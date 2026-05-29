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Финансовый университет при Правительстве РФ Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации на протяжении всей своей вековой истории неизменно занимает ведущие позиции в области финансово-банковского образования, сочетая в учебном процессе традиции российской высшей школы с внедрением мировых достижений и современных образовательных технологий. Выпускники университета составляют элиту финансово – экономической системы страны и работают на ответственных постах в органах государственной власти и управления, политике и бизнесе.
СОБЫТИЯ
|29.05.2026
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Студенты бакалаврских программ ИТ-холдинга «Т1», МАИ и Финансового университета разработали 20 ИТ-решений
программ бакалавриата «Топ-ИТ» и «Топ-ИИ» от ИТ-холдинга «Т1», Московского авиационного института и Финансового университета при Правительстве России за пять дней разработали 20 прототипов ИТ-р
|24.04.2026
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Автоматизация от «Первого Бита» помогла Финансовому университету сократить расходы и двукратно ускорить подготовку отчетов
одитель проектов компании «Первый Бит» (офис «Москва Марксистская»), Анатолий Соколов. В результате Финансовый университет при Правительстве РФ получил не только прозрачный финансовый контур, н
|28.08.2025
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МТС обеспечит скоростным интернетом кампусы Финансового университета при Правительстве России
Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС проведет гигабитный интернет в 11 корпусов общежитий Финуниверситета, расположенных в семи районах Москвы: Алексеевский, Аэропорт, Савёловский, Зю
|19.06.2025
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ИТ-холдинг «Т1» подготовит студентов ведущих российских вузов к реальной работе в ИТ-индустрии
рования нового поколения айтишников станет усиленная практическая подготовка. Например, в этом году Финансовый университет при Правительстве РФ и «Т1» откроют совместную программу бакалавриата
|06.02.2025
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«АНТ-ЦС» будет обучать студентов Финансового университета
ков вуза на базе ИТ-компании. В рамках заключенного с «АНТ-ЦС» соглашения у студентов и выпускников Финансового университета будет возможность принять участие в различных обучающих программах,
|27.12.2024
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«Базальт СПО» и Финансовый университет при Правительстве РФ стали партнерами
«Базальт СПО» и Финансовый университет при Правительстве РФ заключили партнерское соглашение. В аудиториях, к
|27.09.2024
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Лицей Финансового Университета использует для учебного процесса планшеты Aquarius c ОС «Аврора»
В лицее Финансового университета начали использовать отечественные планшетные компьютеры «Аквариус» с операционной системой «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная п
|27.05.2024
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Финансовый университет при Правительстве покупает у компании с тремя сотрудниками тысячи ПК вдвое дешевле, чем у производителя
Моноблоки для Финансового университета Конкурс на поставку более 2 тыс. моноблоков Финансовому университету
|18.01.2024
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«БФТ-холдинг» открыл базовую кафедру в Пермском филиале Финуниверситета
власти, и дает значительное преимущество при трудоустройстве и построении карьеры. Пермский филиал Финуниверситета первым в регионе присоединился к программе «БФТ-ВУЗ» в 2021 г. (сегодня в про
|16.04.2018
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«Техносерв» принял участие в студенческом конгрессе, посвященном 100-летию Финансового Университета
аучном студенческом конгрессе «Цифровая экономика: Новая парадигма развития», посвященном 100-летию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. В рамках конгресса 13 апреля
|26.04.2017
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В Финансовом университете при Правительстве РФ внедрено Directum Solo
яется вопросам использования современных систем электронного документооборота. С 2009 г. сотрудники Финуниверситета работают в СЭД Directum, в настоящее время число пользователей превышает 1300
|26.08.2016
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Финансовый университет при Правительстве РФ продолжает развивать ECM-систему Directum
откликается на все предложения, просьбы и замечания, возникающие в процессе эксплуатации системы». Финансовый университет при Правительстве РФ планирует дальнейшее развитие проекта, подключени
|24.02.2016
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В Финансовом университете при Правительстве РФ внедрено решение для автоматизации бизнес-процессов и коммуникаций
омике и праву, математике и информационным технологиям, социологии и политологии. ИТ-инфраструктура Финансового университета представляет собой единую сеть, в которой работает 5,5 тыс. рабочих
|01.04.2014
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В СЭД Финансового университета 1300 пользователей
факультета, 180 кафедр и 36 филиалов в регионах России. Чтобы охарактеризовать масштаб деятельность Финансового университета, добавлю, что ежегодно у нас проходят обучение около 90 тысяч челове
|26.08.2013
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Финансовый университет при правительстве РФ под защитой Eset NOD32
ормационной безопасности в такой распределенной сети требуется одновременно гибкое антивирусное решение, — рассказал CNews Владимир Соловьев, д.э.н., профессор, директор по информационным технологиям Финансового университета. — Мы выбрали корпоративный продукт Eset NOD32 с его удобством развертывания и управления, минимальной нагрузкой на серверы и пользовательские компьютеры, а также отлич
|23.04.2013
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Windows 8: Правила экономии для Финансового университета
. Необходимость создания новой системы коммуникаций между пользователями возникла после объединения Финансового университета с Всероссийским заочным финансово-экономическим институтом, Всеросси
|22.04.2013
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Финансовый университет выбрал Windows 8 и Office 365
ователями. «В связи с существенным ростом количества серверов и рабочих мест в процессе объединения Финансового университета с тремя другими вузами серьезно выросла нагрузка отдела системного а
|26.05.2011
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Epam научит будущих министров и банкиров работать с ИТ-решениями SAP
поративных учебных курсов в Epam, совместная реализация научно-исследовательских проектов. Студенты Финансового университета получат возможность проходить производственную практику в компании,
|19.11.2010
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Один из главных ИТ-вузов России хотела поглотить Финакадемия
тельство с просьбой присоединить к нему Московский институт электроники и математики (МИЭМ). Ректор Финансового университета Мухадин Эскиндаров 11 октября 2010 г. написал письмо на имя Сергея С
|19.06.2000
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С 19 по 20 июня в Москве в Финансовой Академии при Правительстве РФ пройдет Общероссийская конференция-выставка "Интернет-трейдинг на российском финансовом рынке"
Организатором конференции выступила Финансовая Академия при Правительстве РФ при поддержке Московского агентства ценных бумаг. Темы конференции: обзор российского рынка финансовых услуг в Интернет, тенденции развития торговых сис
Финансовый университет при Правительстве РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Соловьев Владимир 108 63
|Козлов Михаил 182 25
|Шевченко Владимир 153 22
|Аншина Марина 79 17
|Герасимов Александр 46 16
|Рудаков Денис 31 15
|Корчагин Руслан 23 11
|Рыстенко Михаил 62 10
|Леушев Андрей 75 10
|Асратян Петр 36 9
|Вольфсон Сергей 10 9
|Головин Леонид 26 8
|Левиков Антон 69 8
|Сафронов Юрий 68 8
|Славин Борис 37 8
|Шадаев Максут 1210 8
|Халяпин Сергей 96 7
|Стрелова Ольга 37 7
|Разумовский Дмитрий 125 7
|Прохоров Фёдор 83 7
|Шибаев Александр 18 7
|Крючков Максим 9 7
|Зайцев Николай 32 7
|Николаев Евгений 19 7
|Филатов Андрей 117 7
|Малышев Александр 39 6
|Фридман Илья 42 6
|Солопов Вячеслав 37 6
|Ермолаев Артем 379 6
|Лопаткин Герман 104 6
|Коротнев Константин 35 6
|Самойлов Михаил 10 6
|Подкопаев Олег 30 6
|Закрепин Евгений 62 6
|Пиляр Елена 24 6
|Кравченко Денис 28 6
|Сергеев Александр 32 6
|Шестаков Александр 40 6
|Потёмкин Роман 21 6
|Михалев Павел 20 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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