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ИТ-холдинг «Т1» подготовит студентов ведущих российских вузов к реальной работе в ИТ-индустрии

ИТ-холдинг «Т1» подписал соглашения о сотрудничестве с Финансовым университетом при Правительстве РФ и Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Вместе с вузами «Т1» будет реализовывать образовательные проекты, направленные на развитие практических навыков у студентов ИТ-специальностей.

Стратегическими задачами ИТ-холдинга «Т1» являются развитие инженерной школы в стране и подготовка компетентных кадров для ИТ-отрасли. Для этого компания расширяет сотрудничество с ведущими вузами – эксперты «Т1» делятся практической экспертизой со студентами, проводят для них карьерно-образовательные мероприятия, помогают осваивать современные ИТ-инструменты.

В рамках партнерства с Финансовым университетом при Правительстве РФ и СПбГУТ «Т1» будет участвовать в актуализации и разработке образовательных программ для будущих ИТ-специалистов. Важной частью формирования нового поколения айтишников станет усиленная практическая подготовка. Например, в этом году Финансовый университет при Правительстве РФ и «Т1» откроют совместную программу бакалавриата по направлению «Прикладное машинное обучение».

Эксперты-практики ИТ-холдинга «Т1» будут принимать активное участие в образовательном процессе – преподавать профильные дисциплины, курировать и поддерживать студентов при подготовке дипломных работ. Кроме того, учащиеся вузов получат возможность пройти стажировку в компании, где смогут познакомиться с реальными ИТ-проектами. Также Финансовый университет при Правительстве РФ и СПбГУТ получат доступ к платформе «Сфера» и «Инженерному анализу Т1» – студенты будут использовать ИТ-решения для наработки прикладных навыков.

«Наше тесное сотрудничество с вузами помогает формировать у выпускников компетенции, востребованные в индустрии. Сегодня спрос на ИТ-кадры высок, как никогда. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы студенты уже во время обучения пробовали решать реальные задачи, получали всестороннюю поддержку и выходили на рынок квалифицированными специалистами. Это вклад в цифровое развитие всей страны», — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга «Т1».

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«Для СПбГУТ партнерство с «Т1» — это возможность интегрировать современные технологии в учебный процесс. Студенты смогут не просто изучать ИТ-дисциплины в теории, а работать с теми инструментами, что уже активно применяются в отрасли. Наши студенты получат дополнительное преимущество, которое усилит их позиции на старте карьеры», — отметил Руслан Киричёк, ректор СПбГУТ.

«Для нас важно, чтобы студенты, наряду с получением фундаментальных знаний, приобретали практические навыки, соответствующие вызовам и требованиям современной цифровой экономики. Сотрудничество с ИТ-холдингом «Т1» — нашим стратегическим индустриальным партнером в реализации программы подготовки топ-специалистов в области искусственного интеллекта — открывает новые возможности для прикладного обучения, научных исследований и проектной деятельности. Объединяя научно-образовательный потенциал Финансового университета и практический опыт одного из лидеров ИТ-отрасли, мы сможем реализовать масштабные инициативы и внести весомый вклад в развитие цифровых технологий в России», — отметил Станислав Прокофьев, ректор Финансового университета при Правительстве РФ.

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