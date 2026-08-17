Подготовленные в МФТИ иностранные школьники завоевали 22 медали на международной олимпиаде по информатике олимпиадному программированию «РуКод», успешно выступили на Международной олимпиаде по информатике (IOI 2026) в Ташкенте. Участники завоевали в совокупности 22 награды: три золотые, восемь сере

Школьников, победивших на международной олимпиаде по информатике IOI, позвали работать в Сбербанк Школьников, победивших на международной олимпиаде по информатике IOI, позвали работать в Сбербанк. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Российская

Российские школьники получили две золота и две серебра на международной олимпиаде по информатике Успех российских школьников На 37 Международной олимпиаде по информатике (International Olympiad in Informatics, IOI), завершившейся в городе Сукре (Боливия), четыре р

Сбербанк стал площадкой для подготовки национальной сборной России по информатике перед международной олимпиадой IOI С 18 по 23 июля 2025 г. в «СберУниверситете» проходили установочные сборы национальной сборной по информатике перед международной олимпиадой IOI в Боливии (с 27 июля по 3 августа 2025 г.). Четверо талантливых школьников прошли подготовку вместе с руководителем тренерского штаба сборной России по информатике Алексеем Малеевым и трене

Ученики курса «Яндекса» по олимпиадному программированию получили золотые медали на 36-й Международной олимпиаде по информатике се по олимпиадному программированию «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». IOI (International Olympiad in Informatics) — самое престижное международное соревнование по инфор

Российские школьники завоевали все золотые медали на международной олимпиаде по информатике Триумф нашей сборной На международной олимпиаде по информатике (IOI) в Венгрии, российские школьники повторили успех 2019 г. Они получили четыре золотые меда

Российские школьники взяли три золота и одно серебро на Международной олимпиаде по информатике роде Джокьякарта в Индонезии подвели итоги XXXIV Международной олимпиады школьников по информатике (International Olympiad in Informatics, IOI 2022). Российских старшеклассников наградили тремя

Acer стала официальным спонсором Международной олимпиады по информатике й олимпиады по информатике, стала единственным поставщиком ноутбуков для участников и организаторов IOI-2019, а также оказала техническую поддержку мероприятию, которое проходило с 4 по 11 авгу

Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по информатике в стала лучшей в неофициальном командном зачете на Международной олимпиаде по информатике IOI 2019 (International Olympiad in Informatics). Турнир юных программистов проходил с 4 по 11 августа

Российские школьники стали первыми на Международной олимпиаде по информатике из ведущих университетов страны выиграла четыре золотые медали и стала лучшей в командном зачете на 31 Международной олимпиаде по информатике IOI 2019 (International Olympiad in Informatics). О

Российские школьники взяли два золота и два серебра на Международной олимпиаде по информатике е школьники выиграли две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по информатике (International Olympiad in Informatics, IOI), о чем сообщает Минросвещения на своем сайте. Зол

Российские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по информатике Одиннадцатиклассники из России завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по информатике (International Olympiad in Informatics, IOI-2014), проходящей на Тайване, — две золотых и две

Уральский школьник завоевал золотую медаль на международной олимпиаде по информатике Одиннадцатиклассник из СУНЦа УрФУ Никита Сивухин стал золотым призером 26-й Международной олимпиады по информатике среди школьников, которая в этом году прошла в Тайване. Каждый год на олимпиаде одну страну могут представлять только 4 школьника. Чтобы войти в число, Ни