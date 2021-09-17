«Транснефть» начала закупать российскую «Ред ОС» вместо Windows

«Ред ОС» — для «Транснефти»

Как стало известно CNews, российский госмонополист трубопроводной транспортировки нефтепродуктов «Транснефть» после длительного экспертного взаимодействия с российской компанией «Ред софт» начал полноценно использовать ее операционную систему «Ред ОС». Об этом редакции рассказали представители «Ред софта». Данная информация подтверждается сведениями на сайте госзакупок. Общение состоялось на прошедшем в середине сентября 2021 г. «Тюменском нефтегазовом форуме», который ежегодно собирает специалистов в сфере топливно-энергетического комплекса России.

Собеседники CNews отмечают, что экспертную оценку рассматриваемой операционной системы «Транснефть» стала осуществлять еще с апреля 2019 г. Сотрудников госкомпании преимущественно интересовали вопросы работы серверной конфигурации «Ред ОС» в виртуальной инфраструктуре Microsoft Hyper-V, эксплуатации системы в тонких клиентов, реализации мер по защите информации в сертифицированной редакции ОС.

«Затем вопросов стало больше, и постепенно к началу 2021 г. самостоятельное тестирование переросло в совместную пилотную зону с полноценной поддержкой специалистов “Ред софт”», — отмечают представители софтверной компании.

Что касается закупок, то тестовые лицензии на «Ред ОС» были приобретены «Транснефтью» еще в 2019 г. Первая полноценная закупочная процедура состоялась летом 2021 г. Договор был подписан по итогам электронного аукциона с начальной ценой договора в 840,1 тыс. руб. В названии тендера «Ред ОС» была прописана в явном виде, хотя закупочная документация и содержала ремарку о допустимости предложения какого-либо аналога.

В «Транснефти» начали использовать российскую «Ред ОС»

Победившие разработчики «Ред ОС» в итоге получили подряд на 836,3 тыс. руб. со сроком выполнения обязательств до 1 августа 2021 г. Номенклатура поставки предполагала передачу заказчику 67 лицензий на систему в конфигурации «Рабочая станция» в сертифицированной редакции и 15 лицензий на конфигурацию «Сервер», также в сертифицированной редакции. Оба набора — с годичной техподдержкой стандартного уровня. Помимо этого поставка включала 14 установочных комплектов на ПО, включающих оптические диски, формуляр и копию сертификата ФСТЭК.

Как пояснили CNews, представители «Ред софта», исторически в качестве операционных систем «Транснефть» использовала продукты Microsoft. Это также подтверждается в ходе мониторинга сайта госзакупок.

Какие еще российские ОС знает «Транснефть»

В публичном годовом отчете «Транснефти» за 2020 г. говорится, что в этот год компанией было проведено тестирование отечественных ОС для серверов и рабочих станций. В частности указаны два вида Astra Linux Common Edition, два типа Alt Linux и два типа ROSA Enterprise Linux.

Выводы экспертизы в отчете не представлены. Редакция CNews ожидает от «Транснефти» подробностей по данному вопросу, а также данных о том, используются ли уже эти ОС в организации.

Беглый мониторинг сайта госзакупок тендерных процедур «Транснефти», в названии которых упомянутые российские операционные системы были бы указаны в явном виде, не обнаруживает.

Что собой представляет «Ред ОС»

«Ред ОС» — это российский дистрибутив Linux, первый выпуск которого состоялся в ноябре 2017 г. По словам разработчиков, он базируется на собственных наработках и СПО, взятых непосредственно из репозиториев исходных кодов авторов пакетов. В «Ред ОС» используется формат пакетов RPM, как в дистрибутивах семейства Red Hat.

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Как сообщили CNews представители «Ред софт», компания «опирается на опыт ведущих мировых сообществ OpenSource (RedHat/Fedora, openSUSE, Debian, ArchLinux)».

«Мы используем при сборке дистрибутива не только свободно распространяемые пакеты ПО, на которые накладываем собственные патчи, но и пакеты собственной разработки. Репозиторий у нас собственный, размещается он на наших серверах, расположенных на территории России», — заверили CNews представители «Ред софта». По их словам, над созданием «Ред ОС» трудится коллектив из 76 разработчиков, входящих в штат компании. Сторонние специалисты к разработке операционной системы не привлекаются.

«Ред ОС» имеет сертификат ФСТЭК России (№ 4060 от 12 января 2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает применение в государственных информсистемах. Также «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российского ПО при Минцифры.

Несколько фактов о «Транснефти»

Публичное акционерное общество «Транснефть» было учреждено постановлением Правительства от 14 августа 1993 г. Учредителем выступает само Правительство.

Компания сама себя именует субъектом естественных монополий, осуществляя транспортировку 82% добываемой в России нефти по магистральным трубопроводам (свыше 67 тыс. км) на территории нашей страны и за ее пределами.

Уставный капитал компании составляет 7,1 млн руб. На него выпущено 5 694 468 обыкновенных акций и 1 554 875 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.