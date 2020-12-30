Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации на протяжении всей своей вековой истории неизменно занимает ведущие позиции в области финансово-банковского образования, сочетая в учебном процессе традиции российской высшей школы с внедрением мировых достижений и современных образовательных технологий. Выпускники университета составляют элиту финансово – экономической системы страны и работают на ответственных постах в органах государственной власти и управления, политике и бизнесе.