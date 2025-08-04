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Российские школьники получили две золота и две серебра на международной олимпиаде по информатике

Российские школьники много лет подряд выигрывают медали на престижном международном соревновании по информатике. В этом году старшеклассники из Москвы и Казани привезти из Боливии две золотые и две серебряные награды.

Успех российских школьников

На 37 Международной олимпиаде по информатике (International Olympiad in Informatics, IOI), завершившейся в городе Сукре (Боливия), четыре российских старшеклассника завоевали две золотые и две серебряные медали, сообщается на официальном сайте Правительства России.

Состязания включали два тура продолжительностью пять часов каждый. За это время участники из 87 стран должны были решить шесть алгоритмических задач.

Международная олимпиада по информатике ежегодно проводится с 1989 г. Ее учредителем выступило ЮНЕСКО. В России олимпиада проходила в 2016 г. в Казани. Тогда российских школьников наградили тремя золотыми медалями и одной серебряной.

Кто получил медали

В этом году сборную России на IOI возглавлял декан факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО Андрей Станкевич. Золотых медалей удостоены Петр Лосев (школа №57, г. Москва) и Владислав Жиганов (СУНЦ МГУ, г. Москва). Серебро — у Гимрана Абдуллина (лицей-интернат №2, г. Казань) и Дарьи Грековой (школа №57, г. Москва). Все они — победители всероссийской олимпиады.

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Правительство России
Команда российских юных программистов

Подготовкой команды занимался тренерский штаб под руководством преподавателей МФТИ, ИТМО и НИУ ВШЭ. Руководитель тренерского штаба — директор Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев.

«Российские школьники вновь доказали свое мастерство на международном уровне, показав отличный результат на Международной олимпиаде по информатике. Их успех – это не только гордость для страны, но и важный вклад в будущее цифровой экономики. Уверен, что именно такие талантливые ребята сохранят и приумножат технологическое лидерство России, двигая вперед науку и инновации», — сказал Министр просвещения Сергей Кравцов.

Соревнование юных программистов

IOI — самое престижное международное соревнование по информатике для учащихся средних и старших классов. На IOI-2024 в Египте Россия получила четыре золотые медали.

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Цифровизация

Все высшие награды — четыре золотые медали из четырех возможных — достались нашей сборной в 2023 г. в Венгрии, о чем писал CNews в сентябре 2023 г. Тогда вступил в силу запрет на выступление нашей команды под национальным флагом России из-за санкций.

Российские школьники вот уже много лет подряд демонстрируют хорошие результаты. В 2017 г. они привезли с IOI одно золото и три серебра. В 2018 г. — две золотые и две серебряные медали. В 2019 г. команда российских школьников стала лучшей в неофициальном командном зачете, завоевав четыре золотые медали. В 2020 г. нам досталась одна золотая и три серебряные награды. В 2021 г. и в 2022 г. у нас было по три золотые и по одной серебряной медали.

Анна Любавина

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