В Финансовом университете открылась лаборатория корпоративной мобильности «Аврора»

Компания «Открытая мобильная платформа» вместе с Финансовым университетом при Правительстве России открыли лабораторию мобильности «Аврора». Лаборатория станет площадкой для обучения, разработки и развития экспертизы на доверенной российской платформе «Аврора», а также создаст необходимые условия для профессионального и творческого развития студентов факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

Лаборатория мобильности оснащена необходимыми устройствами и материалами, в том числе демо-зоной, где представлены смартфоны и планшеты под управлением ОС «Аврора». Кроме программ обучения и практических занятий в ней будут проводить исследования посвященные применению мобильности в работе и жизни людей.

«Открытие Лаборатории мобильности “Аврора” позволит нам внедрить в образовательный процесс передовые отечественные технологии и современные программно-аппаратные решения, что, безусловно, будет способствовать повышению качества подготовки студентов. Мы уже разработали учебный план, который включает в себя множество различных программ, форм активности и мероприятий, направленных на создание экосистемы обучения на ОС “Аврора”», – отметил ректор Финансового университета Станислав Прокофьев.

«С момента создания компании “Открытая мобильная платформа” одним из ключевых направлений нашей работы являются проекты, которые растят новые кадры для технологически суверенной России, – сказал генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес. – Лаборатория мобильности в Финансовом университете — это еще один большой шаг вперед на пути развития суверенной технологической экспертизы с упором на отечественные мобильные технологии и их применение в различных отраслях, в том числе в образовании».

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Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр». ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.