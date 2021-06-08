Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кравцов Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 57
Кравцов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шадаев Максут 384 5
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Уваров Алексей 11 3
|Фальков Валерий 8 3
|Путин Владимир 1828 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Левин Леонид 83 3
|Дуров Павел 216 2
|Акимов Максим 167 2
|Шевченко Игорь 10 2
|Сидоренко Валерий 8 2
|Песков Дмитрий 65 2
|Васильева Татьяна 5 2
|Чемезов Сергей 121 2
|Андрющенко Светлана 7 2
|Половинкин Алексей 1 1
|Нарукавников Александр 7 1
|Коновалов Александр 8 1
|Дюков Александр 4 1
|Алешин Владимир 13 1
|Фетисов Александр 12 1
|Чупшева Светлана 5 1
|Турчак Андрей 14 1
|Чуйченко Константин 3 1
|Котюков Михаил 7 1
|Мурашко Михаил 6 1
|Белановский Владимир 8 1
|Селин Владимир 12 1
|Артемьев Игорь 66 1
|Котяков Антон 4 1
|Положевец Петр 4 1
|Примаков Евгений 6 1
|Попов Павел 12 1
|Топилин Максим 6 1
|Волчек Александр 7 1
|Ведяхин Александр 43 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Носков Константин 202 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769493, в очереди разбора - 673177.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769493, в очереди разбора - 673177.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru