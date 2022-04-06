Самый популярный дистрибутив Linux сбежал из России. Прекращена поддержка бизнес-пользователей, включая платных

В России прекращена поддержка корпоративных пользователей ОС Linux Ubuntu. Разработчики присоединились к антироссийским санкциям. Обычных пользователей это пока не коснулось, но, вероятно, это вопрос времени.

Россия осталась без Ubuntu

Компания Canonical, разработчик знаменитого Linux-дистрибутива Ubuntu, объявила о прекращении поддержки своих российских бизнес-пользователей. В заявлении сказано, что это ее реакция на российскую спецоперацию.

В рамках своего антироссийского «протеста» Canonical лишила все российские компании, пользующиеся ее операционной системой, возможности получения ее коммерческих сервисов. То же касается и платной техподдержки – она теперь тоже недоступна российским предприятиям.

При этом в заявлении ничего не сказано о поддержке, за которую компании из России уже заплатили. Не исключено, что и она тоже будет прекращена. В этом случае пока неясно, собирается ли Canonical возвращать уплаченные за нее деньги, особенно с учетом неработоспособности американских платежных систем Visa и MasterCard на территории России.

Ubuntu - еще один программный продукт, попавший под антироссийские санкции

Canonical – это британская компания. Великобритания в настоящее время находится на втором месте по количеству и масштабу антироссийских санкций, уступая в этом плане лишь США.

Ubuntu представляет собой Linux-дистрибутив, базирующийся на Debian. Его разработка ведется с марта 2004 г., когда была основана Canonical, и на момент публикации материала ее последний стабильный релиз, имеющий индекс 21.10, вышел в октябре 2021 г. В течение апреля 2022 г. ожидается выпуск новой сборки 22.04.

Среди всех Linux-дистрибутивов Ubuntu является самым востребованным. По данным портала 99firms, во всем мире насчитывается свыше 40 млн пользователей этой системы. Также на Ubuntu работает более трети всех Linux-сайтов и веб-сервисов, включая Netflix, DropBox и Snapchat.

Обычные пользователи пока в безопасности

Антироссийские санкции Canonical распространяются пока исключительно на корпоративных пользователей Ubuntu. Физлиц они не затрагивают, о чем британский разработчик открыто сообщил в своем заявлении. «Мы не будем ограничивать доступ к патчам безопасности для российских пользователей Ubuntu», – сказано в нем.

Canonical утверждает, что свободные платформы сейчас важны для обычных россиян как никогда. В качестве примера таких платформ компания привела Tor, VPN и, разумеется, Ubuntu.

Однако остается открытым вопрос, как скоро Canonical изменит свое решение. К слову, Canonical смогла выйти на самоокупаемость лишь в марте 2020 г., спустя долгие 16 лет со дня основания.

Дурной пример заразителен

Canonical – далеко не единственный разработчик Linux-дистрибутива, закрывший доступ к своему продукту для российских предприятий. За месяц до нее ровно так же поступила американская компания Red Hat, продвигающая самый известный корпоративный дистрибутив Linux.

Детище Red Hat носит название Red Hat Enterprise Linux или RHEL. Как сообщал CNews, Red Hat заявила об уходе из России и прекращении сотрудничества со своими партнерами не только из России, но и из Белоруссии.

Даже Linux уходит из России

RHEL считается первым из ныне существующих Linux-дистрибутивов, нацеленных на применение в бизнесе. В настоящее время является символом коммерческого Linux. Также существует дистрибутив Fedora – отдельная версия RHEL, поддерживаемая сообществом разработчиков.

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В том, что Red Hat уйдет из России, сомнений не было. Компания с 2019 г. подконтрольна американской корпорации IBM, которая сама покинула российский рынок за несколько дней до Red Hat, попутно поставив под угрозу увольнения значительную часть сотрудников своего российского офиса.

Импортозамещение в полный рост

С одной стороны, Ubuntu считается самым популярным Linux-дистрибутивом, с другой – аналогов у него сотни.

В 2021 г. в мире насчитывалось около 600 дистрибутивов. 500 из них продолжали развиваться. За большинством из них стоят не крупные компании, а частные разработчики и отдельные комьюнити. Ярчайший пример такого дистрибутива – Linux Mint, появившийся в августе 2006 г. Последнее его стабильное обновление на апрель 2022 г. имеет индекс 20.3 и датируется январем 2022 г. В основе дистрибутива лежит Ubuntu.

Существуют и отечественные Linux-дистрибутивы, доступные как корпоративным, так и обычным пользователям. Это, к примеру, ОС Astra Linux, в мае 2019 г. ставшая первой операционной системой, получившей сертификат первого класса защиты СЗИ ФСТЭК России.

Astra Linux является одной из отечественных альтернатив ОС Windows американской корпорации Microsoft. Последняя еще в марте 2022 г. покинула российский рынок, хотя позже вернулась, пусть и не полностью.

Интерфейс Astra Linux

К примеру, в ноябре 2020 г. в Ивановской области начался масштабный переход госорганов на отечественный софт. В качестве замены Windows была выбрана Astra Linux. В марте 2021 г. аналогичный шаг предприняла РЖД, а в декабре 2021 г. на Astra Linux перешел входящий в «Росатом» Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. Е.И. Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ). К марту 2021 г. ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий. Год спустя, в марте 2022 г., компания инициировала программу по кратному увеличению штата разработчиков. Работа над дистрибутивом идет с 2009 г.

Также к отечественным Linux-дистрибутивам можно отнести операционки семейства «Альт», продвигаемые компанией «Базальт СПО». Их можно встретить, к примеру, на компьютерах Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). ОС регулярно получают обновления.

Отечественная «Ред ОС»

Еще один пример российского Linux-дистрибутива – «Ред ОС» компании «Ред софт». Она тоже нередко выступает в качестве полноценной замены Windows. Так, в сентябре 2021 г. ее начал использовать в своей работе российский госмонополист трубопроводной транспортировки нефтепродуктов «Транснефть». Первая стабильная сборка дистрибутива появилась в ноябре 2017 г.

«Мы не наблюдали особого присутствия Ubuntu в ИТ-инфраструктурах российских органов государственной власти или госкорпораций. Однако, учитывая накопленный опыт, мы готовы перевести любую из них с зарубежной операционной системы на отечественную "Ред ОС", которая уже зарекомендовала себя на рынке как безопасную санкционно-устойчивую среду», - прокомментировал CNews уход Canonical из России заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

«Несмотря на то что действия Canonical, по утверждению компании, не затрагивают интересны физических пользователей и нацелены на бизнес-клиентов, этот шаг прежде всего носит политический характер и однозначно скажется на доверии к компании-разработчику в целом. Стоит отметить, что де-факто Canonical с середины 2000-х и не была физически представлена в России, не имела филиала, партнёрского канала и техподдержки. Все взаимодействие с российскими пользователями всегда велось из-за рубежа. В то же время, сейчас Ubuntu – довольно популярный Linux-дистрибутив, который нередко рассматривался организациями в качестве альтернативы Windows. В текущей ситуации, без техподдержки и доступа к сервисам, его применение в корпоративном сегменте серьезно увеличивает риски в части безопасности и стабильного функционирования систем», – прокомментировал CNews уход Ubuntu из России Роман Мылицын, руководитель направления перспективных исследований ГК «Астра».