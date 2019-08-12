Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IOI International Olympiad in Informatics Международная олимпиада по информатике среди школьников
Публикаций - 81, упоминаний - 100
IOI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АФТ - Ассоциация Финтех 101 2
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1740 1
|Талант и успех - Общественный фонд 12 1
|Исанин Антон 367 7
|Ахмедов Максим 4 4
|Малеев Алексей 10 4
|Короткевич Геннадий 12 3
|Лифарь Егор 3 3
|Тихомиров Михаил 4 3
|Калинин Николай 5 3
|Лощинин Дмитрий 37 3
|Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 3
|Рахматуллин Рамазан 3 3
|Романов Владимир 10 3
|Резников Григорий 5 2
|Збань Илья 3 2
|Христенко Олег 4 2
|Кириллов Арсений 2 2
|Будин Николай 2 2
|Сергунин Андрей 2 2
|Гайнуллин Ильдар 2 2
|Гордеев Алексей 15 2
|Дроздова Александра 6 2
|Станкевич Андрей 10 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 358 2
|Иванов Олег 130 2
|Морозов Александр 17 2
|Волож Аркадий 209 2
|Мацоцкий Сергей 172 2
|Карачинский Анатолий 89 2
|Тынкован Александр 51 2
|Ляпунов Игорь 64 1
|Борзилов Давид 36 1
|Низовский Григорий 37 1
|Нуриева Айгуль 7 1
|Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
|Saleh Paul - Салех Пол 2 1
|Васильева Ольга 15 1
|Карташев Дмитрий 5 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 340 1
|Lawrie Mike - Лори Майк 8 1
|Нигматуллин Нияз 2 1
|Lawande Sachin - Лаванде Сачин 1 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 565 1
|TUT.BY - Белорусский интернет-портал 20 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175045, в очереди разбора - 991557.
Создано именных указателей - 70815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175045, в очереди разбора - 991557.
Создано именных указателей - 70815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru