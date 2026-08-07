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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кравцов Сергей

СОБЫТИЯ


07.08.2026 Школьная сборная России третий год подряд стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту 1
03.07.2026 Российские школьники стали абсолютными чемпионами на Международной олимпиаде по кибербезопасности 1
25.05.2026 Россиян начнут приучать к ИИ со школьной скамьи: углубленное преподавание стартует с нового учебного года 1
25.03.2026 Некоторым россиянам хотят полностью запретить пользоваться сотовыми телефонами и смартфонами. Кого коснется 1
19.03.2026 Авторы каналов в Max смогут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора для получения донатов 1
26.01.2026 В России хотят запретить сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ и задания олимпиад 1
30.10.2025 Мессенджер «Роса» выпускает веб-версию, чтобы помочь в продвижении российских смартфонов «Р-фон» и планшетов «Р-таб» 1
08.08.2025 Школьная сборная России завоевала 8 медалей на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту 1
04.08.2025 Российские школьники получили две золота и две серебра на международной олимпиаде по информатике 1
14.07.2025 Продана половина производителя видеорегистраторов «Дозор» для Росгвардии 1
09.12.2024 В «Сферуме» зарегистрировались почти все школы и педагоги страны 1
28.10.2024 Зачем нам этот Торвальдс? Минцифры хочет создать в России суверенное Linux-сообщество 1
14.08.2024 «VK Видео» теперь полностью совместимо с ОС «РОСА Мобайл» на смартфоне «Р-Фон» 1
27.06.2024 В России выпускают планшет на секретном отечественном процессоре с перспективной архитектурой. И это не ARM 1
24.06.2024 Разработчик российского смартфона «Р-фон» сменил гендиректора 1
14.05.2024 Шадаев остался министром цифрового развития. Над ним будут два вице-премьера 1
26.02.2024 «Ростелеком» развернул телеком-инфраструктуру в обновленном детском лагере «Олимпиец» 2
09.12.2022 Число пользователей образовательной платформы «Сферум» достигло 5 млн 1
15.09.2022 Минпросвещения, Минцифры и VK подписали соглашение о развитии онлайн-коммуникаций в образовании 1
14.09.2022 Власти обсуждают полную замену Windows на Linux в российских школах 1
31.08.2022 Российским школьникам запретили пользоваться мобильниками на уроках 1
16.06.2022 VK и Министерство просвещения России договорились о сотрудничестве в области цифровой трансформации образования 1
16.06.2022 «Мегафон» предоставит платформу по защите детей в цифровой среде российским школам 1
08.06.2021 Власти хотят заводить электронное досье на россиян с детского сада. Пока это эксперимент 1
03.06.2021 Российских школьников загонят в «белый интернет» с «проверенным содержанием и ценностями» 2
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
30.03.2021 Для российских школ создадут единую ИТ-платформу, сдав в утиль действующие миллиардные разработки 1
20.02.2021 Власти России отслеживают детей с выдающимися способностями и заносят их в спецреестр с адресами и номерами телефонов 1
27.01.2021 В России начались массовые увольнения руководителей государственной цифровой трансформации 1
14.01.2021 Сбербанк создал «убийцу» Zoom 2
30.12.2020 Власти строят для школьников обособленную соцсеть на базе «Вконтакте» 1
29.12.2020 Zoom больше не нужен. В России на замену ему тестируют госсервис «Сферум» 2
11.09.2020 Во все региональные министерства назначат главных по цифровой трансформации 1
08.09.2020 На «Уроке цифры» дети будут программировать беспилотники 1
28.05.2020 «Фоксфорд» стал партнером Минпросвещения и АСИ в новом образовательном проекте 1
21.05.2020 Цифровой трансформацией Минпросвещения займется экс-учительница истории без опыта работы в ИТ 1
13.04.2020 Разработки «Автоматики» для учебных заведений заинтересовали федеральные министерства 2
10.04.2020 Ростех представил министерствам системы комплексного оснащения учебных заведений 1
20.03.2020 Mail.ru Group бесплатно переведет вузы и школы на дистанционное обучение 1
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1

Публикаций - 64, упоминаний - 70

Кравцов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
VK - Mail.ru Group 3602 10
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 7
Ruteq - Рутек 41 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Microsoft Corporation 25775 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Titanium 88 3
SyncCloud 5 3
OMMG Technology - Оммджи Технолоджи 5 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Telegram Group 2940 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 3
Ростех - РТ-Информ 149 3
Google LLC 12690 2
Sipnet - Сипнет 80 2
РБК - Медиамир 53 2
Тарио Трейдинг - TARIO.net - Тарио.Нэт - Тарио Комьюникейшнс - Tario Communication 42 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
МегаФон 10742 2
X Corp - Twitter 2938 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 2
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 1
СИП РС - Самарское Инновационное предприятие Радиосистем 12 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 136 1
Mirabilis 28 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
МЭО - Мобильное электронное образование 21 1
Технологии Будущего 169 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 1
Киберника 16 1
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 61 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Почта России ПАО 2370 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
ЯКласс 69 1
Просвещение ФГУП - издательство 30 1
Связной Банк 113 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 1
Сбер - Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 13 1
Белый Ветер 365 1
Цифроград - Анарион 9 1
Армада - РБК софт - PCHome 36 1
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 1
Сбер - SberUser - Департамент современных цифровых пользовательских решений 3 1
Газпром ПАО 1493 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 1
Альфа-Банк 1979 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Visa International 1993 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Газпром нефть 725 1
Евросеть 1421 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Альтернатива Капитал 19 1
Superjob - Суперджоб 858 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
ФРИИ Акселератор 59 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
Знание - Российское общество 10 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 13
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 9
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 7
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
OOOPay - платежная система 8 8
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 88 7
Google Android 15244 7
Microsoft Windows 16882 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
Apple iOS 8583 6
Linux OS 11533 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 200 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
QIP - Мессенджер 122 4
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 3
OMMG TrueConf - Флодиум - Flodium 6 3
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 56 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Моя школа 33 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Rakuten Viber 665 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 3
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Киберника Сибрус - мессенджер 29 3
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 59 3
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
OMMG - Open Mobile Messenger Graph 2 2
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 106 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Apple macOS 2419 2
VK - Mail.Ru Почта 418 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 117 2
Google Talk - Google Chat 163 1
Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 32 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Фотон-ПАК ПБ - программно-аппаратный комплекс 2 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 1
VK Combo 86 1
VK Connect 21 1
Briskly B-Pay 6 1
TrueConf SDK 10 1
Шадаев Максут 1210 9
Путин Владимир 3454 7
Чернышенко Дмитрий 581 6
Мишустин Михаил 787 5
Медведев Дмитрий 1665 4
Рейман Леонид 1065 4
Левин Леонид 134 4
Кириенко Владимир 148 4
Румянцева Ольга 62 3
Васильева Татьяна 10 3
Песков Дмитрий 129 3
Андрющенко Светлана 7 3
Шевченко Игорь 10 3
Сидоренко Валерий 12 3
Фальков Валерий 24 3
Карпицкий Олег 84 2
Акимов Максим 192 2
Дуров Павел 329 2
Добродеев Борис 97 2
Чемезов Сергей 147 2
Ведяхин Александр 180 2
Матвиенко Валентина 117 2
Васильева Ольга 25 2
Бородин Сергей 3 1
Вильянов Сергей 24 1
Горелова Анастасия 11 1
Попов Павел 24 1
Музаев Анзор 8 1
Брыкин Арсений 57 1
Чернышов Борис 6 1
Тюрин Вадим 2 1
Санадзе Георгий 18 1
Мизулина Екатерина 18 1
Мизулина Елена 24 1
Помбухчан Хачатур 44 1
Мазур Артём 4 1
Кузнецов Антон 14 1
Топилин Максим 8 1
Пивоваров Владимир 9 1
Бойко Алексей 138 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Казахстан - Республика 6048 2
Польша - Республика 2031 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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