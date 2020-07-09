Raspberry Pi превратили в уникальный планшет на Linux. Видео

Компьютер Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite лег в основу планшета CutiePi, за счет оригинального корпуса способного превращаться в настольный компьютер. Подобного форм-фактора нет ни у одного другого гаджета на Raspberri Pi. На ПК можно устанавливать различные дистрибутивы ОС, включая Ubuntu, а штатная прошивка позволяет использовать его в качестве сенсорной клавиатуры при подключении внешнего экрана, что превращает CutiePi в полноценный десктоп.

Уникальный планшет

Изобретатель Фибас Торралба (Phoebus Torralba) создал планшетный компьютер CutiePi на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi CM3 Lite. Он организовал сбор средств на свой проект через платформу Kickstarter и собрал сумму, почти в три раза превышающую изначальную. Одной из отличительных особенностей CutiePi стал его корпус-трансформер – других решений на Raspberry Pi с подобным корпусом на момент публикации материала не существовало.

Изначально создатель CutiePi запрашивал $35,1 тыс, а собрать удалось $96,6 тыс. Теперь в его планы входит серийное производство CutiePi, которое должно начаться в ноябре 2020 г.

Роль поставки под экран в CutiePi выполняет встроенная в корпус поворотная ручка

По данным ресурса Liliputing, на старте продаж стоимость компьютера составит $229 (16,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 9 июля 2020 г.). Тем, кто успеет профинансировать проект через Kickstarter (деньги по-прежнему принимаются), планшет обойдется в $190 (13,5 тыс. руб.), а самые первые спонсоры получат его за $169 (12 тыс. руб.).

Компьютер в компьютере

«Сердцем» планшета CutiePi служит одноплатный компьютер Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite стоимостью $25 (1800 руб.), выполненный в форм-факторе SODIMM DDR2, как оперативная память для ноутбуков и неттопов, и обладающий размерами 67,6x31 мм. На нем распаян 1,2-гигагерцевый ARM-процессор Broadcomm BCM2837 с четырьмя ядрами Cortex-A53, работающий в паре с 1 ГБ оперативной памяти LPDDR2. Флэш-память в нем не предусмотрена – загрузка осуществляется с накопителей microSD.

Системная плата CutiePi

Модуль Raspberry Pi в составе CutiePi размещается на системной плате, где вместе с ним имеются контроллер Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4), гироскоп и ряд наиболее востребованных портов. В их число, помимо microSD, входят microHDMI для вывода изображения на внешний экран, полноразмерный USB и дополнительно USB-C, используемый для передачи данных и для зарядки планшета.

Экстерьер

Автор CutiePi разместил системную плату внутри пластикового корпуса белого цвета со встроенной ручкой для переноски. Она также может использоваться в качестве подставки, и за счет нее экран планшет можно превращать в настольный моноблок или небольшое устройство для презентаций.

Ручку корпуса планшета можно использовать и по прямому назначению

Экран планшета представляет собой 8-дюймовую сенсорную панель IPS с поддержкой разрешения 1280х800 пикселей. О толщине рамок дисплея разработчик не задумывался, и в результате они получились довольно крупными по меркам 2020 г.

Сборка прототипа CutiePi

На корпусе CutiePi есть лишь одна кнопка – она расположена на торце корпуса и отвечает за включение и выключение планшета. Все остальные функции, в том числе регулировку громкости звука, выводимого через 2-ваттный динамик, выполняются посредством операционной системы. Также в наличии 5-мегапиксельная камера на тыльной панели.

Дизайн планшета со всех сторон

Без учета габаритов ручки размеры CutiePi составляют 213х134х12 мм. Ручка прибавляет к ширине гаджета дополнительные 43 миллиметра, и весит вся конструкция 360 граммов. Разработчик разместил архив с 3D-моделью корпуса CutiePi в своем профиле в GitHub (принадлежит Microsoft) для тех, кто захочет самостоятельно распечатать его на 3D-принтере. Вся информация в его аккаунте находится в открытом доступе.

Система питания и программное обеспечение

Электроника CutiePi питается от литий-полимерного аккумулятора емкостью 5000 мАч, как у многих современных смартфонов, к примеру, флагманского Samsung Galaxy S20 Ultra. Согласно результатам проведенного теста, заряда такой батареи хватает на неполные пять часов автономной работы с постоянно включенным экраном и максимальной яркости подсветки.

Тестирование автономности CutiePi

За счет использования в качестве основы CutiePi компьютера Raspberry Pi CM3 Lite автор дал пользователям возможность широкого выбора операционной системы для установки на этот планшет. Raspberry Pi работает со множеством ОС, в том числе с рядом дистрибутивов Linux. В число поддерживаемых систем входят Raspbian, CentOS, Fedora, Ubuntu MATE, Kali Linux, Ubuntu Core, RISC OS, Slackware, Debian, Arch Linux ARM, Android Things, SUSE, FreeBSD и NetBSD.

По умолчанию CutiePi поставляется с Raspberry Pi OS, дополненной фирменной оболочкой CutiePi Shell, но разработчик не уточняет, microSD какого объема, на которую установлена эта система, входит в комплект поставки. Драйверы под все «железо» компьютера размещены в GitHub-профиле автора.

CutiePi может трансформироваться в сенсорную клавиатуру

Одна из особенностей базовой ОС – это возможность использования CutiePi в качестве сенсорной клавиатуры при подключении к внешнему дисплею. На экране планшета будут отображаться лишь виртуальные кнопки, а интерфейс ОС будет выводиться на дополнительный монитор.