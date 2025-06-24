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Индексная книга (каталог) CNews*
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Amazon Twitch Justin.tv

Amazon - Twitch - Justin.tv

УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 Twitch ухудшил качество трансляций в России. В прошлый раз после этого платформа ушла из страны 1
25.07.2014 Google покупает за $1 млрд помощника для YouTube 1
27.10.2010 PayPal выпустила платформу микроплатежей 1
15.09.2010 Twitter радикально меняется 1
11.11.2008 Yahoo закроет сервис Yahoo Live 1
08.02.2008 Yahoo запустила Yahoo Live 1
31.01.2008 Слух: Yahoo запускает новый видеосервис 1
03.04.2007 Камера на голове — реалити-шоу взрывает интернет 2

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Amazon и организации, системы, технологии, персоны:

Yahoo! 3699 3
Meta Platforms - Facebook 4473 2
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 116 1
Sandvine 12 1
TwitPic 7 1
X Corp - Twitter 2886 1
Microsoft Corporation 24896 1
PayPal 657 1
Google LLC 11985 1
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Лента - Сеть розничной торговли 2161 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 40 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2986 4
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24986 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9409 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1289 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53527 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5181 1
Yahoo! Live 4 3
Google YouTube - Видеохостинг 2823 2
Flickr - Фотохостинг 255 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 800 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1851 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7186 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 142 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4061 1
Myspace - социальная сеть 636 1
Носик Антон 106 1
Williams Evan - Вильямс Эван - Уильямс Эван 15 1
Brin Sergey - Сергей Брин 190 1
Артамонова Анна 183 1
Wojcicki Susan - Войжитски Сюзан 20 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52680 2
Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1421 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 505 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5277 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2519 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16795 1
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3699 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1229 2
GigaOM 71 1
AOL Inc - Joystiq 22 1
FT - Financial Times 1239 1
VentureBeat 90 1
Variety 23 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
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