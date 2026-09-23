Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201672
ИКТ 15645
Организации 11857
Ведомства 1512
Ассоциации 1126
Технологии 3598
Системы 27082
Персоны 88040
География 3134
Статьи 1588
Пресса 1338
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2856
Мероприятия 894

Linux Slackware

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.09.2026 Знаменитая Linux-компания, пережившая IPO и приватизацию, предлагает самым опытным работникам уволиться или досрочно выйти на пенсию 1
12.05.2025 Знаменитый Linux с мировым именем запретил использовать китайский национальный графический интерфейс 1
22.11.2024 С легкой руки Торвальдса Linux раньше срока лишился поддержки основной файловой системы Ubuntu и SUSE. Ее создал кровожадный убийца, получивший пожизненный срок 1
18.08.2023 Знаменитую Linux-компанию приватизируют через 2 года после IPO. За акции заплатят вдвое меньше, чем они стоили на старте 1
22.02.2022 Крупно обновилась ОС, которую производители ПК ради экономии предустанавливают вместо Windows 1
04.02.2022 Древнейший дистрибутив Linux обновился впервые за 6 лет 1
27.12.2021 Создана замена GNOME и KDE для Linux. Она сама подстраивается под устройство и работает на ПК, планшетах и смартфонах 1
09.12.2021 Вышел смартфон с открытой архитектурой и поддержкой 20 дистрибутивов Linux. Видео 1
02.03.2021 Сборщики знаменитых Linux-дистрибутивов отказались выпускать пакеты с Telegram из-за хамства разработчиков мессенджера 1
22.01.2021 Разработчики знаменитых Linux-дистрибутивов готовят бойкот Google из-за его драконовских правил 1
14.09.2020 Создан крошечный ПК быстрее и в разы дешевле Raspberry Pi 3 1
13.08.2020 Актуальна ли еще ОС Linux для виртуальных серверов VPS 1
09.07.2020 Raspberry Pi превратили в уникальный планшет на Linux. Видео 1
19.03.2019 Знаменитый создатель Linux SUSE окончательно продан и превращен в «крупнейшего в мире поставщика СПО» 1
29.01.2019 Знаменитый крошечный ПК за $25 получил флеш-память и стал еще меньше 1
11.05.2018 Разработчики крупнейших ОС «неправильно прочитали» документацию Intel: Windows, MacOS, Linux, FreeBSD под ударом 1
09.06.2017 Россияне нашли Linux-троян, который берет в плен Raspberry Pi и заставляет добывать криптовалюту 1
13.03.2017 Знаменитый создатель SUSE Linux купил у HPE облачные разработки 1
25.08.2011 Системе Linux исполнилось 20 лет 1
02.06.2011 Новый инструмент не допустит монополии на рынке СПО в России 1
20.05.2010 12 ошибок, которые совершают новички в Linux 1
07.02.2008 Новая «библия пользователя» расскажет все о Linux 1
17.09.2007 Linux отмечает день рождения 1
29.05.2007 Новая версия Zserver 2.0: теперь и для Linux 1
04.09.2006 Securitylab: нет безопасных ОС 2
30.09.2005 Переходим на Linux: грамотный выбор дистрибутива 1
08.09.2003 Отказоустойчивость Windows и Linux сравняли вирусы, черви и хакеры 1
07.04.2003 Легализация ПО: Linux или платный Windows? 2
22.03.2001 Запущен в производство новый Build (135.3) Антивируса Касперского для Linux 1
10.10.2000 Opera Software выпустила бета-версию браузера для Linux 1
10.08.2000 МедиаХауз начала продажи новых версий FreeBSD и Linux Slackware 2

Публикаций - 31, упоминаний - 34

Linux Slackware и организации, системы, технологии, персоны:

openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 582 22
Red Hat 1381 13
Microsoft Corporation 25856 9
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 8
IBM - International Business Machines Corp 9718 5
Intel Corporation 12864 4
Microsoft Corporation - GitHub 1095 4
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 3
HP Inc. 5907 3
Oracle Corporation 7102 3
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 19 3
OpenText - Micro Focus 124 3
OpenText - Micro Focus - Novell 880 3
Linspire - Lindows 59 2
OpenText - Micro Focus - Attachmate 28 2
Lycoris 2 2
TurboLinux - Pacific HiTech 98 2
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 58 2
Conectiva 16 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5709 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 2
Apple Inc 13264 2
Raspberry Pi Foundation - RPF 49 2
Google LLC 12775 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 1
Freecom 8 1
ZSpace 3 1
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 1
Ростех - Сириус НПП концерн 30 1
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 1
Этерсофт - Etersoft 28 1
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 49 1
Manli 3 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1705 1
Broadcom - VMware 2622 1
Dr.Web - Доктор Веб 1295 1
SAP SE 5626 1
Dell EMC 5204 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Amazon Inc - Amazon.com 3302 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 18 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 175 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1812 1
Kickstarter 138 1
Royal Dutch Shell - Шелл 236 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5745 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1531 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28509 26
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8750 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22763 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33846 9
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 685 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35666 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10461 6
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2839 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10660 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 978 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17083 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10137 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7729 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4912 4
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 571 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5713 4
Repository - Репозиторий 1196 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13345 4
Оповещение и уведомление - Notification 6090 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5343 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5323 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7983 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6289 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15535 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14399 4
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 178 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6244 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13578 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27074 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4240 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2374 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13128 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24672 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13539 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8875 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2880 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10803 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4720 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14116 2
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2086 2
Linux OS 11634 29
Linux - Debian GNU 574 20
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1027 17
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 254 15
Microsoft Windows 16989 12
Linux GNU - Gentoo 47 12
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1677 8
Arch Linux 32 8
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 317 7
Linux KDE Plasma 269 6
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 576 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 679 5
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 363 5
Broadcom BCM chip 65 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5828 4
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 226 4
Red Hat Linux 205 4
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 35 4
Acorn RISC OS 3 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu MATE 5 3
Linux Wayland - протокол для организации графического сервера в UNIX-подобных операционных системах 46 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 634 3
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1225 3
LPDDR - Low Power DDR - Low-Power Double Data Rate - тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 600 3
Google Android Things 8 3
Kali Linux - GNU/Linux-LiveCD 27 3
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 283 3
Red Hat RPM - Package Manager 196 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1709 3
Raspberry Pi B Model 29 3
Raspberry Pi OS 14 3
Tuxedo Computers Manjaro 10 3
MINIX - UNIX-совместимая операционная система 17 3
Linux - Debian PureOS 10 2
Microsoft Windows 10 IoT Core 36 2
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 151 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 2
HPE Helion Eucalyptus Business Applications - HPE Helion Eucalyptus Development Platform 18 2
Thoma Bravo - Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 2
Mandriva Linux 87 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 239 5
Рамендик Михаил 19 2
Ершов Сергей 15 1
Вагнер Виктор 6 1
Липатов Виталий 12 1
Садов Олег 6 1
Каминский Игорь 3 1
Volkerding Patrick - Фолькердинг Патрик 1 1
Reiser Nina - Рейзер Нина 3 1
Chvatal Tomas - Хватал Томас 1 1
Reiser Hans - Рейзер Ханс 4 1
Дуров Павел 329 1
Смирнов Алексей 273 1
Новодворский Алексей 114 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 1
Гинятуллин Роман 61 1
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 31 1
Раевский Алексей 77 1
Ухлинов Леонид 61 1
Brauckmann Nils - Браукманн Нильс 13 1
Murcdoch Stephen - Мердок Стивен 4 1
Di Giacomo Thomas - Ди Джакомо Томас 1 1
Huyts Sunder - Хайтс Сандер 1 1
Angelone Enrica - Анжелоне Энрика 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55019 8
Россия - РФ - Российская федерация 167926 7
Германия - Федеративная Республика 13288 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13861 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19322 3
Европа 25017 2
Азия - Азиатский регион 5948 2
Япония 13846 2
Швеция - Королевство 3792 2
Финляндия - Финляндская Республика 3705 2
Франция - Французская Республика 8196 2
США - Кентукки 83 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 1
США - Вашингтон штат 128 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47969 1
Южная Корея - Республика 7094 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19718 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 1
Бразилия - Федеративная Республика 2531 1
Китай - Тайвань 4284 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14850 1
Украина 7948 1
США - Калифорния 4841 1
Болгария - Республика 800 1
США - Колумбия - Вашингтон 1508 1
Люксембург Великое Герцогство 452 1
США - Техас 1061 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4815 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16295 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53952 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12413 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1392 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11743 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34184 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18336 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1832 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5803 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5150 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5164 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3898 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2210 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7532 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2946 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3330 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3132 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2034 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2179 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6730 1
Приватизация - форма преобразования собственности 545 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 556 1
Образование в России 2953 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1581 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8150 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 663 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2149 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27573 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6598 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1287 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 323 1
The Register - The Register Hardware 1797 3
ZDnet 666 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1319 2
Liliputing 76 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 244 1
DistroWatch 13 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 66 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8663 2
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 1
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 36 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1006 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 282 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2687 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще