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Прокофьев Станислав
УПОМИНАНИЯ
Прокофьев Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Гуральников Сергей 164 3
|Артюхин Роман 11 2
|Нестеренко Татьяна 41 2
|Нерубайло Олег 1 1
|Русанов Алексей 2 1
|Кобзева Наталья 1 1
|Путин Владимир 3254 1
|Лекарева-Боровкова Олеся 1 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Окладникова Ирина 1 1
|Демидов Александр 20 1
|Силуанов Антон 66 1
|Мельникова Татьяна 2 1
|Назарова Любовь 1 1
|Ерохова Наталья 1 1
|Эйгес Павел 101 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149889 5
|Россия - ЮФО - Краснодарский край 1892 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44362 2
|Россия - ЦФО - Брянская область 366 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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