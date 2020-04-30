Разработчики Ubuntu впервые за 16 лет вышли на самоокупаемость

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Компания Canonical, разрабатывающая Linux-дистрибутив Ubuntu, перестала зависеть от личных финансов своего основателя – миллионера Марка Шаттлворта. Этому предшествовали 16 лет истории, в которой были масштабные сокращения персонала, отказ от разработки собственной графической среды Unity, поиск новых инвесторов и неоднократные (пока неудачные) попытки выхода на IPO.



Самодостаточная Canonical

Компания Canonical, разработчик ОС Linux Ubuntu, вышла на самоокупаемость. Об этом 23 апреля 2020 г. сообщил ее основатель Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) в рамках видеообращения, посвященного релизу Ubuntu 20.04.

Шаттлворт не уточнил, когда именно основанная им компания вышла на самоокупаемость, сообщив лишь, что от его личных финансов она не зависит «достаточно давно». Canonical была основана в марте 2004 г., а первая стабильная версия Ubuntu вышла в октябре 2004 г. По данным Bloomberg, состояние Шаттлворта в 2017 г. оценивалось в $1 млрд.

На момент публикации материала Canonical оставалась непубличной компанией и не раскрывала данные о своем финансовом положении. Шаттлворт сказал, что в обозримом будущем компания все же станет публичной, но точные и приблизительные сроки называть не стал.

Тем не менее, определенные подробности о финансах компании в открытом доступе все же есть. Как пишет портал ZDnet, выручка Canonical за финансовый 2018 год, завершившийся для нее 31 марта 2018 г., составила $110 млн, а чистая прибыль – $6,2 млн. По итогам 2017 финансового года чистая прибыль Canonical составляла $2 млн, другими словами, она более чем утроилась всего за один год. В то же время выручка компании в 2017 финансовом году была больше, чем год спустя - $126 млн.

Марк Шаттлворт, основатель и глава Canonical

Для сравнения, за финансовый 2018 г. компания Red Hat, ведущая разработку одноименного Linux-дистрибутива и в настоящее время принадлежащая IBM, за финансовый 2018 год получила выручку в размере $2,9 млрд и $259 млн чистой прибыли. На вопрос о причинах столь значительной разницы в показателях, заданный сотрудниками ZDnet, Марк Шаттлворт ответил, что большинству корпоративных клиентов Canonical, в отличие от Red Hat, не требуется техническая поддержка.

Точное число сотрудников компании тоже не установлено – в 2013 г. в ней работало около 200 человек, по итогам 2017 финансового года их было уже 566, но к 31 марта 2018 г. штат Canonical сократился до 443 человек.

Добавим, что в конце 2009 г. Шаттлворт оставил пост исполнительного директора (СЕО) Canonical и сосредоточился на контроле качества дистрибутива и контактах с клиентами и партнерами компании. Руководителем Canonical стала Джейн Зильбер (Jane Silber), занимавшая до этого должность главного операционного директора (COO) и пришедшая в компанию в 2004 г. В июле 2017 г. компанию вновь возглавил Шаттлворт.

Не все так гладко

В апреле 2017 г., за три года своего заявления о выходе Canonical на самоокупаемость, Марк Шаттлворт ускоренно искал инвесторов, готовых вложить средства в его компанию. Как сообщал ресурс The Register, он поручил сотрудникам разработать три сценария дальнейших действий компании в зависимости от степени успеха поисков.

Каждый из вариантов предусматривал увольнение определенного числа сотрудников Canonical, и при наилучшем раскладе, подразумевавшем очень быстрое появление новых инвесторов, штат компании мог сократиться на 30%. Наихудший исход поисков привел бы к увольнению 60% персонала, притом под удар, вне зависимости от исхода, попадали в первую очередь разработчики.

Ubuntu долгое время выпускалась с собственной оболочкой Unity

Проблемы Canonical, по мнению ресурса The Register, были частично связаны с падением популярности Ubuntu из-за недостатков ее фирменной графической средой Unity, поставлявшейся с Ubuntu (первый выпуск Unity состоялся в июне 2010 г.). В апреле 2017 г. компания перестала инвестировать в разработку ее восьмого поколения (Unity 8) и вернула в Ubuntu графическую среду GNOME, с которой она поставлялась до перехода на Unity. Причиной отказа от дальнейшего продвижения Unity стало и то, что инвесторы компании не считали необходимым вкладывать деньги в Unity 8. Они обосновали это тем, что за годы работы над этой средой компания не достигла с ней особых успехов. В итоге, последняя версия Unity с индексом 7.5 вышла в мае 2016 г.

Планы по IPO

В мае 2017 г., практически сразу после начала поисков инвесторов, Марк Шаттлворт начал готовить компанию к выходу на IPO (Initial Public Offering, первичное публичное размещение акций). Подготовка длилась ровно год, но на протяжении всего этого периода основатель компании не называл точных или приблизительных сроков проведения IPO.

В конце мая 2018 г., сообщал TechCrunch, Шаттлворт заявил, что выход Canonical на IPO откладывается на неопределенный срок. В то же время он выразил уверенность, что оно пройдет в 2019 г.

Прогнозы основателя Canonical не сбылись, но в своем обращении по случаю релиза Ubuntu 20.04 в апреле 2020 г. он заявил, что крест на планах по проведению IPO он не ставит. Однако, как и в 2018 г., Шаттлворт не счел необходимым обозначить хотя бы примерные его сроки.