Знаменитую Linux-компанию приватизируют через 2 года после IPO. За акции заплатят вдвое меньше, чем они стоили на старте

SUSE уйдет с биржи

Компания SUSE, немецкий разработчик программного обеспечения с открытым исходным кодом, будет приватизирована спустя всего два с небольшим года после проведения процедуры первичного размещения (IPO) акций, пишет The Register.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте SUSE, ее основной акционер (владеет 79% акций), Marcel LUX III Sarl, намерен трансформировать софтверную компанию из публичной в частную путем делистинга с Франкфуртской фондовой биржи и дальнейшего слияния с одним из юридических лиц, зарегистрированных в Люксембурге, акции которого не торгуются на бирже.

Marcel – это холдинговая компания, которой, в свою очередь, владеет шведская инвестиционная компания EQT Private Equity. SUSE перешла под контроль EQT через Marcel в 2019 г. – она была выкуплена у британской Micro Focus. TechCrunch оценил сделку, согласованную еще в 2018 г., в $2,5 млрд.

SUSE – это компания-разработчик дистрибутивов свободной ОС на базе GNU/Linux, основанная в 1992 г. в Германии. Название является аббревиатурой словосочетания Software- und System Entwicklung («разработка ПО и систем»). Первый продукт, разработанный в SUSE, был расширением дистрибутива Slackware.

SUSE примечательна тем, что первой начала продавать дистрибутивы GNU/Linux корпоративным клиентам. Также она выступила спонсором открытого проекта openSUSE, в рамках которого был разработан одноименный дистрибутив.

Структура сделки

В рамках процедуры приватизации Marcel предложит остальным совладельцам компании выкупить у них акции по цене 16 евро за штуку, то есть с выгодой примерно в 67% – на момент закрытия торгов в четверг, 17 августа 2023 г., на Франкфуртской бирже акции SUSE предлагались по цене в 9,6 евро. При этом в 2021 г. в ходе IPO ценные бумаги софтверной компании торговались по цене в 30 евро.

Кроме того, SUSE выплатит всем акционерам специальные промежуточные дивиденды. Их размер будет определен позже и будет зависеть от совокупного количества ценных бумаг, которые Marcel удастся выкупить у миноритарных акционеров.

Выплата дивидендов будет осуществляться с использованием имеющихся у компании денежных средств, а также с привлечением займов на общую сумму не более 500 млн евро. Свою часть дивидендов Marcel также направит на финансирование выкупа ценных бумаг.

Примечательно, что Marcel, по заявлению SUSE, не планирует оказывать какого-либо давления на миноритариев, не желающих расставаться с акциями компаниями.

Процедура приватизации SUSE, как ожидается, будет завершена в IV квартале 2023 г.

Причины делистинга

В сообщении SUSE не уточняются причины, в силу которых ключевой акционер принял решение о делистинге.

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Генеральный директор (CEO) SUSE Дирк-Петер Ван Левен (Dirk-Peter van Leeuwen), приступивший к исполнению своих обязанностей совсем недавно – 1 мая 2023 г., ограничился общими словами о перспективах роста бизнеса после его приватизации.

«Я верю, что приватизации компании является стратегическим шансом – она дает нам подходящие условия для роста бизнеса и реализации нашей стратегии под руководством новой команды», – заявил топ-менеджер.

Как отмечает The Register, стратегия, о которой обмолвился Ван Левен, вероятно, предусматривает развитие собственного форка дистрибутива RHEL, который принадлежит конкуренту SUSE – американской Red Hat (в свою очередь принадлежит IBM с октября 2018 г.), а также фокус компании на конфиденциальных вычисления в рамках проекта SUSE Linux Enterprise.

Когда финансы поют романсы

Согласно финансовому отчету SUSE за II квартал 2023 финансового года, выручка компании в этот период составила $161,9 млн – на 1% больше в сравнении с показателями II квартала 2022 финансового года.

Убытки компании по итогам отчетного периода составили $31,6 млн, то есть выросли на 131% год к году.

Неудовлетворительные финансовые показатели в SUSE связывают со сложившейся негативной макроэкономической ситуацией и отсутствием ожидаемого результата проведенной в I квартале 2023 г. реорганизации.