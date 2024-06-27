В России выпускают планшет на секретном отечественном процессоре с перспективной архитектурой. И это не ARM

Yadro собирается выпустить особую версию планшета Kvadra_T, внутри которой будет находиться процессор с архитектурой RISC-V. Россия, Китай и длинный список других стран мира имеют виды на эту архитектуру – это потенциальный очень серьезный соперник ARM. В Kvadra_T будет стоять процессор собственной разработки Yadro.

У России свой путь

Российская компания Yadro, известная в первую очередь как производитель серверов и систем хранения данных, в обозримой перспективе выпустит планшетный компьютер Kvadra_T на базе процессора с архитектурой RISC-V, пишут «Ведомости». Сам по себе планшет не новый – его премьера состоялась еще весной 2023 г., но чипа RISC-V у него нет – он работает на процессоре с архитектурой ARM.

Что еще более важно, что процессор Kvadra_T создает сама Yadro, то есть это будет почти полностью отечественное решение. Останется решить только вопрос с производством – в России современных литографических мощностей к моменту выхода материала не существовала, а тайваньская TSMC, лидер мирового рынка контрактного производства микросхем, не обслуживала российских клиентов.

RISC-V – это современная процессорная архитектура, появившаяся в прошлом десятилетии и являющаяся, во-первых, открытой, во-вторых, независимой. В последние годы она набирает популярность, и все больше стран заинтересованы в ее развитии и использовании. Для примера, в России сформирован отдельный альянс из крупнейших ИТ-компаний, в задачи которого входит развитие и продвижение RISC-V, а в Китае создается RISC-X – суверенная и защищенная от санкций США версия RISC-V для китайских процессоров и микросхем. В мире растет количество устройств на базе RISC-V – так, в середине июня 2024 г. вышел ноутбук DC-ROMA Laptop II именно с таким процессором, работающий на Linux Ubuntu.

Когда ждать

Желающим приобрести российский планшет на российском же процессоре долго ждать, вполне возможно не придется. «Ведомости» пишут, что первые образцы Kvadra_T с процессором собственной разработки Yadro могут увидеть свет в 2025 г.

Более точной даты на момент выпуска материла не было. Таким образом, если сроки не будут перенесены, то ждать осталось не более полутора лет. Вот только речь вовсе не о розничных продажах – дату их начала в Yadro не раскрывают.

«Мы уже получили первый прототип собственного процессора на архитектуре RISC-V», – сообщил изданию генеральный директор компании ООО «Ядро клиентские системы» Дмитрий Черкасов. Он добавил, что новый процессор в настоящее время находится на этапе тестирования. «Я думаю, что первый прототип планшета в следующем году уже появится на собственном процессоре», – сказал Черкасов.

Премьерный показ Kvadra_T с процессором на ARM-архитектуре внутри прошел в конце мая 2023 г. В розничную продажу гаджет поступил спустя почти целый год – в начале апреля 2024 г. Он работает на операционной системе kvadraOS, представляющей собой глубоко кастомизированную Android Open Source Project.

Yadro Всегда есть вероятность, что ожидание релиза планшета на новом процессоре может затянуться

В конце июня 2024 г. розничная цена планшета составляла около 42 тыс. руб., по данным «Яндекс Маркета». В стоимость входят 6 ГБ RAM, 128 ГБ ROM, экран IPS 10,95 дюйма с разрешением 2000х1200 точек, ARM-процессор на восьми ядрах с частотой до 2,4 ГГц, камеры на 5 и 13 МП, поддержка 4G-сетей и батарея 9000 мАч. Список аксессуаров включает чехол-обложку и стилус.

Даже не задача – настоящий вызов

Как пишут «Ведомости», в Yadro уходят от ответа на вопрос, где именно компания собирается выпускать свои процессоры, и на партии каких объемов она рассчитывает. В теории, партнером Yadro в этом плане мог бы стать SMIC – крупнейший в Китае контрактный производитель микросхем, в распоряжении которого имеются техпроцессы 14 нм, 7 нм и даже 5 нм.

Отметим, что Yadro давно вынашивает планы по созданию собственного процессора, именно на архитектуре RISC-V, причем с топологией 12 нм. Как сообщал CNews, впервые об этом стало известно в сентябре 2021 г., когда TSMC еще сотрудничала с российскими разработчиками CPU и теоретически могла бы наладить выпуск новых процессоров Yadro. В разработку чипов планировалось вложить 6 млрд руб.

Выпускать микросхемы по современным нормам в России сейчас попросту негде. Самый передовой стандарт, доступный в России на данный момент – это 65 нм, которому на самом деле 20 лет. Intel и AMD выпускали процессоры по этим нормам еще в начале XXI века.

«Главный вопрос в том, где его будут производить: на Тайване не возьмутся из-за санкций, в Китае мощности заняты выпуском собственных процессоров. И второй важный вопрос – это стоимость самого процессора. Без широкого рынка сбыта Yadro придется довольно сложно, и цена конечного изделия может вырасти», – заявил «Ведомостям» член совета директоров НТЦ ИТ РОСА и «Рутек» Сергей Кравцов.