Кравцов Сергей

Власти России отслеживают детей с выдающимися способностями и заносят их в спецреестр с адресами и номерами телефонов 1

В России начались массовые увольнения руководителей государственной цифровой трансформации 1

Во все региональные министерства назначат главных по цифровой трансформации 1

Ростех представил министерствам системы комплексного оснащения учебных заведений 1

Abbyy представила технологии для оценки качества знаний 1

OOOPay расширила список направлений обмена электронных валют 1

Платежная система OOOPay начала прием биткойнов 2

Оплачивать различные услуги через OOOPay теперь можно в режиме онлайн 1

OOOPay отменила комиссию на вывод средств на банковские счета 2

Платежная система OOOPay запустила сервис электронных ваучеров 1

Министерство образования будет следить за школьниками с помощью видеокамер 1