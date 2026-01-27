Разделы

Малышкин Сергей


СОБЫТИЯ


27.01.2026 Бывшие сотрудники ФСБ и Следственного комитета получили по полтора десятка лет за фальсификацию дела Merlion 1
24.10.2019 ФСБ разрешила продавать в России eSIM. Они «заточены» под загрантуристов и интернет вещей 3
22.04.2019 Easy4 внедряет платформу по управлению SIM-картами с поддержкой eSIM 1
12.04.2019 В продаже появились SIM-карты на базе платформы резидента «Сколково» 1
31.05.2018 В России заработал новый виртуальный оператор сотовой связи Easy4 1
03.09.2014 Мобильный интернет изменил мир 1
23.07.2013 R-Style наращивает бизнес-экспертизу в ЖКХ 1
06.06.2013 Сергей Малышкин возглавил департамент бизнес-консалтинга R-Style 2

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Малышкин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Easy4 - Изи4 - MVNO-оператор мобильной связи 9 4
Intersat - Интерсат 3 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 3
Samsung Electronics 10684 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14481 2
Apple Inc 12709 2
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 162 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 51 1
Ростелеком 10385 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3145 1
МегаФон 10028 1
IBM - International Business Machines Corp 9563 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9226 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
Актион МЦФЭР 56 1
Сонет 170 1
Связной ГК 1384 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3404 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3270 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12984 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2263 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 954 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5183 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6177 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 681 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 2
IMSI - Multi IMSI SIM 5 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 2
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 350 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12727 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1843 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 1
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 673 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 833 1
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 239 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
Часы - Watch 997 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3944 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3727 1
PnP - Plug&Play 322 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9414 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31918 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17148 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2032 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3141 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 326 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3191 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2182 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7396 1
Google Android 14772 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 961 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5891 1
Apple iPhone 2018 41 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 256 1
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 44 1
Mozilla Firefox OS 91 1
Жаренов Максим 6 2
Карчев Олег 36 1
Смородникова Евгения 1 1
Кишкурно Андрей 4 1
Ковтун Александр 1 1
Качур Кирилл 8 1
Капитонов Эдуард 2 1
Акимов Максим 192 1
Иванов Олег 146 1
Фролов Павел 86 1
Салов Антон 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 7
Азия - Азиатский регион 5755 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4107 1
Европа 24665 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 1
Южная Корея - Республика 6873 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Германия - Федеративная Республика 12952 1
Ближний Восток 3045 1
Турция - Турецкая республика 2500 1
Испания - Королевство 3766 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3384 1
Нидерланды 3640 1
Лихтенштейн Княжество 99 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3791 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 640 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 572 1
Здравоохранение - Реабилитация 419 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3038 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 121 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5892 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1155 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
