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IOI International Olympiad in Informatics Международная олимпиада по информатике среди школьников

СОБЫТИЯ


17.08.2026 Подготовленные в МФТИ иностранные школьники завоевали 22 медали на международной олимпиаде по информатике

олимпиадному программированию «РуКод», успешно выступили на Международной олимпиаде по информатике (IOI 2026) в Ташкенте. Участники завоевали в совокупности 22 награды: три золотые, восемь сере
17.08.2026 Школьников, победивших на международной олимпиаде по информатике IOI, позвали работать в Сбербанк

Школьников, победивших на международной олимпиаде по информатике IOI, позвали работать в Сбербанк. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Российская

04.08.2025 Российские школьники получили две золота и две серебра на международной олимпиаде по информатике

Успех российских школьников На 37 Международной олимпиаде по информатике (International Olympiad in Informatics, IOI), завершившейся в городе Сукре (Боливия), четыре р
24.07.2025 Сбербанк стал площадкой для подготовки национальной сборной России по информатике перед международной олимпиадой IOI

С 18 по 23 июля 2025 г. в «СберУниверситете» проходили установочные сборы национальной сборной по информатике перед международной олимпиадой IOI в Боливии (с 27 июля по 3 августа 2025 г.). Четверо талантливых школьников прошли подготовку вместе с руководителем тренерского штаба сборной России по информатике Алексеем Малеевым и трене
09.09.2024 Ученики курса «Яндекса» по олимпиадному программированию получили золотые медали на 36-й Международной олимпиаде по информатике

се по олимпиадному программированию «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». IOI (International Olympiad in Informatics) — самое престижное международное соревнование по инфор
05.09.2023 Российские школьники завоевали все золотые медали на международной олимпиаде по информатике

Триумф нашей сборной На международной олимпиаде по информатике (IOI) в Венгрии, российские школьники повторили успех 2019 г. Они получили четыре золотые меда
15.08.2022 Российские школьники взяли три золота и одно серебро на Международной олимпиаде по информатике

роде Джокьякарта в Индонезии подвели итоги XXXIV Международной олимпиады школьников по информатике (International Olympiad in Informatics, IOI 2022). Российских старшеклассников наградили тремя
12.08.2019 Acer стала официальным спонсором Международной олимпиады по информатике

й олимпиады по информатике, стала единственным поставщиком ноутбуков для участников и организаторов IOI-2019, а также оказала техническую поддержку мероприятию, которое проходило с 4 по 11 авгу
12.08.2019 Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по информатике

в стала лучшей в неофициальном командном зачете на Международной олимпиаде по информатике IOI 2019 (International Olympiad in Informatics). Турнир юных программистов проходил с 4 по 11 августа

09.08.2019 Российские школьники стали первыми на Международной олимпиаде по информатике

из ведущих университетов страны выиграла четыре золотые медали и стала лучшей в командном зачете на 31 Международной олимпиаде по информатике IOI 2019 (International Olympiad in Informatics). О
07.09.2018 Российские школьники взяли два золота и два серебра на Международной олимпиаде по информатике

е школьники выиграли две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по информатике (International Olympiad in Informatics, IOI), о чем сообщает Минросвещения на своем сайте. Зол
18.07.2014 Российские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по информатике

Одиннадцатиклассники из России завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по информатике (International Olympiad in Informatics, IOI-2014), проходящей на Тайване, — две золотых и две

18.07.2014 Уральский школьник завоевал золотую медаль на международной олимпиаде по информатике

Одиннадцатиклассник из СУНЦа УрФУ Никита Сивухин стал золотым призером 26-й Международной олимпиады по информатике среди школьников, которая в этом году прошла в Тайване. Каждый год на олимпиаде одну страну могут представлять только 4 школьника. Чтобы войти в число, Ни
01.10.2012 Российские школьники выиграли четыре золотые медали на Международной олимпиаде по информатике

мь лет российские школьники выиграли четыре золотые медали. Международная Олимпиада по информатике (International Olympiad in Informatics или IOI) – это один из самых престижных в мире ежегодны

Публикаций - 7640, упоминаний - 7668

IOI и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25785 522
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15794 377
Ростелеком 10960 335
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 307
Apple Inc 13171 303
Samsung Electronics 11074 279
МегаФон 10771 266
Google LLC 12710 246
Intel Corporation 12821 233
IBM - International Business Machines Corp 9701 226
Oracle Corporation 7081 205
Sony 6741 168
HP Inc. 5885 156
Dell EMC 5182 155
Cisco Systems 5371 155
Yandex - Яндекс 9243 154
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 129
Yahoo! 3726 127
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5665 126
Meta Platforms - Facebook 4622 124
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3348 108
9604 108
Huawei 4677 107
VK - Mail.ru Group 3604 107
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4979 107
HP - Hewlett-Packard 3662 107
SAP SE 5603 92
LG Electronics 3736 92
Amazon Inc - Amazon.com 3281 91
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3461 86
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 82
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 79
Lenovo Motorola 3567 77
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 72
AMD - Advanced Micro Devices 4650 71
X Corp - Twitter 2939 68
Lenovo Group 2449 66
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 66
Xiaomi - Сяоми 2239 65
Dell Technologies - Dell Computer 2219 65
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 485
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8873 182
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2792 133
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 106
Россети Ленэнерго 1699 80
Почта России ПАО 2373 71
eBay Inc 1640 65
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 63
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2954 58
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 56
Евросеть 1421 49
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1931 47
Связной ГК 1401 46
Visa International 1994 46
РЖД - Российские железные дороги 2097 44
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1158 43
101Hotels.com 456 42
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1898 40
Альфа-Банк 1980 40
Microsoft - LinkedIn 700 38
ГПБ - Газпромбанк 1274 37
Газпром ПАО 1493 32
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1919 32
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 31
Альфа-Групп 745 30
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1526 29
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 29
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2433 27
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 26
НСПК - Национальная система платежных карт 952 25
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 917 25
Merrill Lynch 454 24
NanduQ - Qiwi 1013 22
ПСБ - Промсвязьбанк 964 22
ВТБ - ВТБ24 671 22
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 597 21
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 19
Роснефть НК - нефтяная компания 562 18
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1207 18
Superjob - Суперджоб 865 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13894 364
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6556 224
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5435 169
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4956 153
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5672 146
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3313 129
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5974 113
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2884 108
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3203 102
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3655 99
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 99
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3694 96
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2132 91
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3587 90
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 87
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 84
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2863 84
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5705 73
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3072 70
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 66
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3912 66
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2074 62
Судебная власть - Judicial power 2506 59
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1304 59
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1544 56
Федеральное казначейство России 1950 56
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1599 53
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 47
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 47
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1172 46
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 44
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 980 43
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 43
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 473 42
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1510 41
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 38
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1691 38
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 789 33
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 32
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 411 31
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 131
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 28
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 23
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 815 22
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 14
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 407 12
Единая Россия - Политическая партия 321 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 7
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 7
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 7
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 426 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 182 6
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 6
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 154 6
Greenpeace - Гринпис 130 6
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 6
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 5
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 5
Ассоциация менеджеров 107 5
ГосИнформСистемы 160 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
Демократическая политическая партия США 122 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 4
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 56 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54005 807
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29717 688
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26344 610
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18350 608
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33546 547
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26842 532
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36281 493
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28310 475
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22970 471
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35096 450
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24458 381
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16992 313
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22607 310
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26312 309
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18159 299
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25861 293
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18060 285
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15447 274
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11827 271
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13656 268
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9667 266
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13732 264
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12223 256
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13070 255
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9800 254
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12933 249
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9311 243
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12869 236
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14293 224
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14778 219
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10262 218
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13980 215
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16291 205
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13153 199
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13501 195
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13942 191
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13349 191
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9526 183
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13262 183
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11547 180
Microsoft Windows 2000 8678 347
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3666 300
Microsoft Windows 16906 280
Google Android 15262 233
Apple iPhone 6 4861 203
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6292 198
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 156
Linux OS 11550 148
Apple iPhone - серия смартфонов 7634 143
Apple iOS 8589 128
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4167 102
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5743 79
Космодром Байконур 1072 79
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5256 75
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3048 69
Apple iPad 4015 65
Google Play - Google Store - Google Android Market 3559 65
VK - Mail.ru - Одноклассники 1752 64
Microsoft Windows XP 2432 63
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 62
Microsoft Windows 7 2008 61
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2976 60
Google YouTube - Видеохостинг 3002 58
Microsoft Office 4179 54
Apple Mac - Apple Macintosh 3115 51
Oracle Java - язык программирования 3473 51
Apple - App Store 3115 50
Intel x86 - архитектура процессора 2157 48
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 47
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1104 47
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1441 47
Microsoft Windows BitLocker 942 46
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1673 44
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 42
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 41
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 40
СКБ Контур - Контур.Фокус 1368 39
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 39
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2038 38
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2124 38
Путин Владимир 3459 114
Медведев Дмитрий 1665 69
Никифоров Николай 1138 53
Рейман Леонид 1065 28
Шадаев Максут 1211 21
Щеголев Игорь 699 20
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Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 932 19
Усманов Алишер 311 19
Trump Donald J. - Трамп Дональд 689 17
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 321 17
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 16
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Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 14
Гришин Дмитрий 210 14
Кусков Денис 221 14
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Дуров Павел 328 13
Собянин Сергей 541 13
Ермолаев Артем 379 13
Clarke Isaac - Кларк Исаак - Кларк Айзак 32 12
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Чернышенко Дмитрий 581 12
Малеев Алексей 20 12
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Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 11
Бобровников Борис 104 11
Свердлов Денис 201 10
Лысенко Эдуард 317 10
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 10
Паршин Максим 323 10
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Изосимов Александр 192 9
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Россия - РФ - Российская федерация 166478 3416
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47657 1266
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54784 1251
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Италия - Итальянская Республика 4509 137
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Швеция - Королевство 3782 107
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