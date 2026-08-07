Индексная книга (каталог) CNews*
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Кравцов Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 64, упоминаний - 70
Кравцов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 9
|Путин Владимир 3454 7
|Чернышенко Дмитрий 581 6
|Мишустин Михаил 787 5
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Левин Леонид 134 4
|Кириенко Владимир 148 4
|Румянцева Ольга 62 3
|Васильева Татьяна 10 3
|Песков Дмитрий 129 3
|Андрющенко Светлана 7 3
|Шевченко Игорь 10 3
|Сидоренко Валерий 12 3
|Фальков Валерий 24 3
|Карпицкий Олег 84 2
|Акимов Максим 192 2
|Дуров Павел 329 2
|Добродеев Борис 97 2
|Чемезов Сергей 147 2
|Ведяхин Александр 180 2
|Матвиенко Валентина 117 2
|Васильева Ольга 25 2
|Бородин Сергей 3 1
|Вильянов Сергей 24 1
|Горелова Анастасия 11 1
|Попов Павел 24 1
|Музаев Анзор 8 1
|Брыкин Арсений 57 1
|Чернышов Борис 6 1
|Тюрин Вадим 2 1
|Санадзе Георгий 18 1
|Мизулина Екатерина 18 1
|Мизулина Елена 24 1
|Помбухчан Хачатур 44 1
|Мазур Артём 4 1
|Кузнецов Антон 14 1
|Топилин Максим 8 1
|Пивоваров Владимир 9 1
|Бойко Алексей 138 1
|IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
|Global Market Insights 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.