Apple iPhone 2018


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


03.12.2025 Apple роет себе могилу. Ей предсказан грандиозный обвал продаж из-за нового непривычного графика выпуска iPhone 18 2
17.11.2025 Apple ждут большие перемены. Гендиректор - на выход, знаменитую презентацию iPhone отменят 2
11.11.2025 Главная новинка Apple никому не нужна. Производство iPhone Air остановлено почти полностью спустя два месяца после премьеры 1
22.08.2025 На iPhone вернутся банковские приложения, удаленные из-за санкций. Начались переговоры по предустановке RuStore 1
03.07.2020 Названы смартфоны, в которых лучше всего хранить деньги 1
25.02.2020 Apple откажется от процессоров Intel в системах Mac 1
09.12.2019 Самые заметные слияния и поглощения на рынке ИТ в 2019 году 1
24.10.2019 ФСБ разрешила продавать в России eSIM. Они «заточены» под загрантуристов и интернет вещей 1
04.10.2019 Apple выпустит сверхдешевый iPhone 1
25.09.2019 Apple вернула самую скандальную функцию в самый популярный iPhone 1
05.09.2019 Apple вернет к жизни самый дешевый iPhone. Каким он будет? 1
02.09.2019 Впервые рассекречены цены новых iPhone 11 1
19.08.2019 Nokia возвращается к дизайну смартфонов из самого страшного периода своей истории 1
31.07.2019 Apple отчиталась о провальных продажах iPhone и взрывном росте сервисов 1
05.07.2019 Новый iPhone 11 станет самым скучным и уродливым в истории 1
11.06.2019 Названа истинная причина безудержного роста цен на iPhone, iPad и Mac 1
29.03.2019 Рассекречен облик будущего iPhone XI. Фото 1
28.03.2019 Новый гибкий смартфон Samsung «срисован» со старого Xiaomi. Видео 1
20.03.2019 Первый взгляд на новые iPad Air и iPad mini 1
06.02.2019 Госдума напала на Apple за «тормознутые» iPhone 1
01.02.2019 Продажи смартфонов ушли в минус. Но не у всех 1
22.01.2019 Samsung Galaxy S10 Plus будет стоить вдвое дороже самого дорогого iPhone 1
26.12.2018 Apple выпустит iPhone с «дырявым» экраном 1
13.12.2018 Новый флагман Samsung Galaxy 10+ оказался дороже iPhone XS Max. Опрос 1
29.11.2018 На рынке появилась коммерческая услуга взлома iPhone — для всех, кроме силовиков 1
08.11.2018 Новый iPhone XR дешевеет в России экстремальными темпами 1
02.11.2018 Мировые продажи смартфонов показали беспрецедентное падение 1
31.10.2018 Обзор новинок Apple 2018: MacBook Air, Mac mini и iPad Pro 1
31.08.2018 Рассекречены финальные названия и цены новых iPhone 1
28.08.2018 Раскрыты подробности о новых iPhone. Apple изменит их названия и стратегию продвижения. Опрос 1
14.08.2018 Новый флагман Huawei Mate 20 будет работать на секретном 7 нм процессоре 1
08.08.2018 Опубликовано видео со всеми новыми iPhone 3
06.08.2018 Единственный производитель процессоров для новых iPhone остановил сборку из-за кибератаки 1
30.07.2018 Опубликованы фото прототипов самого дешевого и самого дорогого iPhone 2018 года 2
16.07.2018 Случайно рассекретился дизайн будущего iPhone 9 1
11.07.2018 Apple «убьет» iPhone X и iPhone SE ради новых смартфонов 1
23.03.2018 Рассекречены подробности о трех будущих iPhone 1
12.10.2017 Названа дата выхода гибкого iPhone 1

Публикаций - 40, упоминаний - 47

Apple iPhone 2018 и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12622 34
Samsung Electronics 10622 16
Huawei 4217 11
Xiaomi 1968 9
Intel Corporation 12534 6
BBK OPPO Electronics 428 5
LG Electronics 3674 5
BBK OnePlus 255 4
Qualcomm Technologies 1909 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1022 4
Lenovo Group 2360 4
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 425 4
JDI - Japan Display Inc 25 3
Google LLC 12249 3
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 337 3
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 63 2
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 53 2
Nvidia Corp 3728 2
Sanfeng 2 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 820 2
X Corp - Twitter 2907 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
HMD Global - Nokia 136 2
HP Inc. 5759 2
Lenovo Motorola 3528 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3109 2
МегаФон 9884 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14209 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9191 2
AMD - Advanced Micro Devices 4466 2
Nvidia - Mellanox Technologies 93 1
Corel Corporation 338 1
Easy4 - Изи4 - MVNO-оператор мобильной связи 9 1
Fitbit 58 1
Salesforce - Tableau Software 114 1
OpenText - Micro Focus 113 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
Looker 8 1
Fossil 20 1
Резонанс НПП 389 2
Carl Zeiss AG 304 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1903 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 37 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 16 1
Blackstone Group 46 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
Olixar 3 1
Loup Ventures 4 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
Global Payments - Total System Services 16 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 502 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2762 1
Visa International 1970 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 968 1
НСПК - Национальная система платежных карт 898 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5224 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5774 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3523 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 42 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 390 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12832 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5227 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 730 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3356 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 1
ЛДПР 110 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25675 30
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12897 16
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8168 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12717 13
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1385 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21806 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17834 10
5G - пятое поколение мобильной связи 2349 8
Моноблок - Monoblock PC 1046 7
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6557 6
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2462 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10230 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 2167 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7620 6
Lightning 227 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4844 5
Наушники - Headphones 4290 5
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3607 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6255 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14992 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31692 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8397 4
Gen V - кибератаки пятого поколения 1265 4
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1192 4
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 237 4
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 4
Аксессуары 4130 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14370 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9856 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5669 3
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 556 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26065 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28933 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5148 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12304 3
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 671 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2985 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7359 34
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 146 16
Apple iPhone X - Серия смартфонов 258 14
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 134 13
Apple Face ID 233 12
Apple iPad 3932 10
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 9
Apple iOS 8236 8
Apple iPhone 11 275 8
Apple iPad Pro 307 7
Samsung Galaxy S10 - смартфон 190 7
Google Android 14669 7
Apple iPhone 6 4862 7
Apple Touch ID 287 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 6
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 194 6
Apple MacBook - серия ноутбуков 1013 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 6
Apple iPhone 8 186 6
Samsung Galaxy Note 696 5
Apple Mac mini - неттоп 196 4
Apple iPhone 2019 15 4
Huawei Mate - серия смартфонов 404 4
Nokia PureView - Смартфон 111 3
Apple iMac - Серия моноблоков 463 3
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 442 3
JDI Full Active 4 3
Apple iPhone 9 20 3
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 832 3
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 3
Google Android 9 - Android Pie 213 3
Apple iPhone 5 777 3
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 276 3
Samsung Galaxy 995 3
Apple iPhone XI 10 3
Apple iPad mini 425 2
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 100 2
BBK OnePlus - Серия смартфонов 134 2
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 2
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 405 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 393 4
Старовойтов Александр 13 2
Drantivy Raisa - Дрэнтиви Раиса 3 2
Mailyan Violetta - Майлян Виолетта 6 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 91 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Андреев Андрей 33 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 76 1
Blass Evan - Бласс Эван 36 1
Scarsella Anthony - Скарселла Энтони 8 1
Старовойтова Александра 3 1
Малышкин Сергей 7 1
Rodrigues Jose - Родригес Хосе 3 1
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 1
Reith Ryan - Рейт Райан 13 1
Lin Luke - Лин Люк 1 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
Donovan John - Донован Джон 4 1
Rodriguez Jose - Родргиес Хосе 4 1
McConomy Sarah - МакКономи Сара 1 1
Акимов Максим 191 1
Иванов Олег 146 1
Россия - РФ - Российская федерация 156710 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53448 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18194 14
Южная Корея - Республика 6857 6
Италия - Итальянская Республика 4429 3
Европа 24628 3
Китай - Тайвань 4135 3
Германия - Берлин 729 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 2
Индия - Bharat 5693 2
Израиль 2784 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
США - Калифорния - Купертино 276 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 151 1
Япония 13545 1
Азия - Азиатский регион 5746 1
Африка - Африканский регион 3569 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Швеция - Королевство 3715 1
Испания - Королевство 3759 1
Индонезия - Республика 1007 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25970 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17392 5
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1444 3
Трейд-ин - Trade-in 207 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7559 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7266 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51237 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5278 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1829 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7350 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6781 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54980 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11428 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1178 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4918 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3682 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5318 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6961 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6357 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1749 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3168 1
Лунный календарь - Лунный год 5 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 638 1
Металлы - Золото - Gold 1201 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 572 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3702 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1236 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7788 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4327 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2280 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 1
9to5Mac 70 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1249 3
Bloomberg 1413 3
SlashLeaks 10 2
GizmoChina 152 2
ZDnet 662 2
GizChina - Издание 81 1
The Bell - Издание 42 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 1
DigiTimes - Издание 1326 1
PhoneArena 74 1
CNews - ZOOM.CNews 1853 1
VentureBeat 90 1
Global Times 16 1
SlashGear 134 1
Gizmodo 131 1
CNMO 1 1
LetsGoDigital 10 1
Ice Universe - микроблог инсайдера 13 1
Android Authority 54 1
NokiaPowerUser 13 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
РИА Новости 982 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1135 1
BlueFin Research 5 4
Counterpoint Research 96 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
IDC Worldwide Mobile Device Trackers 5 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
DigiTimes Research 23 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8371 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 2
Samsung Unpacked 33 2
Международный женский день - 8 марта 370 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
День молодёжи - 27 июня 995 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405301, в очереди разбора - 733317.
Создано именных указателей - 186657.
