение доступно в Microsoft Store и на Github – в виде исходных кодов. Microsoft также планирует выпускать ежемесячные экспериментальные обновления программы, которые можно будет установить отдельно от стабильной версии.

Microsoft представила Windows Terminal в рамках Microsoft Build 2019. Релиз первой официальной версии ожидался в конце 2019 г.

В Windows Terminal Microsoft объединила функции Powershell и CMD с доступом к Linux-командам через WSL, а также добавила поддержку вкладок, шрифтов, тем оформления, расширений, эмоджи (смайликов) и рендеринга с помощью графических ускорителей.

Пакетный менеджер в стиле Linux

Microsoft анонсировала новый менеджер пактов для операционной системы Windows 10, который облегчит разработчикам настройку рабочего окружения.

Представленный диспетчер пакетов winget во многом напоминает аналогичное ПО, применяемое в популярных дистрибутивах Linux, к примеру, APT из Debian. Он позволяет находить необходимые приложения в заранее подготовленном репозитории (поддерживать его собирается сама Microsoft), а затем при помощи одной простой команды (“winget install <название_приложения>”) осуществлять их установку.

winget.png

Разработчикам под Windows доступен менеджер пакетов, принимающий команды через консоль

Благодаря поддержке новым пакетным менеджером интерфейса командой строки разработчики смогут быстро устанавливать необходимое в работе ПО с помощью простых сценариев, без необходимости всякий раз запускать установщик каждого из необходимых приложений и взаимодействовать с многочисленными диалоговыми окнами.

Для работы winget требуется Windows 10 не старше версии 1709. Программу уже сейчас можно загрузить на Github в виде исходных кодов. Первый стабильный релиз запланирован на май 2021 г.

Унификация Win32 и UWP

В рамках проекта «Воссоединение» (Project Reunion), анонсированного Microsoft, компания планирует обеспечить простую интеграцию между программными интерфейсами Win32 и Universal Windows Platform (UWP). предоставляя единую платформу для разработки с поддержкой обратной совместимости.

Другими словами, теперь разработчики смогут создавать такие приложения, которые заработают на любом устройстве с Windows 10, вне зависимости от аппаратной платформы и версии операционной системы. Существующие приложения также будет возможно адаптировать к новой модели.

Первыми компонентами новой платформы стали нативный фреймворк для проектирования интерфейса WinUI 3 и WebView2, позволяющий интегрировать веб-содержимое в любое приложение.

Исходный код обеих библиотек открыт и доступен любому желающему в соответствующих репозиториях Github.

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