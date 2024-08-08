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EQT Шведский инвестиционный фонд

СОБЫТИЯ

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08.08.2024 Созданный россиянами разработчик ПО продан дороже, чем за $3,5 миллиарда 1
18.08.2023 Знаменитую Linux-компанию приватизируют через 2 года после IPO. За акции заплатят вдвое меньше, чем они стоили на старте 1
09.12.2019 Самые заметные слияния и поглощения на рынке ИТ в 2019 году 1
23.07.2019 Крупного разработчика Linux впервые возглавила женщина 1
05.04.2019 «Системный софт» предложил клиентам решения SUSE 1
19.03.2019 Знаменитый создатель Linux SUSE окончательно продан и превращен в «крупнейшего в мире поставщика СПО» 1
18.10.2018 Легендарный бренд Vertu возродился и выпустил смартфон за $14 тысяч. Фото. Опрос 1
11.08.2017 Vertu распродает золотые телефоны с 10-кратной скидкой 1
13.07.2017 Vertu банкрот. Фабрика ликвидируется, все сотрудники будут уволены 1
01.06.2017 Россияне собрались купить производителя сверхдорогих мобильников Vertu 1
14.03.2017 Производитель элитных телефонов Vertu продан противнику Трампа и Эрдогана 1
13.02.2013 Смартфон с Android стоимостью 20 тысяч долларов 1
14.06.2012 Nokia продает Vertu и увольняет тысячи сотрудников 1
14.06.2012 Vertu может быть продана частному инвестору за 200 млн евро 1
04.10.1999 Nokia продает отделение по выпуску зарядных устройств для аккумуляторов 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

EQT и организации, системы, технологии, персоны:

Vertu 119 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 6
OpenText - Micro Focus 122 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Broadcom - VMware 2610 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
Microsoft Corporation 25775 3
Red Hat 1378 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 2
OpenText - Micro Focus - Attachmate 28 2
Apple Inc 13156 2
Oracle Corporation 7074 2
Acronis - Акронис 489 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
Lenovo Motorola 3566 2
Corel Corporation 341 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 84 1
Match Group 12 1
Ingram Micro 64 1
MagicLab 2 1
Google LLC 12690 1
Nvidia Corp 4002 1
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 37 1
Fiserv - Файсерв 12 1
ClickSoftware Technologies 12 1
Vodafone Turkey - Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi - Vodafone Mobile Operations - KKTC Telsim - Vodafone Net - Турецкий оператор мобильной связи 48 1
Baferton 1 1
Fiserv - First Data Corp 14 1
Rubrik 8 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
SAP SE 5601 1
Dell EMC 5180 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Cisco Systems 5372 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Intel Corporation 12811 1
HP Inc. 5883 1
Godin Holdings 5 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Blackstone Group 47 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
BlackRock 42 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Global Payments - Total System Services 16 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Permira 21 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Visa International 1993 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
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DeVard Jerri - ДеВард Джерри 4 1
Watson Gordon - Уотсон Гордон 1 1
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Белоусов Сергей 254 1
Главчев Владимир 21 1
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Швеция - Королевство 3782 10
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 5
Турция - Турецкая республика 2620 5
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Канада 5082 3
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Сингапур - Республика 1953 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Германия - Баден-Вюртемберг - Ульм 17 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Европа 24964 1
Европа Восточная 3138 1
Израиль 2856 1
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The Register - The Register Hardware 1784 2
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