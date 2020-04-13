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Спецпроекты

Разработки «Автоматики» для учебных заведений заинтересовали федеральные министерства

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех представил министерству просвещения и Министерству науки и высшего образования России разработки для комплексного оснащения учебных заведений.

Среди презентованной продукции комплекс «Фотон-ПАК ПБ», обеспечивающий организацию сети мобильной связи на объектах в сложных условиях и одна из наиболее востребованных в России систем хранения данных – (СХД) «Купол». Разработки были продемонстрированы министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и министру просвещения Сергею Кравцову.

СХД «Купол» – продукт «Национальных технологий» концерна «Автоматика», он может применяться в рамках оснащения школ для хранения видеофайлов с камер наблюдения. В свою очередь на основе «Фотон-ПАК ПБ» производства другого дочернего общества концерна – «СИП РС» можно создать систему, позволяющую благодаря функции распознавания абонентов «свой-чужой» формировать список пользователей для регулирования подключения сотовой связи. Система не допускает несанкционированную работу мобильных устройств в зоне покрытия. Такая технология может быть актуальна для школ в период проведения экзаменов, поскольку способна исключить применение мобильных устройств школьниками. Представленный программно-аппаратный комплекс заинтересовал Сергея Кравцова, поскольку позволяет решить актуальный вопрос правомерности использования мобильных устройств во время экзаменов.

Также гостям мероприятия показали другие решения радиоэлектронного кластера госкорпорации – отечественное оптическое, телекоммуникационное и вычислительное оборудование, в том числе системы, призванные помочь школам справиться с вызовами пандемии COVID-19.

Всего для презентации было подобрано 30 современных отечественных продуктов, созданных специалистами «Автоматики», «Швабе», «Росэлектроники», включая отдельные виды оборудования и комплексные решения для создания «цифровых классов» и «цифровых школ».

С 2019 года Ростех участвует в реализации проекта по развитию и модернизации ИКТ-инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках нацпроекта «Образование». Дочерняя структура концерна «Автоматика» – Национальный центр информатизации (НЦИ) – на текущий момент уже оснастила 1608 общеобразовательных учреждений в 12 регионах России системами видеонаблюдения, коммутационным оборудованием, оптимизаторами электроэнергии, источниками бесперебойного питания, кабельными системами, системами контроля и управления доступом.

«В рамках нацпроекта «Образование» в российских школах активно внедряются цифровые технологии, которые дают новые возможности преподавателям и учащимся, повышают качество и доступность образования, обеспечивают комфорт и безопасность школьной среды. Кроме того, сейчас, в условиях пандемии коронавируса, есть особенно большой запрос на продукты и системные решения для организации дистанционного обучения, видеотрансляций, хранения и передачи данных. Задача промышленности – предложить отечественные решения, в полной мере отвечающие запросам современного образования, конкурентоспособные по цене и качеству», – сказал генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

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