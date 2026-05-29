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Финансовый университет при Правительстве РФ Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации

Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации на протяжении всей своей вековой истории неизменно занимает ведущие позиции в области финансово-банковского образования, сочетая в учебном процессе традиции российской высшей школы с внедрением  мировых достижений и современных образовательных технологий. Выпускники университета составляют элиту финансово – экономической системы страны и работают на ответственных постах в органах государственной власти и управления, политике и бизнесе. 

СОБЫТИЯ


29.05.2026 Студенты бакалаврских программ ИТ-холдинга «Т1», МАИ и Финансового университета разработали 20 ИТ-решений

программ бакалавриата «Топ-ИТ» и «Топ-ИИ» от ИТ-холдинга «Т1», Московского авиационного института и Финансового университета при Правительстве России за пять дней разработали 20 прототипов ИТ-р
24.04.2026 Автоматизация от «Первого Бита» помогла Финансовому университету сократить расходы и двукратно ускорить подготовку отчетов

одитель проектов компании «Первый Бит» (офис «Москва Марксистская»), Анатолий Соколов. В результате Финансовый университет при Правительстве РФ получил не только прозрачный финансовый контур, н
28.08.2025 МТС обеспечит скоростным интернетом кампусы Финансового университета при Правительстве России

Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС проведет гигабитный интернет в 11 корпусов общежитий Финуниверситета, расположенных в семи районах Москвы: Алексеевский, Аэропорт, Савёловский, Зю
19.06.2025 ИТ-холдинг «Т1» подготовит студентов ведущих российских вузов к реальной работе в ИТ-индустрии

рования нового поколения айтишников станет усиленная практическая подготовка. Например, в этом году Финансовый университет при Правительстве РФ и «Т1» откроют совместную программу бакалавриата

06.02.2025 «АНТ-ЦС» будет обучать студентов Финансового университета

ков вуза на базе ИТ-компании. В рамках заключенного с «АНТ-ЦС» соглашения у студентов и выпускников Финансового университета будет возможность принять участие в различных обучающих программах,

27.12.2024 «Базальт СПО» и Финансовый университет при Правительстве РФ стали партнерами

«Базальт СПО» и Финансовый университет при Правительстве РФ заключили партнерское соглашение. В аудиториях, к
27.09.2024 Лицей Финансового Университета использует для учебного процесса планшеты Aquarius c ОС «Аврора»

В лицее Финансового университета начали использовать отечественные планшетные компьютеры «Аквариус» с операционной системой «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная п
27.05.2024 Финансовый университет при Правительстве покупает у компании с тремя сотрудниками тысячи ПК вдвое дешевле, чем у производителя

Моноблоки для Финансового университета Конкурс на поставку более 2 тыс. моноблоков Финансовому университету
18.01.2024 «БФТ-холдинг» открыл базовую кафедру в Пермском филиале Финуниверситета

власти, и дает значительное преимущество при трудоустройстве и построении карьеры. Пермский филиал Финуниверситета первым в регионе присоединился к программе «БФТ-ВУЗ» в 2021 г. (сегодня в про
16.04.2018 «Техносерв» принял участие в студенческом конгрессе, посвященном 100-летию Финансового Университета

аучном студенческом конгрессе «Цифровая экономика: Новая парадигма развития», посвященном 100-летию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. В рамках конгресса 13 апреля
26.04.2017 В Финансовом университете при Правительстве РФ внедрено Directum Solo

яется вопросам использования современных систем электронного документооборота. С 2009 г. сотрудники Финуниверситета работают в СЭД Directum, в настоящее время число пользователей превышает 1300
26.08.2016 Финансовый университет при Правительстве РФ продолжает развивать ECM-систему Directum

откликается на все предложения, просьбы и замечания, возникающие в процессе эксплуатации системы». Финансовый университет при Правительстве РФ планирует дальнейшее развитие проекта, подключени
24.02.2016 В Финансовом университете при Правительстве РФ внедрено решение для автоматизации бизнес-процессов и коммуникаций

омике и праву, математике и информационным технологиям, социологии и политологии. ИТ-инфраструктура Финансового университета представляет собой единую сеть, в которой работает 5,5 тыс. рабочих

01.04.2014 В СЭД Финансового университета 1300 пользователей

факультета, 180 кафедр и 36 филиалов в регионах России. Чтобы охарактеризовать масштаб деятельность Финансового университета, добавлю, что ежегодно у нас проходят обучение около 90 тысяч челове
26.08.2013 Финансовый университет при правительстве РФ под защитой Eset NOD32

ормационной безопасности в такой распределенной сети требуется одновременно гибкое антивирусное решение, — рассказал CNews Владимир Соловьев, д.э.н., профессор, директор по информационным технологиям Финансового университета. — Мы выбрали корпоративный продукт Eset NOD32 с его удобством развертывания и управления, минимальной нагрузкой на серверы и пользовательские компьютеры, а также отлич
23.04.2013 Windows 8: Правила экономии для Финансового университета

. Необходимость создания новой системы коммуникаций между пользователями возникла после объединения Финансового университета с Всероссийским заочным финансово-экономическим институтом, Всеросси
22.04.2013 Финансовый университет выбрал Windows 8 и Office 365

ователями. «В связи с существенным ростом количества серверов и рабочих мест в процессе объединения Финансового университета с тремя другими вузами серьезно выросла нагрузка отдела системного а
26.05.2011 Epam научит будущих министров и банкиров работать с ИТ-решениями SAP

поративных учебных курсов в Epam, совместная реализация научно-исследовательских проектов. Студенты Финансового университета получат возможность проходить производственную практику в компании,

19.11.2010 Один из главных ИТ-вузов России хотела поглотить Финакадемия

тельство с просьбой присоединить к нему Московский институт электроники и математики (МИЭМ). Ректор Финансового университета Мухадин Эскиндаров 11 октября 2010 г. написал письмо на имя Сергея С
19.06.2000 С 19 по 20 июня в Москве в Финансовой Академии при Правительстве РФ пройдет Общероссийская конференция-выставка "Интернет-трейдинг на российском финансовом рынке"

Организатором конференции выступила Финансовая Академия при Правительстве РФ при поддержке Московского агентства ценных бумаг. Темы конференции: обзор российского рынка финансовых услуг в Интернет, тенденции развития торговых сис

Публикаций - 269, упоминаний - 403

Финансовый университет при Правительстве РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 28
Развитие Бизнеса / Ру 81 24
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 24
МегаФон 10742 22
9594 22
Ростелеком 10948 17
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 15
SAP SE 5601 13
Yandex - Яндекс 9216 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 11
Телеком-защита 54 11
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 9
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 7
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Intel Corporation 12811 7
Oracle Corporation 7074 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
Citrix Systems 868 7
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 7
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 118 7
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 6
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 6
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 6
Google LLC 12688 6
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 6
Инфокомпас 14 6
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 6
НИТ - Национальные информационные технологии 36 6
Instabank - Инстабанк 24 6
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 26
ПСБ - Промсвязьбанк 963 15
Альфа-Банк 1979 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 14
ГПБ - Газпромбанк 1273 13
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 11
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 10
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 10
Jones Day 17 9
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 9
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 9
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 8
Мосводоканал МГУП 69 8
Пробизнесбанк АКБ 135 8
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 8
Новард УК - Novard 73 8
Visa International 1993 8
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 7
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 7
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 7
Bayer AG - Байер 85 6
En+ Group - Эн+ ГК 37 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 6
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 6
Хованский АКБ 9 6
Русагро Группа Компаний 379 6
ВкусВилл - Избёнка 216 6
Спортмастер - Sportmaster 201 6
Mary Kay - Мэри Кэй 104 6
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 6
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 150
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
Федеральное казначейство России 1949 11
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 5
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 5
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 3
Правительство Москвы - ДРБ Москва - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы 6 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 16
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
АККОРК - Агентство по общественному контролю качества образования и развитию карьеры 3 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
АБСЗ - Ассоциация банков Северо-Запада - АКБ СПб - Ассоциация коммерческих банков Санкт-Петербурга 4 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
Международная академия связи - МАС 46 1
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 5 1
Ассоциация кредитных организаций Тюменской области 2 1
АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 6 1
iТюмень - Клуб ИТ-директоров Тюменского региона 3 1
Клуб руководителей банковских служб связей с общественностью и рекламы 2 1
Международная академия информатизации 14 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 87
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 62
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 49
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 48
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 46
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 45
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 42
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 31
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 26
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 25
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 23
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 23
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 23
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 21
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 21
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 21
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 19
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 17
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 16
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 15
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 14
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 14
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
Microsoft Windows 16882 11
Microsoft Windows 2000 8678 10
Linux OS 11533 9
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 8
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 8
Google Android 15243 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Microsoft Office 365 1042 7
C/C++ - Язык программирования 894 6
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 5
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Apple iOS 8583 4
Microsoft Office 4170 4
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C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 4
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 3
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 95
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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