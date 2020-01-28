Португальский телеком-оператор MEO выбрал Allot для защиты мобильных пользователей от кибератак

Allot, поставщик решений по сетевой аналитике и решений «безопасность как услуга» для сервис-провайдеров и организаций, объявил о том, что MEO, крупнейший в Португалии провайдер фиксированной широкополосной связи и мобильных услуг, выбрал Allot Secure, унифицированное решение «безопасность как услуга» (SECaaS), чтобы защитить мобильных пользователей от широкого спектра киберугроз и обеспечить родительский контроль как в сети, так и вне ее.

Решение Allot Secure является многоуровневой платформой, которая объединяет технологию сетевой безопасности для массового рынка Allot NetworkSecure и безопасность конечных точек Allot EndpointSecure.

Комбинированное решение обеспечивает быстрое подключение пользователей к услуге, которая работает по схеме ежемесячных платежей. Доход будет распределяться между Altice MEO и Allot.

Благодаря единому решению Allot Secure, Altice MEO предложит своим клиентам услугу кибербезопасности, чтобы защитить их от новых угроз кибербезопасности, включая вредоносное ПО, фишинг, программы-вымогатели и крипто-майнинг. Традиционные решения для обеспечения безопасности, предлагаемые операторами, никогда не были успешны, поскольку полагаются на то, что клиенты сами устанавливают защиту. Решение Allot обеспечивает простую, независимую от устройства защиту конечного пользователя, облегчая операторам, таким как Altice MEO, предоставление услуги напрямую клиентам. По данным Allot, другие телеком-клиенты достигли двузначного уровня проникновения такой услуги по безопасности.

NetworkSecure, часть пакета решений Allot Secure, по данным компании, является лидером в растущей категории сетевой кибербезопасности для массового рынка, защищая более 23 млн подписчиков по всему миру. В сочетании с потребительскими маркетинговыми услугами Allot решение NetworkSecure обеспечивает уровень проникновения до 50%.

«Миллионы наших мобильных пользователей нуждаются в проверенном и простом решении по безопасности, — сказал Тьяго Сильва Лопес, директор по потребительским продуктам в Altice Portugal/MEO. — Имея это в виду, мы выбрали Allot, чтобы предложить мобильную услугу безопасности, которую невозможно обойти и которая снимает нагрузку с наших клиентов, защищая их, где бы они ни находились. Это решение также позволяет родителям не беспокоиться о том, как их дети используют свои устройства».

«Для Altice MEO требовалось зрелое унифицированное решение, которое объединяло бы кибербезопасность сети и конечных точек для их клиентов, — сказал Хагай Кац, вице-президент по стратегическим аккаунтам, Cyber Security в Allot. — Решение Allot Secure идеально им подошло. Благодаря нашему партнерству с распределением доходов MEO может максимизировать ARPU, одновременно укрепляя свой бренд и повышая лояльность клиентов».