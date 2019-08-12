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IOI International Olympiad in Informatics Международная олимпиада по информатике среди школьников



12.08.2019 Acer стала официальным спонсором Международной олимпиады по информатике
12.08.2019 Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по информатике
09.08.2019 Российские школьники стали первыми на Международной олимпиаде по информатике
07.09.2018 Российские школьники взяли два золота и два серебра на Международной олимпиаде по информатике
18.07.2014 Российские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по информатике
18.07.2014 Уральский школьник завоевал золотую медаль на международной олимпиаде по информатике
01.10.2012 Российские школьники выиграли четыре золотые медали на Международной олимпиаде по информатике

Публикаций - 81, упоминаний - 100

IOI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2943 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8627 6
Microsoft Corporation 22039 5
Yandex - Яндекс 4799 3
21 век – ТВ - Народный телефон 85 3
DXC Technology 20 3
Luxoft - Люксофт 268 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1403 3
Samsung Electronics 9150 3
Acer Group 2268 2
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Google LLC 9848 1
Haier 91 1
Shenzhen Yidaheng Technology 2 1
SEQ - SEC Consult Services 1350 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7930 1
Cisco Systems 4682 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1095 1
СКБ Контур 474 1
Schneider Electric 484 1
Apple Inc 10403 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1798 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 50 3
DXC Global 2 2
Luna Innovations Incorporated - Luna Equites 3 2
Согласие СК 361 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1609 2
Почта России ПАО 1828 1
Резонанс НПП 9 1
White&Case 3 1
Croyton 5 1
Latham & Watkins 8 1
M&G Investment Management 2 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 131 1
Uber 277 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 24 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 37 1
Deutsche Bank - Дойчебанк 336 1
Asianet 8 1
UBS AG 291 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 157 1
Евросеть 1390 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 925 1
Открытие ФК 2013 1
Связной ГК 1112 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 701 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6982 3
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ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 216 1
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Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 24 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 330 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 275 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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