Mail.ru Group бесплатно переведет вузы и школы на дистанционное обучение

Mail.ru Group совместно с Министерством высшего образования и науки и Министерством просвещения представили комплекс мер, которые помогут школам и вузам быстро перейти на дистанционное обучение.

Для удаленного обучения рекомендуется использовать бесплатные возможности социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники». Также на время текущих особых условий образовательные сервисы GeekBrains, Skillbox и школа программирования «Алгоритмика» предоставят студентам и школьникам бесплатный доступ к онлайн-курсам. Для ответов на вопросы учителей и преподавателей Mail.ru Group запустила горячие линии в соцсетях.

«Вконтакте» и «Одноклассники» охватывают 86% пользователей Рунета, то есть практически у каждого учащегося и преподавателя есть аккаунты в этих социальных сетях. Школы и вузы могут запустить дистанционное обучение через эти соцсети, используя готовый набор инструментов.

Закрытые или публичные сообщества и чаты для класса, группы и предмета. В сообществах можно публиковать записи с важной информацией и участвовать в обсуждениях, но и хранить учебные документы, конспекты, учебники.

Дистанционные видеоуроки. Соцсети поддерживают групповые звонки, в которых может участвовать до 100 человек, а также демонстрацию экрана компьютера и смартфона. Размещение учебных материалов: документов (презентаций, файлов, таблиц), картинок, аудио, видео. Готовые приложения внутри соцсетей (тесты, анкеты и др.). Соцсети также позволяют разрабатывать собственные инструменты на платформах мини-приложений.

В группах «Mail.ru Group для образования» в соцсетях будет ежедневно появляться новая информация о сервисах компании для дистанционного обучения: подробные инструкции, лайфхаки, видеоуроки. С вопросами по переходу в дистанционный режим можно будет обратиться в личные сообщения группы: для оперативных консультаций школ и вузов Mail.ru Group привлекла более 100 сотрудников и амбассадоров компании.

Команда «Вконтакте» подготовила подробные рекомендации для преподавателей по использованию платформы. В сообществе VK Education можно следить за новостями для образовательных учреждений, а в сообщениях сообщества агенты Поддержки оперативно ответят на все вопросы.

ОК подготовили подробную инструкцию по использованию сервисов для дистанционного обучения в соцсети. В официальном сообществе «Мы учителя!» будет организован колл-центр на базе видеозвонков в ОК. Служба поддержки «Одноклассников» откроет дополнительную выделенную линию, чтобы все учителя могли получить консультацию по вопросам дистанционного обучения в соцсети.

Бесплатное онлайн-обучение для студентов и школьников вводят три образовательных компании: GeekBrains, Skillbox и «Алгоритмика». Образовательный портал GeekBrains предоставит вузам бесплатный доступ к собственной системе онлайн-обучения (Learning Management System). Сервис временно откроет доступ к курсам по четырем направлениям: программирование, дизайн, управление и маркетинг.

Онлайн-университет Skillbox бесплатно открывает для самостоятельного изучения курсы по основам веб-верстки, созданию сайтов на Tilda, работе с Photoshop и другие программы по маркетингу, дизайну и программированию. Кроме того, Skillbox организует серию бесплатных вебинаров с преподавателями и с экспертами рынка.

Международная школа программирования для детей «Алгоритмика» также открывает доступ к своей системе дистанционного обучения. Учебные программы по информатике рассчитаны на учеников младшей и средней школы.

«Экосистема Mail.ru Group охватывает свыше 90% пользователей рунета. Каждый день нашими сервисами пользуются и школьники, и студенты, и учителя, и все те, кто занимается дополнительным образованием. Мы собрали решения, которые помогут российским образовательным учреждениям просто, быстро и бесплатно перенести занятия из классов и аудиторий в интернет. Мы готовы в режиме реального времени поддерживать школы и вузы во время перехода на дистационное обучение», – сказал генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

«Мы заинтересованы в том, чтобы все российские школы и колледжи могли оперативно перейти в дистанционный режим работы, в том числе с помощью общедоступных образовательных онлайн-платформ. Сервисы социальных сетей Mail.ru Group доступны для детей и подростков, пользуются популярностью. Мы приветствуем инициативу компании – расширить перечень доступных бесплатных образовательных платформ и ресурсов, и рекомендуем регионам также использовать их при необходимости. Это хорошая помощь учителям для организации учебного процесса в новом — дистанционном формате», – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сейчас в условиях необходимости перехода образовательных организаций на дистанционный формат работы, в первую очередь в части организации образовательного процесса, мы очень рады видеть, что крупнейшие российские IT-компании выступили с инициативой и готовы предоставить бесплатный доступ к своим сервисам и платформам. Среди множества решений, которые сегодня используются нашими вузами для проведения дистанционного обучения, нередко студенты и преподаватели выбирают сервисы Mail.ru Group — социальные сети, электронную почту, облачные сервисы и т.п. Таким образом, вполне логично среди прочего обеспечить возможность участникам образовательного процесса иметь свободный доступ к контенту и дополнительным сервисам в привычной им коммуникационной и технологической среде. От лица Министерства благодарю руководство Mail.ru Group за предоставленные возможности для преподавателей и студентов по всей России», — сказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Александр Нарукавников.