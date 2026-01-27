Получите все материалы CNews по ключевому слову
Малышкин Сергей
СОБЫТИЯ
Малышкин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Связной ГК 1384 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
|Жаренов Максим 6 2
|Карчев Олег 36 1
|Смородникова Евгения 1 1
|Кишкурно Андрей 4 1
|Ковтун Александр 1 1
|Качур Кирилл 8 1
|Капитонов Эдуард 2 1
|Акимов Максим 192 1
|Иванов Олег 146 1
|Фролов Павел 86 1
|Салов Антон 38 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.