Охтова Ирина
|06.02.2025
|«АНТ-ЦС» будет обучать студентов Финансового университета 1
Охтова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3748 1
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5459 1
|Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 1
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