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Индексная книга (каталог) CNews*
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Sandvine


УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 VAS Experts выполнил миграцию DPI-решения ближневосточного оператора с Sandvine на СКАТ DPI 1
18.03.2024 Переворот в интернете. На торренты больше не приходится львиная доля трафика Сети 1
03.03.2023 Бывший топ-менеджер X5 Group и вице-президент «Азбуки вкуса» возглавил коммерческое направление в «Яндекс лавке» 1
27.10.2022 В России построят систему защиты от западных хакеров на основе технологий «суверенного Рунета» 1
05.01.2022 Миллионы человек внезапно остались без интернета и связи. Операторы совсем не виноваты 1
01.09.2020 Интернет в Белоруссии отключали с помощью DPI-«железа» из США 1
05.12.2018 Эксперты Xelent: популярность услуг ЦОД вырастет благодаря стриминговым сервисам 1
25.07.2014 Google покупает за $1 млрд помощника для YouTube 1
17.09.2012 В ближайшие 5 лет на российском рынке решений для управления трафиком будут доминировать иностранные разработчики 1
18.05.2011 Netflix признали «королем» американского интернет-трафика 1
30.08.2007 Inline Telecom Solutions заключила партнерское соглашение с Sandvine 1
06.08.2004 Зараженные ПК наводнят спамом весь мир 1
13.07.2004 Downloading: музыка уступила место видео и ПО 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Sandvine и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12015 4
X Corp - Twitter 2889 2
Meta Platforms - Facebook 4481 2
Telegram Group 2293 2
НЦОТ - Белорусский национальный центр обмена трафиком 5 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1157 1
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 95 1
Huawei 4052 1
Amdocs 133 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 223 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8968 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 111 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
8571 1
Allot 5 1
CacheLogic 9 1
Arbor Networks 59 1
Imperva 34 1
Radware 59 1
Cisco Systems 5169 1
Apple Inc 12328 1
Amazon Inc - Amazon.com 3066 1
Snapchat 132 1
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 116 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 492 2
PPE Group 16 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 40 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1087 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 192 1
IKEA - ИКЕА 161 1
101Hotels.com 456 1
Thrive Capital 9 1
Unsplash 1097 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 265 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 97 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2617 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2847 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1940 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5619 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 63 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 101 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29620 4
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1346 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16553 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3298 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9491 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7557 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2995 3
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1635 3
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 710 3
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 630 2
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 75 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3048 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7727 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4095 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16400 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53974 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8274 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13145 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10927 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1739 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17473 2
Пропускная способность - Bandwidth 1792 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3845 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22097 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11525 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4207 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3946 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2264 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1060 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3175 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21313 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12677 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9481 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28410 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30872 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5104 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6511 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5867 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9421 1
Google YouTube - Видеохостинг 2831 5
Rakuten Viber 633 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1151 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4065 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1854 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7194 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 446 1
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
Morpheus 43 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 142 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 82 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - MyDoom-Novarg - Вредоносное ПО - сетевой червь 94 1
Psiphon VPN-сервис 8 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 1
1С:Отчетность 19 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 1
1С:ОФД 9 1
Яндекс.Лавка 256 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1054 1
Linux OS 10354 1
ByteDance - TikTok 290 1
Discord 130 1
Amazon - Twitch - Justin.tv 8 1
eDonkey - eD2k - Edonkey2000 31 1
Лукашенко Александр 100 2
Климарев Михаил 48 1
Рогов Илья 8 1
Семеняк Алексей 9 1
Brin Sergey - Сергей Брин 190 1
Wojcicki Susan - Войжитски Сюзан 20 1
Хуторцев Сергей 12 1
Михайлов Георгий 9 1
Цукарь Сергей 30 1
Cohen Bram - Коэн Брэм 18 1
Parker Andrew - Паркер Эндрю 12 1
Терещенко Артем 20 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52755 7
Россия - РФ - Российская федерация 150825 4
Канада 4932 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44546 3
Беларусь - Белоруссия 5899 3
Европа 24444 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13434 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1788 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3361 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1422 1
Южная Корея - Республика 6754 1
Германия - Федеративная Республика 12818 1
Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 60 1
Казахстан - Мангистауская область - Актау 43 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 610 1
Казахстан - Мангистауская область 5 1
Казахстан - Жамбылская область - Тараз 26 1
Казахстан - Тенгиз - нефтегазовое месторождение 7 1
Казахстан - Республика 5690 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 400 1
Америка - Американский регион 2177 1
Россия - СФО - Новосибирск 4482 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1771 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17628 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53178 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5064 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10273 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4804 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2531 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3076 2
ИТ-аналитика 45 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6595 1
Законодательство Республики Казахстан 2 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5304 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3702 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1305 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11207 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8302 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3585 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16872 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7092 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6131 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5776 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8037 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2127 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25043 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 113 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7139 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 726 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30611 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6048 1
Bloomberg 1335 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2717 1
Forbes - Форбс 874 1
VentureBeat 90 1
РИА Новости 953 1
Variety 23 1
Vласть 1 1
Ак Жайык 1 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2014 1
AOL Inc - Joystiq 22 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1039 1
IDC - International Data Corporation 4922 1
CountryMeters 3 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3345 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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