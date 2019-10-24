ФСБ разрешила продавать в России eSIM. Они «заточены» под загрантуристов и интернет вещей

Виртуальный оператор Easy4, базирующийся на сетях Tele2, начинает масштабное распространение электронных SIM-карт в России, получив необходимое разрешение от ФСБ. Сам Tele2 стал в этом первопроходцем, начав тестирование данной технологии весной 2019 г. Электронная SIM позволяет отказаться от привычных SIM-карт и менять не только тариф, но и оператора связи через мобильное приложение.



Виртуальная SIM-карта от виртуального оператора

Российский виртуальный оператор Easy4 получил право на распространение в России электронных SIM-карт (eSIM), которые изначально не одобрила Федеральная служба безопасности (ФСБ). Однако именно ФСБ в итоге выдала Easy4 необходимые разрешительные документы.

Как рассказал CNews гендиректор и соучредитель ООО «Сонет» (владеет торговой маркой Easy4) Сергей Малышкин, компания не стремится составить конкуренцию действующим в России большим сотовым операторам. Ее бизнес-модель нацелена в основном на рынок туристов, часто бывающих в заграничном роуминге и на использование в устройствах M2M и интернета вещей (например, на мобильные кассовые аппараты).

С другой стороны, говорит он, не исключено, что к продукту появится интерес и у обычного российского потребителя сотовой связи.

По словам Сергея Малышкина, начало продаж eSIM через розничную сеть намечено его компанией на ноябрь 2019 г.

ООО «Сонет», 36% которой принадлежит Сергею Малышкину, входит в группу компаний Easy4. В ее составе также находятся ООО ТД «ИЗИ4» (полностью принадлежит Малышкину) и ООО «Интерсат», в которой Малышкин удерживает 34-процентную долю.

Что такое eSIM

Электронная SIM-карта, она же eSIM – это специальный несъемный чип, встроенный непосредственно в устройство связи. Он позволяет отказаться от использования традиционных SIM-карт для подключения к сотовым сетям.

Электронная SIM-карта, крошечный чип на системной плате смартфона

Электронная SIM-карта работает вместе со специальным приложением для смартфонов, позволяющим выбрать не только оператора связи, но и подходящий тарифный план, как внутри страны, так и за ее пределами, находясь в роуминге. Однако на октябрь 2019 г. в мире существовало не очень много моделей смартфонов с поддержкой данной технологии – в частности, она представлена в смартфонах Apple iPhone 2018 и 2019 г. выпуска.

Технические трудности

Easy4 – это виртуальный оператор, и в своей работе он использует аппаратную базу Tele2. Чтобы пользователь мог переключаться между сетями операторов связи, у Easy4 должны быть заключены с ними необходимые договора, что на момент публикации материала было реализовано лишь частично. Так, по данным «Ведомостей», первыми сообщивших о получении Easy4 разрешения ФСБ, у Easy4 есть договор с МТС и «Мегафоном» о сотрудничестве в национальном роуминге, но о сотрудничестве очень ограниченном. В частности, оно позволяет Easy4 пользоваться услугами связи в сетях этих операторов на строго ограниченных территориях в случае чрезвычайных происшествий. С «Вымпелкомом» (торговая марка «Билайн») Easy4 на 24 октября 2019 г. никаких договоров не заключал, что подтвердил представитель «Билайна».

Сложности для абонентов

Easy4 предоставил своим абонентам возможность оформления eSIM через фирменное приложение, но этот процесс сопряжен с необходимостью прохождения идентификации через портал Госуслуг, к тому же электронный договор необходимо будет подписать электронной же подписью. Она есть не у всех россиян, и в целом владение ею сопряжено с определенными рисками. К примеру, в мае 2019 г. мошенники украли у россиянина квартиру, оформив за него сделку купли-продажи и использовав его поддельную электронную подпись. Впрочем, в августе 2019 г. власти запретили электронные подписи для всех сделок с недвижимостью, кроме ипотеки.

Easy4 предусмотрел вариант оформления eSIM и для абонентов без электронной подписи – им будет предложено оформить договор через другое мобильное ПО, EasyID. В этом приложении от пользователя будет требоваться сфотографироваться и оставить фотокопию своего паспорта, а также расписаться на виртуальном бланке прямо с экрана смартфона или планшетного компьютера.

Нелегкая судьба eSIM в России

Электронные SIM-карты изначально были встречены участниками рынка весьма «прохладно», и на момент публикации материала в стране не существовало законов, регулирующих использование такого рода SIM-карт. Свое отрицательное отношение к eSIM еще весной 2019 г. высказала ФСБ, поскольку в России сейчас ведется разработка отечественной системы криптографии и доверенных SIM-карт.

Мнение ФСБ о eSIM весной 2019 г. разделяли и операторы «Большой тройки». В апреле 2019 г. они выступили против электронных SIM-карт – по их мнению, внедрение этой технологии усилит конкуренцию со стороны крупных производителей смартфонов, в частности, Apple и Samsung, а также виртуальных операторов сотовой связи. Все они, посчитали в МТС, «Билайне» и «Мегафоне», смогут предложить услуги связи по более низким ценам.

Оператор Tele2, напротив, оказался открыт новой технологии и в апреле 2019 г., заручившись поддержкой «Ростелекома», успешно начал ее тестирование в своих сетях. «Ростелеком», напомним, тоже стал оператором сотовой связи, хотя и виртуальным (MVNO) – свою сеть он развернул на базе оборудования Tele2.

Спустя месяц в процесс вмешалось государство – 14 мая 2019 г. Минкомсвязи России обратилось к Tele2 с просьбой о прекращении выдачи eSIM «до разрешения всех вопросов, касающихся безопасности». Ведомство даже организовало рабочую группу, в которую вошли все операторы связи вместе с представителями отечественных силовых структур. Планировалось, что группа сможет оценить все возможные риски от использования электроны SIM-карт в течение месяца, но вердикт был вынесен лишь спустя, фактически, четыре месяца.

Второй шанс для eSIM

Минкомсвязи разрешило оператору связи Tele2 продолжить тестирование электронных SIM-карт (eSIM) на территории России лишь 20 сентября 2019 г. Разрешение было выдано после того, как Tele2 решил вопрос обеспечения безопасности применения eSIM, пишет ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

Что касается нормативной базы, то в апреле 2019 г. замглавы Минкомсвязи Олег Иванов заявил, что документы, регулирующие использование и распространение eSIM в России будут подготовлены к концу 2019 г. В дальнейшем сроки были немного перенесены: Минкомсвязи по поручению вице-премьера России Максима Акимова займется подготовкой предложения по нормативной базе для легализации eSIM совместно с ФАС и ФСБ. Сроки выполнения – не позднее 15 января 2020 г.