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Kali Linux GNU/Linux-LiveCD



28.01.2025 Facebook* объявил Linux «угрозой кибербезопасности» и начал беспощадно банить за его упоминание 1
20.09.2024 Positive Technologies: хакеры для проведения атак используют VPN для удаленного доступа 1
05.04.2024 В популярную библиотеку под Linux заложили бэкдор. Скандал случился невероятный 1
04.07.2023 Банк России выступит на #PAYMENTSECURITY! 1
20.02.2023 Хакеры-любители объединяются с профессиональными киберпреступниками для атаки на Россию 1
18.02.2022 Брешь в популярном ПО открыла путь к захвату ПК на Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora 1
27.12.2021 Microsoft бьет тревогу. В Active Directory нашлись бреши для захвата контроля над доменом Windows 1
14.04.2021 Parallels добавила поддержку процессоров M1 в дополнение к Intel в линейке своего ПО для Mac 1
09.07.2020 Raspberry Pi превратили в уникальный планшет на Linux. Видео 1
20.05.2020 В Windows 10 появилась поддержка любых приложений Linux 1
19.03.2020 Windows 10 впервые позволит пользователям удалять лишние компоненты ОС 1
17.02.2020 Родителям предложили сдавать детей в полицию за Linux и Tor 1
08.05.2019 Microsoft впервые в истории встроила в Windows полноценное ядро Linux 1
07.05.2019 В командной строке Windows начали работать команды Linux. Видео 1
23.04.2019 Флагманские смартфоны Samsung можно превратить в полноценные ПК на ОС Linux 1
18.02.2019 «Проводник» Windows 10 научился читать файлы Linux 1
29.01.2019 Знаменитый крошечный ПК за $25 получил флеш-память и стал еще меньше 1
06.03.2018 Linux появился в магазине приложений Microsoft, но Windows считает его трояном 1
09.06.2017 Россияне нашли Linux-троян, который берет в плен Raspberry Pi и заставляет добывать криптовалюту 1
08.04.2016 «Доктор Веб» обнаружил ошибку в конфигурации оборудования провайдера услуг DNS-хостинга 1
28.11.2014 Елена Иванова - Мобильность сотрудников необходимо подкрепить защитой данных 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Kali Linux и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24635 11
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 7
GitHub 821 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1399 4
X Corp - Twitter 2846 2
Canonical 202 2
Raspberry Pi Foundation - RPF 43 2
Dr.Web - Доктор Веб 1255 2
Red Hat 1306 2
Samsung Electronics 10268 1
Broadcom - VMware 2363 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Intel Corporation 12200 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Fluke Networks - Флюк СиАйЭс 36 1
Snap Inc 96 1
Qualys 62 1
Apple Inc 12108 1
Roblox Corporation 39 1
Defender 129 1
AirMagnet 8 1
Ростелеком 9709 1
InfoWatch - Инфовотч 1015 1
Catalyst IT 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 922 1
Deiteriy - Дейтерий 72 1
JFrog 9 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 1
Kickstarter 127 1
eBay Inc 1619 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7324 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 653 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 2
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 104 1
West Midlands Police - Полиция Уэст-Мидлендса 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5443 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25380 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27455 11
WSL - Windows Subsystem for Linux 51 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12620 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6123 7
Командная строка - Command Line 371 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7422 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24154 5
Эмулятор - Emulation 265 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14396 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9287 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7388 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29714 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2657 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12546 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9990 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2192 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3819 3
LTS - Long-term support - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 101 3
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 369 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66115 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20810 3
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 237 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1967 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7588 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6095 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12534 3
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 442 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 589 3
DDR - Double data rate 2730 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6044 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3099 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1904 2
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 162 2
Micorosft Windows Insider 130 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2787 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4867 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24173 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12193 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3690 2
Linux OS 9961 15
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 858 12
Linux - Debian GNU 466 11
Microsoft Windows 15670 10
Red Hat - Linux Fedora 221 10
Microsoft Windows 10 1761 8
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 341 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4448 6
Bash-скрипт 59 5
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 324 4
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 4
Microsoft Windows PowerShell 175 4
Arch Linux 29 4
Apple macOS 2064 3
Google Android Things 8 3
Microsoft Windows Terminal 17 3
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 3
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 3
SUSE openSUSE 92 3
Microsoft DirectX 707 3
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 34 3
Raspberry Pi OS 13 3
Linux Slackware 29 3
Acorn RISC OS 3 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu MATE 4 3
Broadcom BCM chip 55 3
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 41 2
Python - высокоуровневый язык программирования 934 2
Microsoft Azure 1409 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 237 2
Raspberry Pi Compute Module 18 2
Microsoft Windows Server 2019 34 2
Microsoft WSL - Microsoft Windows Subsystem for Linux 11 2
Microsoft Windows 10 IoT Core 34 2
Python Ruby 2 2
Raspberry Pi B Model 25 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 272 1
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 120 1
Google Chrome - браузер 1563 1
Apple iOS 7814 1
Мельникова Анастасия 374 2
Osborne Charlie - Осборн Чарли 1 1
Лагода Георгий 59 1
Добровольский Николай 14 1
Иванова Елена 80 1
Зайцев Михаил 261 1
Демидов Николай 2 1
Егоров Егор 1 1
Арсентьев Андрей 67 1
Лысенко Юрий 33 1
Кузнецов Александр 123 1
Павлов Алексей 19 1
Кошкина Дарья 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144444 6
Япония 13289 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13322 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17048 1
Южная Корея - Республика 6652 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52133 1
США - Нью-Мексико 247 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13524 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29075 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51083 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48048 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 689 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10948 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 869 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14345 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24110 1
Аренда 2421 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6920 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2478 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1249 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 912 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 417 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1878 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3469 1
ZDnet 660 1
Liliputing 60 1
Softpedia.com 7 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1866 1
Microsoft Build - конференция 37 3
Practical Security Village 4 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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