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Индексная книга (каталог) CNews*
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Bessemer Venture Partners Bessemer Capital Partners

СОБЫТИЯ

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01.07.2024 Стартап с российскими корнями привлек $375 млн на выпуск уникальных аккумуляторов. Его конкуренты разоряются один за другим 1
11.02.2021 Veeam сообщила о 22% росте в 2020 году 1
13.11.2020 Veeam представила ключевые операционные показатели за третий квартал 2020 года 1
13.11.2020 Основатели РБК вышли из эстонского стартапа с 50-кратной прибылью 1
21.12.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продана в Канаду «без большой прибыли» 1
28.11.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продается в Америку 1
01.08.2017 Компания Anaplan вошла в число ведущих облачных компаний года по версии Forbes 1
03.06.2016 «Эр-телеком» купил всероссийского беспроводного оператора 1
14.05.2015 Облачная система управления продажами Pipedrive привлекла $9 млн инвестиций 1
16.04.2015 В Mozilla полетели головы: Топ-менеджеров увольняют ради светлого будущего Firefox 1
25.07.2014 Google покупает за $1 млрд помощника для YouTube 1
08.07.2014 Облачный сервис Box привлек $150 млн накануне IPO 1
26.05.2014 Google приобретает спутниковый стартап за $1 млрд 1
16.05.2014 Соцсеть визуальных закладок Pinterest оценили в $5 млрд 1
08.04.2014 У Parallels появился новый американский акционер 1
24.10.2012 "Энфорта": В небольших городах строить дешевле и быстрее 1
12.10.2011 Облачный хостинг Box.net получил $81 млн инвестиций 1
14.04.2011 Российский онлайн-магазин получил $55 млн от западных инвесторов 1
29.03.2011 Стартап Adap.tv получил $20 млн инвестиций 1
02.11.2010 «Энфорта» открыла филиал в Орле 1
29.09.2010 «Энфорта» открыла филиал во Владимире 1
26.05.2010 Ведущие венчурные фонды США открывают для себя Россию 1
12.04.2010 Представители венчурных фондов США оценят потенциал России 1
19.08.2009 Консультантов SAP будут подбирать в соцсети 1
06.11.2008 LinkedIn сократит 10% сотрудников 1
23.10.2008 LinkedIn получила $22,7 млн инвестиций 1
29.08.2008 «Энфорта» в сентябре введет в эксплуатацию сети WiMAX еще в 13 городах 1
25.08.2008 Куда пойдут деньги с продажи СМАРТС? 1
18.06.2008 «ЖЖ для бизнесменов» оценили в $1 млрд 1
18.06.2008 LinkedIn оценили в $1 млрд. 1
16.01.2008 «Энфорта» увеличит зону покрытия сети WiMAX до 65 городов 1
03.08.2005 Конференция хакеров: безопасных ИТ не существует 1
12.04.2004 Американский новичок ускорил Wi-Fi в 20 раз 1
12.04.2004 Американский новичок ускорил Wi-Fi в 20 раз 1
19.03.2002 Начинающая компания Azanda получила $19 млн. инвестиций 1
21.03.2001 Dentalxchange.com получила $5 млн. 1
18.01.2001 Sun инвестировала $5 млн. в Tripwire 1
13.12.2000 Catena Networks привлекла $60 млн. дополнительных инвестиций 1
13.12.2000 Catena Networks привлекла $60 млн. дополнительных инвестиций 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

Bessemer Venture Partners и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 8
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 8
Microsoft Corporation 25775 6
Google LLC 12690 5
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Salesforce 498 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Apple Inc 13156 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Lenovo Motorola 3566 3
Ingram Micro 64 3
Intuit 82 2
Biogen - Байоджен Айдек 16 2
Box inc - box.com - box.net 375 2
IDEC Corporation 2 2
NetApp - Network Appliance 667 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Dell EMC 5180 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Lenovo Group 2447 2
Veeam Software 345 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Oracle Corporation 7074 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 2
Red Hat 1378 2
Corel Corporation 341 2
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 2
Verisign 362 2
TI - Texas Instruments Incorporated 848 2
Sphere 30 2
Pipedrive 16 2
Veeam Kasten 6 2
SWsoft - Standard & Western Software 49 2
Odin 33 2
ModernGigabyte 8 2
DocuSign 20 1
Tripwire 27 1
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 60 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 8
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 7
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 6
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 5
Microsoft - LinkedIn 699 5
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 5
Sapphire Ventures - SAP Ventures 15 4
Draper Fisher Jurvetson Growth 22 4
UFG Private Equity 39 4
Accel Partners 49 3
Salesforce Ventures 7 3
Siguler Guff & Company 5 3
Canaan Partners 11 3
eBay Inc 1640 3
Intel Capital 148 3
Vector Capital 15 2
Sanavo Capital Partners 2 2
Maxifield Capital 2 2
Greylock Partners 38 2
Domain Associates 2 2
Endeavour Vision Healthcare Venture Capital 3 2
Worldview Technology Partners 5 2
Rembrandt Venture Partners 4 2
Asset Management Company 5 2
Atlas Venture 8 2
Attractor Investment Management 2 2
Coatue Management 4 2
Amgen 25 2
Mohr Davidow Ventures 6 2
CCMP Capital Advisors - JP Morgan Partners - Chase Capital Partners 6 2
Emergence Capital Partners 11 2
Morgenthaler Ventures 7 2
Menlo Ventures 6 2
Sofinnova Ventures 5 2
Alloy Ventures 5 2
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 2
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Sequoia Capital 115 2
Index Ventures 50 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 4
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 388 2
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 2
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 2
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Corel WinZip - архиватор 54 2
Corel Ulead VideoStudio - видеоредактор 28 2
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Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 50 2
Parallels Client - Parallels 2X RDP 12 2
Corel Paint Shop - Jasc Software - PaintShop Pro - PSP - графический редактор 31 2
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Gartner - Гартнер 3658 3
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 19 3
Tolly Group 14 2
Forbes Global 2000 50 2
Fortune Global 500 295 2
IDC Semiannual Software Tracker 5 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ABI Research 236 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
Quinnipiac University - Квиннипэкский университет 1 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Defcon 45 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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