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АНТ-ЦС АНТ-Цифровые Сервисы

АНТ-ЦС - АНТ-Цифровые Сервисы

«АНТ-ЦС» – российская ИТ-компания, занимающаяся продуктовой разработкой высоконагруженных информационных систем, интеграцией и поддержкой решений на их основе, разработкой стратегий цифровизации производств, а также комплексным обеспечением информационной безопасности. Клиентами «АНТ-ЦС» являются крупные российские промышленные компании. Стратегическим заказчиком решений «АНТ-ЦС» является ПАО «Газпром» и его дочерние организации.


15.01.2025 «АНТ-ЦС» и Just AI будут совместно создавать чат-боты на базе технологий генеративного ИИ 1
09.12.2024 Axoft стал дистрибьютором решений «АНТ-ЦС» 1
02.12.2024 Inline Technologies и «АНТ-ЦС» объединили компетенции для автоматизации процессов производства 1
29.10.2024 «АНТ-ЦС» и Innostage договорились о продвижении ПО в Татарстане 1
16.10.2024 «Сигней» будет продвигать решения «АНТ-ЦС» по инфобезопасности 1
26.09.2024 Продукты «АНТ-ЦС» совместимы с СУБД Postgres Pro 1
21.08.2024 «АНТ-ЦС» автоматизировала работу макаронной фабрики 1
14.08.2024 «АНТ-ЦС» разработала софт для управления недвижимостью в Telegram 1
08.08.2024 «АНТ-ЦС» получила бессрочную лицензию ФСТЭК России 1
02.07.2024 Екатерина Тукия стала коммерческим директором «АНТ-ЦС» 1
26.06.2024 «АНТ-ЦС» создала защищенный корпоративный мессенджер 1
11.06.2024 «АНТ-ЦС» разработала и внедрила систему «Умная недвижимость» 1
20.12.2022 Подтверждена совместимость отраслевых решений «АНТ – цифровые сервисы» и «Ред ОС» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

АНТ-ЦС и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
Сигней 1 1
InnoSTage - Инностейдж 140 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Telegram Group 1983 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 4
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 775 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 437 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 375 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1683 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 111 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
АНТ-ЦС - ИМУС - Информационно-мониторинговая управляющая система 6 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 3
АНТ-ЦС - Умная недвижимость 2 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 11 1
АНТ-ЦС - ИК ЛПУ - Интеграционная компонента ЛПУ 1 1
Linux OS 9936 1
АНТ-ЦС - ИУС-ГАЗ - Информационная управляющая система 1 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
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Рассказчиков Роман 5 2
Тукия Екатерина 1 1
Бойко Вячеслав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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