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Кравцов Сергей


08.06.2021 Власти хотят заводить электронное досье на россиян с детского сада. Пока это эксперимент 1
03.06.2021 Российских школьников загонят в «белый интернет» с «проверенным содержанием и ценностями» 4
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
30.03.2021 Для российских школ создадут единую ИТ-платформу, сдав в утиль действующие миллиардные разработки 1
20.02.2021 Власти России отслеживают детей с выдающимися способностями и заносят их в спецреестр с адресами и номерами телефонов 1
27.01.2021 В России начались массовые увольнения руководителей государственной цифровой трансформации 1
14.01.2021 Сбербанк создал «убийцу» Zoom 2
30.12.2020 Власти строят для школьников обособленную соцсеть на базе «Вконтакте» 4
29.12.2020 Zoom больше не нужен. В России на замену ему тестируют госсервис «Сферум» 3
11.09.2020 Во все региональные министерства назначат главных по цифровой трансформации 1
08.09.2020 На «Уроке цифры» дети будут программировать беспилотники 1
28.05.2020 «Фоксфорд» стал партнером Минпросвещения и АСИ в новом образовательном проекте 2
21.05.2020 Цифровой трансформацией Минпросвещения займется экс-учительница истории без опыта работы в ИТ 1
13.04.2020 Разработки «Автоматики» для учебных заведений заинтересовали федеральные министерства 2
10.04.2020 Ростех представил министерствам системы комплексного оснащения учебных заведений 1
20.03.2020 Mail.ru Group бесплатно переведет вузы и школы на дистанционное обучение 1
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
11.09.2017 Abbyy представила технологии для оценки качества знаний 1
24.05.2017 «Ростех» заявил о создании российского «убийцы Skype» 1
01.09.2016 Trueconf включился в создание российского государственного «убийцы» WhatsApp и Viber 1
22.08.2016 «Ростелеком» и ФРИИ отыскали сразу четыре российских мессенджера для чиновников 1
26.04.2016 OOOPay расширила список направлений обмена электронных валют 1
25.04.2016 Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила 100% онлайн трансляцию в период досрочного ЕГЭ-2016 1
21.03.2016 Платежная система OOOPay начала прием биткойнов 2
12.01.2016 Оплачивать различные услуги через OOOPay теперь можно в режиме онлайн 1
31.07.2015 OOOPay отменила комиссию на вывод средств на банковские счета 2
24.04.2015 Платежная система OOOPay запустила сервис электронных ваучеров 1
10.03.2015 OOOPay запустил сервис «Мой сейф» 2
30.01.2015 Выпущено 100 тыс. карт OOOPAY MasterCard Plastic 1
23.01.2015 К OOOPay подключились EasyPay, cashU и B-Pay 1
12.11.2014 «Ростелеком» обеспечил для Рособрнадзора видеотрансляцию из школ 1
31.10.2014 «Ростелеком» обеспечил хранение данных видеонаблюдения за проведением ЕГЭ 2014 1
28.10.2014 «Ростелеком» обеспечил видеотрансляцию из школ в рамках мониторингового исследования Рособрнадзора 1
21.04.2014 «Ростелеком» определен единственным поставщиком услуг видеонаблюдения во время проведения ЕГЭ в 2014 г. 1
31.03.2014 Интернет-отрасль и Рособрнадзор договорились бороться с незаконным контентом по ЕГЭ 2
16.12.2013 Министерство образования будет следить за школьниками с помощью видеокамер 1
18.07.2013 Начинается масштабный перезапуск сервисов QIP 3
09.11.2009 «Манго Телеком»: значение конвергентных услуг для потребителей будет только расти 1
20.12.2007 IP-коммуникации: настало время делать бизнес 2

Публикаций - 39, упоминаний - 57

Кравцов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 11
VK - Mail.ru Group 2487 9
Facebook 3768 4
Yandex - Яндекс 4103 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Ростех - Концерн Автоматика 398 3
Алгоритмика 12 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 732 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
Мобильное электронное образование 12 1
Mirabilis 15 1
СИП РС - Самарское Инновационное предприятие Радиосистем 6 1
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 1
Google LLC 7177 1
Киберника 16 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Севергрупп Talenttech 28 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
Skillbox - Скилбокс 27 1
3779 1
Microsoft Corporation 11168 1
Twitter 2204 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Почта России ПАО 1579 1
Газпром нефть 382 1
DST Global 165 1
Альфа-Банк 1127 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
ВТБ24 583 1
ЯКласс 19 1
DST - Digital Sky Technologies 75 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 12
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 6
Правительство РФ 2208 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Президент Российской Федерации 1442 2
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Счётная палата РФ 461 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
Социальные сети - Соцсети 96 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
OOOPay - платежная система 8 8
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 6
Microsoft Windows 10 6676 5
VK - Mail.ru Одноклассники 862 3
Linux OS 4276 3
WhatsApp Messenger 654 3
Ростелеком Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - Видеосервис обучения и общения российских школьников 18 2
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 2
Apple macOS 934 2
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Pinterest 45 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Java - Язык программирования 1180 1
Tilda - сервис конструирования сайтов 7 1
Автоматика Фотон-ПАК ПБ - Программно-аппаратный комплекс 3 1
Яндекс.Телемост 36 1
ПриватБанк Приват24 113 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Ростех Элик - серия персональных компьютеров 2 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Microsoft Windows Server 2008 210 1
Национальные Технологии - СХД Купол 32 1
Adobe Photoshop 289 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Statcounter 171 1
ICQ 500 1
Intel Core - Семейство процессоров 864 1
Microsoft Windows 7 1662 1
ByteDance TikTok 95 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
Шадаев Максут 384 5
Чернышенко Дмитрий 234 4
Медведев Дмитрий 1434 4
Уваров Алексей 11 3
Фальков Валерий 8 3
Путин Владимир 1828 3
Мишустин Михаил 302 3
Левин Леонид 83 3
Дуров Павел 216 2
Акимов Максим 167 2
Шевченко Игорь 10 2
Сидоренко Валерий 8 2
Песков Дмитрий 65 2
Васильева Татьяна 5 2
Чемезов Сергей 121 2
Андрющенко Светлана 7 2
Половинкин Алексей 1 1
Нарукавников Александр 7 1
Коновалов Александр 8 1
Дюков Александр 4 1
Алешин Владимир 13 1
Фетисов Александр 12 1
Чупшева Светлана 5 1
Турчак Андрей 14 1
Чуйченко Константин 3 1
Котюков Михаил 7 1
Мурашко Михаил 6 1
Белановский Владимир 8 1
Селин Владимир 12 1
Артемьев Игорь 66 1
Котяков Антон 4 1
Положевец Петр 4 1
Примаков Евгений 6 1
Попов Павел 12 1
Топилин Максим 6 1
Волчек Александр 7 1
Ведяхин Александр 43 1
Ковнир Евгений 71 1
Осеевский Михаил 221 1
Носков Константин 202 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 4
Россия - ПФО - Самара 1304 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 3
Россия - Астраханская область 372 1
Россия - Кемеровская область 470 1
Эстония - Эстонская Республика 420 1
Россия - Калининградская область 542 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - Пенза 256 1
Россия - Сочи 913 1
Украина 3398 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 4 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 1
Сбербанк - Академия Искусственного интеллекта 9 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 12 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
GeekBrains 40 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 8 1
Паралимпиада - Паралимпийские игры - Paralympic Games 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769493, в очереди разбора - 673177.
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