В России выпускают планшет на секретном отечественном процессоре с перспективной архитектурой. И это не ARM
Yadro собирается выпустить особую версию планшета Kvadra_T, внутри которой будет находиться процессор с архитектурой RISC-V. Россия, Китай и длинный список других стран мира имеют виды на эту архитектуру – это потенциальный очень серьезный соперник ARM. В Kvadra_T будет стоять процессор собственной разработки Yadro.
У России свой путь
Российская компания Yadro, известная в первую очередь как производитель серверов и систем хранения данных, в обозримой перспективе выпустит планшетный компьютер Kvadra_T на базе процессора с архитектурой RISC-V, пишут «Ведомости». Сам по себе планшет не новый – его премьера состоялась еще весной 2023 г., но чипа RISC-V у него нет – он работает на процессоре с архитектурой ARM.
Что еще более важно, что процессор Kvadra_T создает сама Yadro, то есть это будет почти полностью отечественное решение. Останется решить только вопрос с производством – в России современных литографических мощностей к моменту выхода материала не существовала, а тайваньская TSMC, лидер мирового рынка контрактного производства микросхем, не обслуживала российских клиентов.
RISC-V – это современная процессорная архитектура, появившаяся в прошлом десятилетии и являющаяся, во-первых, открытой, во-вторых, независимой. В последние годы она набирает популярность, и все больше стран заинтересованы в ее развитии и использовании. Для примера, в России сформирован отдельный альянс из крупнейших ИТ-компаний, в задачи которого входит развитие и продвижение RISC-V, а в Китае создается RISC-X – суверенная и защищенная от санкций США версия RISC-V для китайских процессоров и микросхем. В мире растет количество устройств на базе RISC-V – так, в середине июня 2024 г. вышел ноутбук DC-ROMA Laptop II именно с таким процессором, работающий на Linux Ubuntu.
Когда ждать
Желающим приобрести российский планшет на российском же процессоре долго ждать, вполне возможно не придется. «Ведомости» пишут, что первые образцы Kvadra_T с процессором собственной разработки Yadro могут увидеть свет в 2025 г.
Более точной даты на момент выпуска материла не было. Таким образом, если сроки не будут перенесены, то ждать осталось не более полутора лет. Вот только речь вовсе не о розничных продажах – дату их начала в Yadro не раскрывают.
«Мы уже получили первый прототип собственного процессора на архитектуре RISC-V», – сообщил изданию генеральный директор компании ООО «Ядро клиентские системы» Дмитрий Черкасов. Он добавил, что новый процессор в настоящее время находится на этапе тестирования. «Я думаю, что первый прототип планшета в следующем году уже появится на собственном процессоре», – сказал Черкасов.
Премьерный показ Kvadra_T с процессором на ARM-архитектуре внутри прошел в конце мая 2023 г. В розничную продажу гаджет поступил спустя почти целый год – в начале апреля 2024 г. Он работает на операционной системе kvadraOS, представляющей собой глубоко кастомизированную Android Open Source Project.
В конце июня 2024 г. розничная цена планшета составляла около 42 тыс. руб., по данным «Яндекс Маркета». В стоимость входят 6 ГБ RAM, 128 ГБ ROM, экран IPS 10,95 дюйма с разрешением 2000х1200 точек, ARM-процессор на восьми ядрах с частотой до 2,4 ГГц, камеры на 5 и 13 МП, поддержка 4G-сетей и батарея 9000 мАч. Список аксессуаров включает чехол-обложку и стилус.
Даже не задача – настоящий вызов
Как пишут «Ведомости», в Yadro уходят от ответа на вопрос, где именно компания собирается выпускать свои процессоры, и на партии каких объемов она рассчитывает. В теории, партнером Yadro в этом плане мог бы стать SMIC – крупнейший в Китае контрактный производитель микросхем, в распоряжении которого имеются техпроцессы 14 нм, 7 нм и даже 5 нм.
Отметим, что Yadro давно вынашивает планы по созданию собственного процессора, именно на архитектуре RISC-V, причем с топологией 12 нм. Как сообщал CNews, впервые об этом стало известно в сентябре 2021 г., когда TSMC еще сотрудничала с российскими разработчиками CPU и теоретически могла бы наладить выпуск новых процессоров Yadro. В разработку чипов планировалось вложить 6 млрд руб.
Выпускать микросхемы по современным нормам в России сейчас попросту негде. Самый передовой стандарт, доступный в России на данный момент – это 65 нм, которому на самом деле 20 лет. Intel и AMD выпускали процессоры по этим нормам еще в начале XXI века.
«Главный вопрос в том, где его будут производить: на Тайване не возьмутся из-за санкций, в Китае мощности заняты выпуском собственных процессоров. И второй важный вопрос – это стоимость самого процессора. Без широкого рынка сбыта Yadro придется довольно сложно, и цена конечного изделия может вырасти», – заявил «Ведомостям» член совета директоров НТЦ ИТ РОСА и «Рутек» Сергей Кравцов.