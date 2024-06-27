Разделы

Техника Импортонезависимость
|

В России выпускают планшет на секретном отечественном процессоре с перспективной архитектурой. И это не ARM

Yadro собирается выпустить особую версию планшета Kvadra_T, внутри которой будет находиться процессор с архитектурой RISC-V. Россия, Китай и длинный список других стран мира имеют виды на эту архитектуру – это потенциальный очень серьезный соперник ARM. В Kvadra_T будет стоять процессор собственной разработки Yadro.

У России свой путь

Российская компания Yadro, известная в первую очередь как производитель серверов и систем хранения данных, в обозримой перспективе выпустит планшетный компьютер Kvadra_T на базе процессора с архитектурой RISC-V, пишут «Ведомости». Сам по себе планшет не новый – его премьера состоялась еще весной 2023 г., но чипа RISC-V у него нет – он работает на процессоре с архитектурой ARM.

Что еще более важно, что процессор Kvadra_T создает сама Yadro, то есть это будет почти полностью отечественное решение. Останется решить только вопрос с производством – в России современных литографических мощностей к моменту выхода материала не существовала, а тайваньская TSMC, лидер мирового рынка контрактного производства микросхем, не обслуживала российских клиентов.

kv6.jpg

Открытая мобильная платформа
Планшет Kvadra_T. Вероятнее всего, внешность устройства не поменяется при переходе на новый чип

RISC-V – это современная процессорная архитектура, появившаяся в прошлом десятилетии и являющаяся, во-первых, открытой, во-вторых, независимой. В последние годы она набирает популярность, и все больше стран заинтересованы в ее развитии и использовании. Для примера, в России сформирован отдельный альянс из крупнейших ИТ-компаний, в задачи которого входит развитие и продвижение RISC-V, а в Китае создается RISC-X – суверенная и защищенная от санкций США версия RISC-V для китайских процессоров и микросхем. В мире растет количество устройств на базе RISC-V – так, в середине июня 2024 г. вышел ноутбук DC-ROMA Laptop II именно с таким процессором, работающий на Linux Ubuntu.

Когда ждать

Желающим приобрести российский планшет на российском же процессоре долго ждать, вполне возможно не придется. «Ведомости» пишут, что первые образцы Kvadra_T с процессором собственной разработки Yadro могут увидеть свет в 2025 г.

Более точной даты на момент выпуска материла не было. Таким образом, если сроки не будут перенесены, то ждать осталось не более полутора лет. Вот только речь вовсе не о розничных продажах – дату их начала в Yadro не раскрывают.

«Мы уже получили первый прототип собственного процессора на архитектуре RISC-V», – сообщил изданию генеральный директор компании ООО «Ядро клиентские системы» Дмитрий Черкасов. Он добавил, что новый процессор в настоящее время находится на этапе тестирования. «Я думаю, что первый прототип планшета в следующем году уже появится на собственном процессоре», – сказал Черкасов.

Премьерный показ Kvadra_T с процессором на ARM-архитектуре внутри прошел в конце мая 2023 г. В розничную продажу гаджет поступил спустя почти целый год – в начале апреля 2024 г. Он работает на операционной системе kvadraOS, представляющей собой глубоко кастомизированную Android Open Source Project.

plan602.jpg
Yadro
Всегда есть вероятность, что ожидание релиза планшета на новом процессоре может затянуться

В конце июня 2024 г. розничная цена планшета составляла около 42 тыс. руб., по данным «Яндекс Маркета». В стоимость входят 6 ГБ RAM, 128 ГБ ROM, экран IPS 10,95 дюйма с разрешением 2000х1200 точек, ARM-процессор на восьми ядрах с частотой до 2,4 ГГц, камеры на 5 и 13 МП, поддержка 4G-сетей и батарея 9000 мАч. Список аксессуаров включает чехол-обложку и стилус.

Даже не задача – настоящий вызов

Как пишут «Ведомости», в Yadro уходят от ответа на вопрос, где именно компания собирается выпускать свои процессоры, и на партии каких объемов она рассчитывает. В теории, партнером Yadro в этом плане мог бы стать SMIC – крупнейший в Китае контрактный производитель микросхем, в распоряжении которого имеются техпроцессы 14 нм, 7 нм и даже 5 нм.

Отметим, что Yadro давно вынашивает планы по созданию собственного процессора, именно на архитектуре RISC-V, причем с топологией 12 нм. Как сообщал CNews, впервые об этом стало известно в сентябре 2021 г., когда TSMC еще сотрудничала с российскими разработчиками CPU и теоретически могла бы наладить выпуск новых процессоров Yadro. В разработку чипов планировалось вложить 6 млрд руб.

Без BPM-системы никуда. Опыт масштабной цифровизации бизнес-процессов в российской ИТ-компании
Маркет

Выпускать микросхемы по современным нормам в России сейчас попросту негде. Самый передовой стандарт, доступный в России на данный момент – это 65 нм, которому на самом деле 20 лет. Intel и AMD выпускали процессоры по этим нормам еще в начале XXI века.

«Главный вопрос в том, где его будут производить: на Тайване не возьмутся из-за санкций, в Китае мощности заняты выпуском собственных процессоров. И второй важный вопрос – это стоимость самого процессора. Без широкого рынка сбыта Yadro придется довольно сложно, и цена конечного изделия может вырасти», – заявил «Ведомостям» член совета директоров НТЦ ИТ РОСА и «Рутек» Сергей Кравцов.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Китайцы создали «пиратскую» копию GitHub. Репозитории воруют у подлинных разработчиков

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

В России создан безэкипажный катер с дальностью хода больше 400 км. На его основе будут строить боевые роботизированные комплексы

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Под Москвой началось производство отечественных лазерных принтеров и МФУ. Пока монохромных, зато с поддержкой формата А3

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России

От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024