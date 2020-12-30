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Финансовый университет при Правительстве РФ Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации

Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации на протяжении всей своей вековой истории неизменно занимает ведущие позиции в области финансово-банковского образования, сочетая в учебном процессе традиции российской высшей школы с внедрением  мировых достижений и современных образовательных технологий. Выпускники университета составляют элиту финансово – экономической системы страны и работают на ответственных постах в органах государственной власти и управления, политике и бизнесе. 


30.12.2020 «ТЭК-Торг» и Финансовый университет подвели итоги Всероссийской программы повышения квалификации
24.11.2020 Финансовый университет и ФНАЦ ВИМ создали умного робота для сбора яблок на базе ИИ Microsoft
27.01.2020 «Ростех» и Финуниверситет создадут центр развития цифровых технологий
16.04.2018 «Техносерв» принял участие в студенческом конгрессе, посвященном 100-летию Финансового Университета
31.05.2017 Видеокамеры будут следить за посещаемостью и вниманием студентов на лекциях
26.04.2017 В Финансовом университете при Правительстве РФ внедрено Directum Solo
26.08.2016 Финансовый университет при Правительстве РФ продолжает развивать ECM-систему Directum
24.02.2016 В Финансовом университете при Правительстве РФ внедрено решение для автоматизации бизнес-процессов и коммуникаций
01.04.2014 В СЭД Финансового университета 1300 пользователей
26.08.2013 Финансовый университет при правительстве РФ под защитой Eset NOD32
23.04.2013 Windows 8: Правила экономии для Финансового университета
22.04.2013 Финансовый университет выбрал Windows 8 и Office 365
26.05.2011 Epam научит будущих министров и банкиров работать с ИТ-решениями SAP

Публикаций - 200, упоминаний - 292

Финансовый университет при Правительстве РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ABB Group - Asea Brown Boveri 309 24
Microsoft Corporation 23644 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10189 15
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 389 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7087 10
Телеком-защита 53 10
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 288 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 9
SAP SE 4942 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1542 9
IBM - International Business Machines Corp 9223 9
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 30 8
7114 8
1С-ИжТиСи 6427 8
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 244 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1362 7
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1847 7
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 18 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8127 7
Citrix Systems 787 7
НИТ - Национальные информационные технологии 33 6
Intel Corporation 11711 6
BSS - Банк Софт Системс - БСС 545 6
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 180 6
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 339 6
Webmoney 524 6
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 6
Инфокомпас 14 6
CleverDATA - КлеверДата 58 6
Ланит - Консист Бизнес Групп 96 6
Google LLC 11047 6
Custis 89 6
VK - Mail.ru Group 3225 6
Meta Platforms - Facebook 4348 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2834 6
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 6
Instabank - Инстабанк 23 6
Севергрупп ТТ - TalentTech - Нетология - Netology - EdMarket 51 5
Amazon Inc - Amazon.com 2823 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5954 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1878 12
ПСБ - Промсвязьбанк 745 12
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 187 12
Альфа-Банк 1612 10
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 65 10
Лайф ФГ - Финансовая группа 156 10
ГПБ - Газпромбанк 952 10
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 37 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 577 9
Jones Day 17 9
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 108 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 851 9
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 127 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 333 9
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 66 8
Мосводоканал МГУП 65 8
Visa International 1878 8
ТКБ - ТрансКапиталБанк 84 8
Пробизнесбанк АКБ 134 8
Новард УК - Novard 72 8
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Торговая сеть 87 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 7
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 6
Bayer AG - Байер 82 6
En+ Group - Эн+ ГК 19 6
ВкусВилл - Избёнка 103 6
Спортмастер - Sportmaster 151 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1030 6
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 154 6
МДМ Банк 270 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 146 6
Открытие ФК - Бинбанк 193 6
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 6
РЖД - Российские железные дороги 1652 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 107 4
Юнитекс ТК 8 4
Роснефть НК - нефтяная компания 481 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10526 107
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18289 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2457 20
Правительство Москвы 2069 12
Федеральное казначейство России 1573 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3793 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3028 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1584 8
Президент Российской Федерации 3775 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1688 8
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 273 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9356 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1441 7
Верховный суд Российской Федерации 780 5
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 140 5
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 40 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1898 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1258 4
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 138 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 530 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 21 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2745 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 707 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1212 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 885 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2474 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 133 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 698 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2972 2
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 23 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2454 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 732 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 870 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1224 2
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 14 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 116 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 701 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 104 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 258 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 54 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 451 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1369 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 561 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 215 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 245 1
ЛДПР 100 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
Международная академия связи - МАС 37 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54337 66
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17611 50
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13425 38
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11766 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39929 28
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79932 26
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13691 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12496 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26383 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9650 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26218 19
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5231 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20451 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11055 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22504 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8455 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17883 16
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6240 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8397 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8244 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10144 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15193 13
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5608 13
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10357 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5271 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22277 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5926 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4392 11
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1144 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3727 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12845 10
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6010 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11388 10
Стандартизация - Standardization 1977 10
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 1608 9
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3507 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8423 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 4934 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13343 9
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11076 8
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 175 8
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6645 8
Microsoft Office 365 870 7
Microsoft Windows 2000 12758 7
Linux OS 8391 6
Microsoft Windows 14576 5
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 547 5
Google Android 12732 5
Python - высокоуровневый язык программирования 606 5
C++ - Язык программирования 500 4
Oracle Java - язык программирования 2792 4
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 305 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2942 4
Apple iOS 6913 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 895 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 752 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 513 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4820 3
Age of Kings 3454 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 826 3
Microsoft Azure 1327 3
Polycom RSS 2 2
Microsoft Dynamics CRM 531 2
Superjob 298 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 2
Directum СЭД - ECM-система 285 2
Яндекс.Практикум 22 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 102 2
Avaya Scopia 12 2
Opera Browser - Браузер 976 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 180 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3348 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1343 2
C# - C Sharp - Язык программирования 255 2
StatCounter 291 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 39 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 248 1
Google Chrome - браузер 1414 1
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 86 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 142 1
Соловьев Владимир 104 63
Козлов Михаил 167 25
Шевченко Владимир 143 22
Аншина Марина 78 16
Герасимов Александр 43 16
Рудаков Денис 31 15
Корчагин Руслан 23 11
Рыстенко Михаил 62 10
Леушев Андрей 69 10
Вольфсон Сергей 10 9
Асратян Петр 36 9
Головин Леонид 25 8
Левиков Антон 68 8
Сафронов Юрий 67 8
Николаев Евгений 16 7
Филатов Андрей 111 7
Зайцев Николай 32 7
Халяпин Сергей 82 7
Стрелова Ольга 35 7
Смирнов Александр 58 7
Шибаев Александр 17 7
Прохоров Фёдор 82 7
Крючков Максим 9 7
Разумовский Дмитрий 93 7
Тищенко Юрий 14 6
Шалимов Александр 9 6
Разгуляев Валерий 18 6
Исанин Антон 29 6
Мухин Максим 18 6
Муравлев Александр 15 6
Кравченко Денис 25 6
Базалей Наталья 15 6
Рахтеенко Владимир 41 6
Мацоцкий Сергей 179 6
Клеев Владимир 9 6
Хрусталев Александр 32 6
Леоничев Алексей 14 6
Потёмкин Роман 20 6
Румянцева Ольга 62 6
Чекель Павел 15 6
Россия - РФ - Российская федерация 124792 129
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39813 57
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13270 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15352 22
Европа Восточная 3004 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50444 11
Казахстан - Республика 4945 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2353 11
Европа 21449 10
Германия - Федеративная Республика 12133 9
Россия - ЮФО - Ростовская область 1314 9
Россия - ЦФО - Калужская область 847 8
Россия - ЦФО - Ярославская область 772 7
Россия - УФО - Челябинская область 1007 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6380 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 430 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17208 4
Беларусь - Белоруссия 4391 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13025 4
Россия - УФО - Свердловская область 1195 4
Россия - Сибирь 2156 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 744 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2409 4
Россия - УФО - Тюменская область 969 4
Израиль 2620 4
Украина 7329 4
Россия - ЦФО - Курская область 547 4
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 712 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1173 3
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 802 3
Россия - ДФО - Хабаровский край 729 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 794 3
Россия - ЦФО - Белгородская область 561 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1411 3
Канада 4719 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 782 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1566 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1444 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2049 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24607 63
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42692 62
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42508 57
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4742 54
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10964 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20988 21
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10707 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9407 18
Образование в России 1652 17
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6509 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14296 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5495 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6957 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15342 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3221 13
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2181 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5077 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4329 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6194 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2762 10
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1680 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8421 9
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 753 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1994 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4334 8
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2617 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2508 8
Информационное общество - Государственная программа 1298 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8953 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3975 8
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 203 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5237 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4568 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5315 6
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 379 6
Информатика - computer science - informatique 896 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5002 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5786 5
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 450 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2067 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11025 23
Ведомости 592 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1289 2
TAdviser - Центр выбора технологий 310 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 576 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 64 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 75 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7511 26
IDC - International Data Corporation 4857 8
Gartner - Гартнер 3488 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 269 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 941 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 4
Wainhouse Research 40 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 534 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1301 12
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 491 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 675 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 440 10
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 247 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 731 8
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 178 8
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 127 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 303 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 212 5
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 5
РАН - Российская академия наук 1810 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 4
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 22 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 254 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 279 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 127 4
РУДН - Российский университет дружбы народов 61 4
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 61 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 137 4
Московский Политех - Московский политехнический университет 43 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 66 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 104 3
Минпромторг РФ - Центр ВНИИ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности 2 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 39 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 23 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 148 2
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 34 2
ТГУ - Томский государственный университет 129 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 115 2
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 31 2
НИУ ВШЭ - Институт образования 7 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 50 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 62 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 227 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 381 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 74 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 146 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 47 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1814 33
CNews FORUM Информационные технологии завтра 879 7
CNews AWARDS - награда 416 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11754 7
CNews APPWards 36 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1029 3
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 85 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 227 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 107 2
День молодёжи - 27 июня 696 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 15 1
Открытая олимпиада по программированию 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 1
ИнфоКом 86 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 358 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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