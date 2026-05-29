Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации

Студенты бакалаврских программ ИТ-холдинга «Т1», МАИ и Финансового университета разработали 20 ИТ-решений программ бакалавриата «Топ-ИТ» и «Топ-ИИ» от ИТ-холдинга «Т1», Московского авиационного института и Финансового университета при Правительстве России за пять дней разработали 20 прототипов ИТ-р

Автоматизация от «Первого Бита» помогла Финансовому университету сократить расходы и двукратно ускорить подготовку отчетов одитель проектов компании «Первый Бит» (офис «Москва Марксистская»), Анатолий Соколов. В результате Финансовый университет при Правительстве РФ получил не только прозрачный финансовый контур, н

МТС обеспечит скоростным интернетом кампусы Финансового университета при Правительстве России Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС проведет гигабитный интернет в 11 корпусов общежитий Финуниверситета, расположенных в семи районах Москвы: Алексеевский, Аэропорт, Савёловский, Зю

ИТ-холдинг «Т1» подготовит студентов ведущих российских вузов к реальной работе в ИТ-индустрии рования нового поколения айтишников станет усиленная практическая подготовка. Например, в этом году Финансовый университет при Правительстве РФ и «Т1» откроют совместную программу бакалавриата

«АНТ-ЦС» будет обучать студентов Финансового университета ков вуза на базе ИТ-компании. В рамках заключенного с «АНТ-ЦС» соглашения у студентов и выпускников Финансового университета будет возможность принять участие в различных обучающих программах,

«Базальт СПО» и Финансовый университет при Правительстве РФ стали партнерами «Базальт СПО» и Финансовый университет при Правительстве РФ заключили партнерское соглашение. В аудиториях, к

Лицей Финансового Университета использует для учебного процесса планшеты Aquarius c ОС «Аврора» В лицее Финансового университета начали использовать отечественные планшетные компьютеры «Аквариус» с операционной системой «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная п

Финансовый университет при Правительстве покупает у компании с тремя сотрудниками тысячи ПК вдвое дешевле, чем у производителя Моноблоки для Финансового университета Конкурс на поставку более 2 тыс. моноблоков Финансовому университету

«БФТ-холдинг» открыл базовую кафедру в Пермском филиале Финуниверситета власти, и дает значительное преимущество при трудоустройстве и построении карьеры. Пермский филиал Финуниверситета первым в регионе присоединился к программе «БФТ-ВУЗ» в 2021 г. (сегодня в про

«Техносерв» принял участие в студенческом конгрессе, посвященном 100-летию Финансового Университета аучном студенческом конгрессе «Цифровая экономика: Новая парадигма развития», посвященном 100-летию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. В рамках конгресса 13 апреля

В Финансовом университете при Правительстве РФ внедрено Directum Solo яется вопросам использования современных систем электронного документооборота. С 2009 г. сотрудники Финуниверситета работают в СЭД Directum, в настоящее время число пользователей превышает 1300

Финансовый университет при Правительстве РФ продолжает развивать ECM-систему Directum откликается на все предложения, просьбы и замечания, возникающие в процессе эксплуатации системы». Финансовый университет при Правительстве РФ планирует дальнейшее развитие проекта, подключени

В Финансовом университете при Правительстве РФ внедрено решение для автоматизации бизнес-процессов и коммуникаций омике и праву, математике и информационным технологиям, социологии и политологии. ИТ-инфраструктура Финансового университета представляет собой единую сеть, в которой работает 5,5 тыс. рабочих

В СЭД Финансового университета 1300 пользователей факультета, 180 кафедр и 36 филиалов в регионах России. Чтобы охарактеризовать масштаб деятельность Финансового университета, добавлю, что ежегодно у нас проходят обучение около 90 тысяч челове

Финансовый университет при правительстве РФ под защитой Eset NOD32 ормационной безопасности в такой распределенной сети требуется одновременно гибкое антивирусное решение, — рассказал CNews Владимир Соловьев, д.э.н., профессор, директор по информационным технологиям Финансового университета. — Мы выбрали корпоративный продукт Eset NOD32 с его удобством развертывания и управления, минимальной нагрузкой на серверы и пользовательские компьютеры, а также отлич

Windows 8: Правила экономии для Финансового университета . Необходимость создания новой системы коммуникаций между пользователями возникла после объединения Финансового университета с Всероссийским заочным финансово-экономическим институтом, Всеросси

Финансовый университет выбрал Windows 8 и Office 365 ователями. «В связи с существенным ростом количества серверов и рабочих мест в процессе объединения Финансового университета с тремя другими вузами серьезно выросла нагрузка отдела системного а

Epam научит будущих министров и банкиров работать с ИТ-решениями SAP поративных учебных курсов в Epam, совместная реализация научно-исследовательских проектов. Студенты Финансового университета получат возможность проходить производственную практику в компании,

Один из главных ИТ-вузов России хотела поглотить Финакадемия тельство с просьбой присоединить к нему Московский институт электроники и математики (МИЭМ). Ректор Финансового университета Мухадин Эскиндаров 11 октября 2010 г. написал письмо на имя Сергея С