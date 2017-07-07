Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Гуральников Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 161, упоминаний - 194
Гуральников Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Елистратов Николай 90 47
|Козырев Алексей 270 39
|Четвернин Алексей 651 23
|Строкович Антон 45 21
|Румянцева Ольга 45 16
|Прокошев Андрей 30 14
|Нечепоренко Юрий 25 14
|Холодняков Юрий 15 14
|Леоничев Алексей 14 14
|Абызов Михаил 64 14
|Скляр Алексей 49 14
|Клементьев Андрей 18 14
|Сафронов Юрий 61 13
|Базалей Наталья 14 13
|Мухин Максим 18 13
|Кравченко Денис 24 13
|Свердлов Михаил 29 13
|Патрин Максим 31 13
|Потёмкин Роман 20 13
|Алябьев Андрей 27 12
|Муравлев Александр 15 12
|Скородумов Олег 17 12
|Сапельников Сергей 100 12
|Грибанов Юрий 24 12
|Тищенко Юрий 14 12
|Хрусталев Александр 31 12
|Чекель Павел 15 12
|Калюжный Игорь 24 11
|Спиридонов Александр 35 10
|Козлов Александр 54 9
|Мехришвили Александр 11 9
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Воробьев Артем 14 8
|Бетсис Павел 84 8
|Бугаев Леонид 11 8
|Смирнов Александр 44 8
|Скурятина Елена 20 8
|Атанесов Саргис 13 8
|Клеев Владимир 9 8
|Шалимов Александр 9 8
|Apps4All 25 9
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|CNews Analytics 1988 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 4
|IDC - International Data Corporation 2713 1
|Gartner 2190 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru