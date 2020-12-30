Финансовый университет при Правительстве РФ Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации на протяжении всей своей вековой истории неизменно занимает ведущие позиции в области финансово-банковского образования, сочетая в учебном процессе традиции российской высшей школы с внедрением мировых достижений и современных образовательных технологий. Выпускники университета составляют элиту финансово – экономической системы страны и работают на ответственных постах в органах государственной власти и управления, политике и бизнесе.
Финансовый университет при Правительстве РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Соловьев Владимир 104 63
|Козлов Михаил 167 25
|Шевченко Владимир 143 22
|Аншина Марина 78 16
|Герасимов Александр 43 16
|Рудаков Денис 31 15
|Корчагин Руслан 23 11
|Рыстенко Михаил 62 10
|Леушев Андрей 69 10
|Вольфсон Сергей 10 9
|Асратян Петр 36 9
|Головин Леонид 25 8
|Левиков Антон 68 8
|Сафронов Юрий 67 8
|Николаев Евгений 16 7
|Филатов Андрей 111 7
|Зайцев Николай 32 7
|Халяпин Сергей 82 7
|Стрелова Ольга 35 7
|Смирнов Александр 58 7
|Шибаев Александр 17 7
|Прохоров Фёдор 82 7
|Крючков Максим 9 7
|Разумовский Дмитрий 93 7
|Тищенко Юрий 14 6
|Шалимов Александр 9 6
|Разгуляев Валерий 18 6
|Исанин Антон 29 6
|Мухин Максим 18 6
|Муравлев Александр 15 6
|Кравченко Денис 25 6
|Базалей Наталья 15 6
|Рахтеенко Владимир 41 6
|Мацоцкий Сергей 179 6
|Клеев Владимир 9 6
|Хрусталев Александр 32 6
|Леоничев Алексей 14 6
|Потёмкин Роман 20 6
|Румянцева Ольга 62 6
|Чекель Павел 15 6
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