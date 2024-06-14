Выпущен супермощный ноутбук на Linux с хитрым китайским процессором. Это не х86 и не ARM

Под брендом DC-ROMA вышел ноутбук Laptop II, эксплуатирующий процессор на современной архитектуре RISC-V. Многие страны, в том числе Россия и Китай, включились в ее разработку, увидев в ней массу перспектив. Ноутбук получил довольно производительный чип и Ubuntu – самый популярный дистрибутив Linux в мире.

ARM и х86 – пережитки прошлого

Компания DC-ROMA анонсировала ноутбук Laptop II на базе процессора SpacemiT RISC-V K1. Ключевой особенностью мобильного ПК является именно его «кремниевое сердце», в котором нет ни следа архитектур х86 и ARM, наиболее распространенных в современных процессорах.

Как пишет портал Liliputing, SpacemiT RISC-V K1 – это процессор с архитектурой RISC-V, открытой и независимой. В последние годы она набирает популярность, и все больше стран заинтересованы в ее развитии и использовании. Для примера, в России сформирован отдельный альянс из крупнейших ИТ-компаний, в задачи которого входит развитие и продвижение RISC-V, а в Китае создается RISC-X – суверенная и защищенная от санкций США версия RISC-V для китайских процессоров и микросхем.

DC-ROMA Laptop II

С завода Laptop II поставляется с Ubuntu – самым известным и самым распространенным дистрибутивом Linux в мире.

К моменту выхода материала Laptop второго поколения не был доступен для приобретения, а предзаказ на него откроется 18 июня 2024 г. Стоимость новинки держится в тайне.

Между тем, в середине июня 2024 г. цена оригинального Laptop составляла, по данным Liliputing, в пределах $1022, хотя на некоторых сайтах его цена доходит до $766. CNews писал, что на старте продаж в октябре 2022 г. стоимость ноутбука варьировалась от $1500 и вплоть до $5000, в зависимости от жадности ритейлера.

Второе поколение

Laptop II – это второй ноутбук DC-ROMA с процессором RISC-V. Первый носил название Laptop, строился на чипе StarFive JH7110, поддерживал системы Debian Linux и OpenKylin, а также являлся на тот момент единственным в мире мобильным ПК с процессором на такой архитектуре. Его дебют состоялся в конце 2022 г.

CPU StarFive JH7110 – это четырехъядерное решение с тактовой частотой 1,5 ГГц. В новом SpacemiT RISC-V K1 разместилось восемь ядер, а его тактовая частота достигает 2 ГГц.

DC-ROMA Корпус ноутбука выполнен из металла

Laptop II получил поддержку 16 ГБ оперативной памяти против 8 ГБ в первом поколении. Сбежавшая из России компания Canonical, разработчик Ubuntu, заявила, что Laptop II «удвоил общую производительность и энергоэффективность» в сравнении с оригинальным Laptop.

Не больше MacBook

Laptop II – это сравнительно компактный и легкий ноутбук, он весит 1,37 кг при размерах 323х209х17 мм, обладая при этом цельнометаллическим корпусом. Его экран имеет диагональ 14 дюймов, как у многих современных Apple MacBook, и основывается на классической матрице IPS с углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали с базовой частотой обновления 60 Гц. Поддерживаемое разрешение – Full HD или 1920х1080 пикселей.

Покупателям предложены версии с 8 или 16 ГБ оперативной памяти и полноценным SSD-накопителем емкостью до 1 ТБ, на котором будет развернута ОС Linux Ubuntu 23.10.

В список характеристик ноутбука входят Full HD-камера над экраном для видеоконференций, модуль Bluetooth 5.2 для подключения, к примеру, беспроводной гарнитуры, и Wi-Fi 6 (802.11ax, 2,4 и 5 ГГц) для выхода в интернет.

Много разных интерфейсов

Новинка DC-ROMA получила серию различных интерфейсов, размещенных на боковых гранях корпуса. Несмотря на свои небольшие габариты, Laptop II вместил два порта USB-C, два полноразмерных USB-A 3.0, вход под наушник и слот под карты памяти microSD. Также у него есть 8-контактный интерфейс (I2C, GPIO, GND, RX, TX, 3,3 В) и углубленная в корпус кнопка быстрой перезагрузки.

DC-ROMA На разъемах экономить не стали

RISC-V повсюду

Процессор, используемый в Laptop II, был разработан китайской компанией SpacemiT , которая тоже планирует выпустить собственный ноутбук на своем чипе. Вместе с ним SpacemiT намерена разработать одноплатный компьютер и ряд других устройств, использующих процессор K1.

Устройств на процессорах с архитектурой RISC-V с каждым разом становится все больше. Чаще всего эти чипы можно встретить в недорогих одноплатных компьютерах, например, в недавно поступившем в продажу Banana Pi BPI-F3. В этой модели используется процессор SpacemiT RISC-V K1, такой же, как и в ноутбуке Laptop II, а стоит она от $63 за конфигурацию с 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти.