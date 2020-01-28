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Allot

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.01.2020 Португальский телеком-оператор MEO выбрал Allot для защиты мобильных пользователей от кибератак 1
14.05.2019 Rakuten Mobile внедрит решения Allot по безопасности и управлению трафиком 1
22.01.2016 IBS DataFort представила на рынке решения Allot для анализа сетевого трафика в режиме реального времени и защиты от DDoS 1
17.09.2012 В ближайшие 5 лет на российском рынке решений для управления трафиком будут доминировать иностранные разработчики 1
01.10.2004 На российском рынке появились решения Allot для управления трафиком 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Allot и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Huawei 4677 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Softline - Софтлайн 3743 1
ИКС 538 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 280 1
АйТи 1519 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
ОТР ГК - ОТР 2000 227 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 1
Крок - Croc 1964 1
Fortinet 452 1
Sandvine 14 1
Rakuten 51 1
Amdocs 140 1
ЭР-Телеком Холдинг - Эр-Техно - Р-Техно 18 1
ФЛАТ - FLAT - Flat Software 42 1
Altice Europe - Altice Portugal - Portugal Telecom - PT Comunicacoes 54 1
АНТ-ЦС - АНТ-Цифровые Сервисы 44 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 61 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 127 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 284 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 465 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 79 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 1
Файлообменная технология - File sharing 245 1
PCRF - Policy & Charging Rules Function - PCC - Policy Control and Charging - PCEF - Policy and Charging Enforcement Function - функция правил политики и тарификации - функция анализа и управления пакетным трафиком ядра мобильной сети 51 1
Управляемость - Manageability 2271 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 785 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Росплатформа - Р-Виртуализация 25 1
Rakuten Mobile Network 7 1
Allot Secure 1 1
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 64 1
Allot NetworkSecure 1 1
Amin Tareq - Амин Тарек 1 1
Лантух Владислав 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
Япония 13807 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 442 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
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