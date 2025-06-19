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Прокофьев Станислав


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 ИТ-холдинг «Т1» подготовит студентов ведущих российских вузов к реальной работе в ИТ-индустрии 1
18.10.2024 Минфин России, Гознак и Финансовый университет будут вместе готовить высококвалифицированных специалистов в сфере цифровизации общественных финансов 1
12.12.2022 В Финансовом университете открылась лаборатория корпоративной мобильности «Аврора» 1
21.03.2018 Казначейство России переделают в платежную систему 1
28.10.2014 Сергей Гуральников - Мы хотим дать клиентам универсальные web-сервисы для финансово-хозяйственной деятельности 1
19.08.2014 Сергей Гуральников: Мы хотим дать клиентам универсальные web-сервисы для финансово-хозяйственной деятельности 1
24.09.2012 Медведев объявил благодарность сотрудникам Федерального казначейства за развитие ИТ-системы 1
02.04.2010 Казначейство справило новоселье в Интеллектуальном Здании 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Прокофьев Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 449 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1889 1
НСПК - Национальная система платежных карт 859 1
Visa International 1955 1
Федеральное казначейство России 1822 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6101 3
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2032 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4644 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4991 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3989 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10746 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12394 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1893 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21016 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2273 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12906 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13880 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14058 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 549 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14125 1
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 508 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6574 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3227 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 900 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15247 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5173 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30706 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6939 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26121 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 241 3
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 2
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 120 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 930 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 873 1
Гуральников Сергей 164 3
Артюхин Роман 11 2
Нестеренко Татьяна 41 2
Нерубайло Олег 1 1
Русанов Алексей 2 1
Кобзева Наталья 1 1
Путин Владимир 3254 1
Лекарева-Боровкова Олеся 1 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Окладникова Ирина 1 1
Демидов Александр 20 1
Силуанов Антон 66 1
Мельникова Татьяна 2 1
Назарова Любовь 1 1
Ерохова Наталья 1 1
Эйгес Павел 101 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1892 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44362 2
Россия - ЦФО - Брянская область 366 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52885 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49437 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6129 2
Платёжное поручение - Payment order 228 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30374 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5614 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6889 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 197 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2948 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6310 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 96 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 726 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5046 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 222 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1034 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 247 2
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 71 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 568 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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