Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179026
ИКТ 13913
Организации 10815
Ведомства 1480
Ассоциации 1010
Технологии 3484
Системы 25906
Персоны 77005
География 2896
Статьи 1536
Пресса 1231
ИАА 706
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2670
Мероприятия 862

Лосев Петр


УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 Сбербанк стал площадкой для подготовки национальной сборной России по информатике перед международной олимпиадой IOI 1
09.09.2024 Ученики курса «Яндекса» по олимпиадному программированию получили золотые медали на 36-й Международной олимпиаде по информатике 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лосев Петр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7924 1
Станкевич Андрей 15 1
Грекова Дарья 2 1
Абдуллин Гимран 5 1
Грибов Филипп 2 1
Пискарев Иван 4 1
Сафронов Иван 3 1
Козлова Дарья 34 1
Малеев Алексей 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 151204 1
Египет - Арабская Республика 1029 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3139 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44599 1
Металлы - Золото - Gold 1167 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30686 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 82 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 95 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1185 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1026 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 481 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373710, в очереди разбора - 748599.
Создано именных указателей - 179026.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще