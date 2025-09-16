TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards

Разделы

СОБЫТИЯ


16.09.2025 В ИТ появилась новая профессия - уборщик кода после нейросетей. Теперь программисты без работы не останутся

идеально. Это наглядно демонстрируют истории из жизни программистов и простых пользователей, которые вынуждены вычищать сгенерированный искусственным интеллектом код от ошибок и несовершенств, пишет TechCrunch. Ранее в 2025 г. компания Fastly, занимающаяся развитием своей платформы доставки контента, провела исследование, которое показало, что как минимум 95% разработчиков ПО тратят дополн
08.08.2025 Пыль в глаза. Разработка нейросетей-программистов крайне убыточна, хотя ими пользуются все

Что-то не сходится Популярность и всеобщая востребованность ИИ-помощников программистов, как выяснилось, далеко не всегда означают, что их авторы купаются деньгах. TechCrunch со ссылкой на представителей отрасли пишет, что создавшие их компании могут быть весьма убыточными. На это изданию указали работники стартапа Windsurf по разработке нейросетей. В фев
16.10.2024 Научились у россиян. Американцы пользуются «Касперским» в обход его запрета в США. Помогают методы, применяемые в России

Подумаешь, какой-то там запрет правительства Жители США продемонстрировали свое истинное отношение к приказам своих властей. Как пишет портал TechCrunch, они совершенно не собираются отказываться от «Антивируса Касперского» лишь просто потому, что так их заставляет поступить американское правительство. В начале лета 2024 г. власти СШ
01.07.2024 Стартап с российскими корнями привлек $375 млн на выпуск уникальных аккумуляторов. Его конкуренты разоряются один за другим

я Sila, занимающаяся производством компонентов для аккумуляторов и ранее известная как Sila Nanotechnologies, привлекла вложения в размере $375 млн в рамках инвестиционного раунда G. Как пишет портал TechCrunch, Sila кардинально отличается от своих конкурентов – большинство аккумуляторных стартапов в последние годы терпят неудачу и разоряются, тогда как Sila из раунда в раунд привлекает сот
26.09.2023 Любимый россиянами Telegram мутирует в клон китайского WeChat. Он сможет «заменить любой сайт»

сенджер Telegram, созданный в 2013 г. основателем соцсети «Вконтакте» Павлом Дуровым, в скором будущем трансформируется в аналог китайского мессенджера WeChat. К такому выводу пришли эксперты портала TechCrunch на основе того, в каком направлении развивается детище Дурова. По их оценке, в настоящее время аудитория активных пользователей Telegram превышает 800 млн человек в мире, но среди ни
18.08.2023 Новейшие iPhone может взломать любой школьник при помощи Raspberry Pi за $70. Видео

рые запрещают в российских министерствах и госкомпаниях из-за угрозы слежки со стороны США, оказалось возможным взломать при помощи одноплатного компьютера из семейства Raspberry Pi. Как пишет портал TechCrunch, на базе этого ПК можно собрать недорогое устройство, которое обходит защиту устройства при помощи очень простых, но при этом действенных методов – оно буквально заставляет владельца
05.06.2023 Государственные сайты США годами бесплатно рекламируют услуги хакеров

Государство и вузы работают на хакеров Мошенники в течение длительного времени использовали государственные сайты для открытой рекламы своих «услуг», в том числе и хакерских. Как пишет портал TechCrunch, они работали на широкую ногу, используя в качестве бесплатной рекламной площадки госсайты в нескольких американских штатах, а также публикуя объявления на веб-порталах американских

11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии

Telegram впервые будут доступны для «розничного» приобретения инвесторами на криптобирже Liquid с 10 июля. Ни объемы продаж токенов Gram, ни их цена в рамках этого предложения пока неизвестны, пишет TechCrunch со ссылкой на данные Liquid. Токены будут доступны на условиях ограниченного листинга. Запуск открытой продажи токенов Gram официально намечен на октябрь 2019 г. Тем не менее, на сай
05.09.2018 Из Evernote ушел топ-менеджмент

Массовые увольнения руководства Evernote Сервис для ведения заметок Evernote лишился сразу нескольких топ-менеджеров, сообщает издание TechCrunch. В компании больше не работают технический директор Анирбан Кунду (Anirban Kundu), финансовый директор Винсент Тулан (Vincent Toolan), директор по продукту Эрик Вробель (Erik Wrobel)
07.11.2011 Вторая конференция TechCrunch Moscow состоится в начале декабря

5 декабря 2011 г. в Москве вновь пройдет конференция TechCrunch Moscow 2011. Организаторами конференции выступают центр Digital October и венчурны
26.09.2011 Основатель TechCrunch запустил новый блог о стартапах

Основатель самого известного англоязычного ИТ-блога TechCrunch Майкл Эррингтон (Michael Arrington), который недавно покинул созданную им шесть ле
02.09.2011 Основатель TechCrunch откроет свой венчурный фонд в Кремниевой долине

Майкл Эррингтон (Michael Arrington), основатель и один из главных редакторов популярного ИТ-блога TechCrunch, планирует в скором времени запустить новый венчурный фонд, который будет инвестир
09.02.2011 Nokia перейдет на новую платформу - TechCrunch

В распоряжении издания TechCrunch оказалась копия внутреннего послания Nokia с заголовком «Standing on a burning platform» («Стоя на горящей платформе»). Его автор, исполнительный директор Nokia Стивен Элоп (Stephen

08.11.2010 ИТ-блог TechCrunch впервые проведет свою встречу в Москве

13 декабря издание TechCrunch, один из наиболее популярных ИТ-блогов в мире, планирует провести свою первую встречу в Москве. Встреча пройдет на территории здания фабрики «Красный октябрь» и будет посвящена подде
29.09.2010 AOL купила ведущий ИТ-блог TechCrunch

Компания AOL вчера, 28 сентября, официально объявила о том, что приобретает TechCrunch, один из крупнейших и наиболее влиятельных ИТ-блогов в США. О сделке было объявлен
28.09.2010 AOL близка к покупке блога TechCrunch

Компания AOL уже в ближайшее время может приобрести TechCrunch, одну из крупнейших в США сетей ИТ-блогов. Об этом сообщает издание Gigaom со ссыл
20.09.2010 Facebook подозревают во лжи и разработке мобильного телефона

О том, что Facebook разрабатывает мобильный телефон, рассказал техноблогу Techcrunch , знакомый с проектом источник в компании. Авторы блога уточняют, что разработчики социальной сети с полумиллиардом пользователей создают только программное обеспечение для телефона,
27.01.2010 Блог TechCrunch подвергся кибератаке

Блог TechCrunch, одно из самых популярных американских ИТ-изданий, вчера, 26 января, объявил о том, что был атакован хакерами. По словам представителей TechCrunch, атака началась утром 26 янв
28.08.2008 TechCrunch запустил новый дизайн

Блог TechCrunch, один из самых популярных ресурсов об интернет-индустрии, запустил новый дизайн. В новой версии сайта было уменьшено количество контента на главной странице, что позволило ускорить з
11.04.2007 Google захватил Maxthon

портала. Ранее Maxthon уже получал инвестиции на общую сумму не более $6 млн. В марте 2005 г. некоторую сумму внесли Morten Ludvig и WI Harper, а в марте 2006 г. компания CRV вложила $5 млн, сообщил Techcrunch.com.

Публикаций - 1268, упоминаний - 1306

TechCrunch и организации, системы, технологии, персоны:

