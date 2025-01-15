АНТ-ЦС АНТ-Цифровые Сервисы
«АНТ-ЦС» – российская ИТ-компания, занимающаяся продуктовой разработкой высоконагруженных информационных систем, интеграцией и поддержкой решений на их основе, разработкой стратегий цифровизации производств, а также комплексным обеспечением информационной безопасности. Клиентами «АНТ-ЦС» являются крупные российские промышленные компании. Стратегическим заказчиком решений «АНТ-ЦС» является ПАО «Газпром» и его дочерние организации.
АНТ-ЦС и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 6
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
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