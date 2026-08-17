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IOI International Olympiad in Informatics Международная олимпиада по информатике среди школьников
СОБЫТИЯ
|17.08.2026
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Подготовленные в МФТИ иностранные школьники завоевали 22 медали на международной олимпиаде по информатике
олимпиадному программированию «РуКод», успешно выступили на Международной олимпиаде по информатике (IOI 2026) в Ташкенте. Участники завоевали в совокупности 22 награды: три золотые, восемь сере
|17.08.2026
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Школьников, победивших на международной олимпиаде по информатике IOI, позвали работать в Сбербанк
Школьников, победивших на международной олимпиаде по информатике IOI, позвали работать в Сбербанк. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Российская
|04.08.2025
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Российские школьники получили две золота и две серебра на международной олимпиаде по информатике
Успех российских школьников На 37 Международной олимпиаде по информатике (International Olympiad in Informatics, IOI), завершившейся в городе Сукре (Боливия), четыре р
|24.07.2025
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Сбербанк стал площадкой для подготовки национальной сборной России по информатике перед международной олимпиадой IOI
С 18 по 23 июля 2025 г. в «СберУниверситете» проходили установочные сборы национальной сборной по информатике перед международной олимпиадой IOI в Боливии (с 27 июля по 3 августа 2025 г.). Четверо талантливых школьников прошли подготовку вместе с руководителем тренерского штаба сборной России по информатике Алексеем Малеевым и трене
|09.09.2024
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Ученики курса «Яндекса» по олимпиадному программированию получили золотые медали на 36-й Международной олимпиаде по информатике
се по олимпиадному программированию «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». IOI (International Olympiad in Informatics) — самое престижное международное соревнование по инфор
|05.09.2023
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Российские школьники завоевали все золотые медали на международной олимпиаде по информатике
Триумф нашей сборной На международной олимпиаде по информатике (IOI) в Венгрии, российские школьники повторили успех 2019 г. Они получили четыре золотые меда
|15.08.2022
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Российские школьники взяли три золота и одно серебро на Международной олимпиаде по информатике
роде Джокьякарта в Индонезии подвели итоги XXXIV Международной олимпиады школьников по информатике (International Olympiad in Informatics, IOI 2022). Российских старшеклассников наградили тремя
|12.08.2019
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Acer стала официальным спонсором Международной олимпиады по информатике
й олимпиады по информатике, стала единственным поставщиком ноутбуков для участников и организаторов IOI-2019, а также оказала техническую поддержку мероприятию, которое проходило с 4 по 11 авгу
|12.08.2019
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Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по информатике
в стала лучшей в неофициальном командном зачете на Международной олимпиаде по информатике IOI 2019 (International Olympiad in Informatics). Турнир юных программистов проходил с 4 по 11 августа
|09.08.2019
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Российские школьники стали первыми на Международной олимпиаде по информатике
из ведущих университетов страны выиграла четыре золотые медали и стала лучшей в командном зачете на 31 Международной олимпиаде по информатике IOI 2019 (International Olympiad in Informatics). О
|07.09.2018
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Российские школьники взяли два золота и два серебра на Международной олимпиаде по информатике
е школьники выиграли две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по информатике (International Olympiad in Informatics, IOI), о чем сообщает Минросвещения на своем сайте. Зол
|18.07.2014
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Российские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по информатике
Одиннадцатиклассники из России завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по информатике (International Olympiad in Informatics, IOI-2014), проходящей на Тайване, — две золотых и две
|18.07.2014
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Уральский школьник завоевал золотую медаль на международной олимпиаде по информатике
Одиннадцатиклассник из СУНЦа УрФУ Никита Сивухин стал золотым призером 26-й Международной олимпиады по информатике среди школьников, которая в этом году прошла в Тайване. Каждый год на олимпиаде одну страну могут представлять только 4 школьника. Чтобы войти в число, Ни
|01.10.2012
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Российские школьники выиграли четыре золотые медали на Международной олимпиаде по информатике
мь лет российские школьники выиграли четыре золотые медали. Международная Олимпиада по информатике (International Olympiad in Informatics или IOI) – это один из самых престижных в мире ежегодны
IOI и организации, системы, технологии, персоны:
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