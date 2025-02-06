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«АНТ-ЦС» будет обучать студентов Финансового университета

Российская ИТ-компания «АНТ-ЦС» и Финансовый университет при Правительстве России подписали соглашение о практической подготовке студентов и выпускников вуза на базе ИТ-компании. В рамках заключенного с «АНТ-ЦС» соглашения у студентов и выпускников Финансового университета будет возможность принять участие в различных обучающих программах, а также пройти стажировки, где они получат практические навыки, востребованные на современном рынке ИТ-услуг. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

«Два года мы готовим специалистов для ИТ-отрасли. Мы приглашаем талантливых студентов и выпускников вузов на стажировки и практики, чтобы пополнить свою команду квалифицированными специалистами и внести вклад в развитие индустрии в целом», – сказал исполнительный директор «АНТ-ЦС» Роман Рассказчиков.

«Партнерство с работодателями – это взаимовыгодное сотрудничество. Компании получают доступ к талантливым молодым специалистам, а наши студенты – бесценный практический опыт, необходимый для успешной карьеры в динамичной среде. Это инвестиция в будущее, позволяющая студентам Финансового университета получить ценные навыки и подготовиться к успешной карьере», – отметила Ирина Охтова, директор Дирекции трудоустройства, развития карьеры и работы с выпускниками Финансового университета.

Планируется, что Финансовый университет ежегодно будет направлять в «АНТ-ЦС» на преддипломную практику и дипломное проектирование студентов, самые выдающиеся из них по итогам будут приглашены на работу в компанию.

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