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ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

ГК Astra Linux представила итоги 2020 года, ключевые проекты, ближайшие планы и стратегические цели.

В прошлом году ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий. Такое количество дистрибутивов операционной системы успешно применяется заказчиками из разных сегментов. Число клиентов компании приблизилось к 4 000, среди них — организации из подавляющего большинства регионов России, а также из Республики Беларусь и Казахстана. Объем продаж в 2020 году составил более 2 млрд рублей. Максимум поставок пришелся на ключевые отраслевые направления.

Флагманами перевода своих информационных систем на отечественные IT-решения традиционно остаются силовые структуры, более всего подверженные санкционным рискам и предъявляющие повышенные требования к безопасности и защищенности используемых программно-аппаратных платформ. В прошлом году на долю МВД, МЧС, ФСО, Минобороны, Минюста России и других организаций силового сектора пришлось¬ более 100 000 лицензий Astra Linux, что на 85% больше, чем в 2019. Самые крупные проекты перехода сейчас реализуются в МВД и МЧС.

Одним из главных трендов прошлого года стало активное включение в процесс импортозамещения госкорпораций. Для российского рынка это серьезный шаг вперед с точки зрения формирования глубокой экспертизы в части миграции больших инфраструктур на российское ПО и оборудование. Любой проект такого масштаба дает стимул к дальнейшему развитию отечественных IT-решений и в то же время является проверкой их зрелости и соответствия бизнес-требованиям подобных организаций. В 2020 году ГК Astra Linux запустила ряд крупных проектов. В частности, был подписан трехлетний договор с «Росатомом» на поставку лицензий с техподдержкой и обучением сотрудников, до 2023 года законтрактовано 48 000 экземпляров Astra Linux. Еще один знаковый проект — старт внедрения в РЖД: холдинг закупил 22 000 лицензий. Госкорпорации РусГидро, «Газпром» и многие другие также начали активное пилотное внедрение отечественных продуктов.

Долгосрочные контракты с включенными в них сервисами были определены как целевая модель сотрудничества Astra Linux с крупными госкомпаниями. В целом, за отчетный период госкорпорации приобрели 62 873 лицензии на Astra Linux. Впервые в данном сегменте наблюдается настолько ощутимый рост продаж — в 15 раз к прошлому году.

Система здравоохранения в 2020 году закономерно стала приоритетным направлением. Все заказчики из медицинского сектора были бесплатно подключены к привилегированной технической поддержке с обслуживанием 24/7 и высшим приоритетом при обработке любых обращений. Проведена большая работа по обеспечению совместимости ОС Astra Linux с медицинскими информационными системами (МИС), лабораторными информационными системами (ЛИС) и медицинским оборудованием. В общей сложности здравоохранение за год получило более 56 000 лицензий.

Органам федеральной и региональной исполнительной власти также пришлось перестраивать существующие инженерно-технические решения под новый режим работы, в связи с чем потребовался и пересмотр ранее утвержденных моделей угроз безопасности информации. Крупные поставки и внедрения ОС Astra Linux прошли в Тульской области, Пермском крае, Республике Адыгея, Омской, Челябинской, Московской и Белгородской областях, Алтайском крае и др. За год в РОИВы было реализовано порядка 52 000 лицензий, а в ФОИВы (вкл. силовые ведомства) — более 132 000 штук с ростом в 2 раза год к году. Наиболее заметный проект в части построения инфраструктуры на базе отечественного ПО в данном сегменте — Пенсионный фонд России, который для этого приобрел около 19 000 лицензий на ОС Astra Linux.

Сфера образования и науки в прошлом году вступила в новую цифровую реальность и одновременно начала планомерное импортозамещение: образовательные учреждения осуществляли миграцию своих информационных систем и внедряли в учебный процесс курсы по отечественной операционной системе. Больше всего лицензий ушло в школы и вузы Москвы, Томской, Ростовской, Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Удмуртской Республики. Так в образование было поставлено 24 603 ОС Astra Linux.

В 2020 году заметно вырос интерес к российскому ПО у предприятий промышленности, энергетики и ТЭК. Здесь также разворачиваются тестовые зоны, проходит пилотирование и планирование проектов. Закупки в этих секторах составили более 9 000 лицензий.

Благодаря тому, что ГК Astra Linux вложила значительные ресурсы в развитие процессов, связанных с обслуживанием клиентов, в 2020 году на долю услуг технической поддержки пришлось порядка 11% от оборота компании, что открыло и, по сути, сформировало полноценное сервисное бизнес-направление. Политика лицензирования всего ПО была серьезно скорректирована и стала более гибкой. В зависимости от инфраструктуры и своих задач заказчики могут выбрать оптимальный вариант лицензии: от рабочих станций до систем виртуализации, включая возможность создания виртуальных рабочих мест. Также предусмотрены отдельные лицензии на сервер и «тонкие» клиенты. Кроме того, дополнительные специальные предложения введены на дистрибутивы под отечественную вычислительную технику на базе российских процессоров (аппаратные платформы Baikal, «Эльбрус», «Комдив» и др.).

ГК Astra Linux планирует расширять продуктовую и сервисную линейки, развивать универсальную ОС для мобильных устройств, рабочих станций и серверных решений. В планах на текущий год — выпуск глобального обновления Astra Linux Special Edition с улучшенным интерфейсом, новым функционалом для централизованного управления IT-инфраструктурой, доступом к дополнительным репозиториям и многое другое. Также компания продолжает научные исследования в сфере информационной безопасности, средств обеспечения доверия к ОС Astra Linux.

Важное направление — развитие собственной экосистемы. В прошедшем году значительно увеличилась линейка совместимых программно-аппаратных средств различных вендоров, сертифицированных в рамках программы Ready for Astra Linux. Количество технологических партнеров превысило 1300, из них более 300 — разработчики ПО, а 1000 — производители «железа».

В 2020 году компанией была запущена программа, предусматривающая запуск и развитие новых брендов на внутреннем рынке. Ее цель — выстраивание отечественного программного стека, который удовлетворит потребности заказчиков в тех сегментах ПО, где еще нет конкурентоспособных решений. Была создана ГК «Астра» — объединение самостоятельных российских IT-брендов, в которую вошли наравне с Astra Linux диспетчер подключений виртуальных рабочих мест «Термидеск», а также средства резервного копирования RuBackup. Новые продукты группы компаний совместимы со всеми базовыми элементами российской экосистемы. На 2021 год запланировано расширение состава ГК «Астра».

«Пандемия скорректировала годовые планы в связи с необходимостью быстро модернизировать IT-системы органов исполнительной власти и других госорганизаций, чтобы обеспечить доступ к информационным ресурсам в удаленном режиме. Потребность в перераспределении финансовых и человеческих ресурсов на формирование нового уклада притормозила процесс импортозамещения. Но одновременно с этим пандемия отчетливо продемонстрировала возможности российских разработчиков и показала, что оперативная IT-перестройка органов госвласти возможна на базе отечественных решений. Российские вендоры оказались в числе первых, кто изменил свою политику (техническую и коммерческую) и предложил рынку востребованные технологические решения на специальных условиях. Все это способствовало перелому в восприятии импортозамещения. Несмотря на непростую ситуацию, для нас прошлый год стал временем активного роста. По его результатам мы не наблюдаем снижения выручки ни по направлениям, ни по продуктам. Все «приросли» в разном процентном соотношении год к году. Согласно стратегическому плану, в 2021 году мы должны сохранить темпы развития, а к 2025 количество инсталляций продуктов ГК «Астра» должно превысить 6 млн», — комментирует генеральный директор ГК Astra Linux Илья Сивцев.

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