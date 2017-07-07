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Гуральников Сергей


07.07.2017 CNews FORUM 2017: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
10.04.2017 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2017 года 1
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
09.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
15.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
03.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
17.01.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
03.11.2016 На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad 1
31.10.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2016 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 2
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 2
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 2
30.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
22.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
18.08.2016 Федеральное Казначейство, Минздрав, РЖД, МТС, «1С», ABBYY и многие другие примут участие в CNews FORUM 2016 4
17.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
01.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
28.07.2016 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 2
04.07.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
01.07.2016 CNews FORUM 2016: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 3
06.04.2016 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2016 года 1
09.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе: планы и проекты» 1
02.12.2015 Систему госзакупок привели в порядок: В новой ИС будет удобный поиск и только машиночитаемые документы 2
27.11.2015 «Сколково» профинансирует ИТ-стартапы под конкретные требования бизнес-заказчиков 1
26.11.2015 Создание новой АИС Пенсионного фонда «выходит на финишную прямую» 1
26.11.2015 CNews Forum 2015: Госсектор повышает управляемость, а бизнес стремится к цифре 2
26.11.2015 CNews AWARDS 2015: номинанты и лауреаты 1
24.11.2015 IBS: ИТ-гиганты вроде HP, Cisco, EMC, Oracle — «ходячие мертвецы»? 1
23.11.2015 На 70 российских оборонных предприятиях будет внедрена отечественная ERP-система 1
20.11.2015 Московская область переведет 1,5 тыс. чиновников на Linux 1
19.11.2015 Минздрав создаст ГИС мониторинга оборота лекарств в 2016 году 1
19.11.2015 CNews AWARDS 2015: Названы лучшие ИТ-проекты и технологии года 1
18.11.2015 Модернизация сети ПФР признана «проектом года». Подробности 1
17.11.2015 ИТ-директор Казначейства объяснил, как изменится система госзакупок с 2016 года 3
16.11.2015 К 2018 г. Москва объединит сервисы, большие данные и персональные коммуникации 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1

Публикаций - 161, упоминаний - 194

Гуральников Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 51
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 31
IBM 3537 25
АйТи 751 20
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 16
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 13
Ланит ГК 1155 13
VK - Mail.ru Group 2483 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 10
Instabank - Инстабанк 12 10
Samsung Electronics 5651 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 7
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 4
Brocade Communications Systems 141 4
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Google LLC 7144 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 252 3
Белый Ветер Цифровой 114 3
Rambler Group - Рамблер ГК 485 3
Luxoft - Люксофт 233 2
Астерос - Asteros 531 2
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 2
Abbyy 793 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
SAP SE 3211 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Прогноз 195 2
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
Т-Платформы 274 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Parallels Holdings 470 1
Acronis - Акронис 364 1
Газпромбанк - ГПБ 692 19
ВТБ Банк Москвы 371 15
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 14
МДМ Банк 150 13
Пробизнесбанк АКБ 109 13
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 13
Новард Управляющая компания - Novard 67 12
Башнефть ПАО АНК 90 11
ВТБ24 583 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 9
Открытие ФК 538 9
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 7
Медскан 12 6
Глобэкс банк 28 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
Uber Technologies 258 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Uber 257 2
ЕС-лизинг 13 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Аэрофлот 493 1
AliExpress 275 1
ВТБ Страхование 52 1
Airbnb 62 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
Уралсиб Банк 389 1
eBay Inc 529 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 1
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 1
Hilton Hotels & Resorts 9 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 50
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 43
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 36
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 20
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
ПФР Департамент информационных технологий 103 13
Росимущество - Управления информационных технологий 11 10
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 10
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 10
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 6
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 6
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 6
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 4
Федеральное казначейство России 766 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Правительство Москвы 653 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Правительство Вологодской области - Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области 7 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Правительство Самарской области 48 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 50
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 19
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 31 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 136 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
Безопасный город 347 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 12
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 6
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 6
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 6
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 6
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 6
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
Google Android 10750 3
Apple iOS 5741 3
Microsoft Windows 10 6629 3
Microsoft Office 365 769 3
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 2
Microsoft Windows 8 1228 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
IBM Watson 105 2
Apple macOS 922 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Microsoft Dynamics CRM 386 1
Apple iPad mini 375 1
Linux OS 4253 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Abbyy Compreno 20 1
Microsoft SQL Server 793 1
Brocade ADX 1 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 1
Apple iPad 3263 1
Microsoft Office 1934 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Microsoft Skype 1467 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Елистратов Николай 90 47
Козырев Алексей 270 39
Четвернин Алексей 651 23
Строкович Антон 45 21
Румянцева Ольга 45 16
Прокошев Андрей 30 14
Нечепоренко Юрий 25 14
Холодняков Юрий 15 14
Леоничев Алексей 14 14
Абызов Михаил 64 14
Скляр Алексей 49 14
Клементьев Андрей 18 14
Сафронов Юрий 61 13
Базалей Наталья 14 13
Мухин Максим 18 13
Кравченко Денис 24 13
Свердлов Михаил 29 13
Патрин Максим 31 13
Потёмкин Роман 20 13
Алябьев Андрей 27 12
Муравлев Александр 15 12
Скородумов Олег 17 12
Сапельников Сергей 100 12
Грибанов Юрий 24 12
Тищенко Юрий 14 12
Хрусталев Александр 31 12
Чекель Павел 15 12
Калюжный Игорь 24 11
Спиридонов Александр 35 10
Козлов Александр 54 9
Мехришвили Александр 11 9
Пшиченко Дмитрий 19 9
Воробьев Артем 14 8
Бетсис Павел 84 8
Бугаев Леонид 11 8
Смирнов Александр 44 8
Скурятина Елена 20 8
Атанесов Саргис 13 8
Клеев Владимир 9 8
Шалимов Александр 9 8
Россия - Российская федерация - РФ 57309 130
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 61
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 31
Россия - Ростовская область 861 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 12
Россия - Республика Мордовия 387 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 11
Восточная Европа 1676 9
Казахстан - Республика 2627 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 6
Европа Западная 612 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
Россия - Челябинская область 658 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Европа 3745 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
Россия - ПФО - Казань 1513 3
Украина 3361 3
Бразилия - Федеративная Республика 1123 2
Россия - Волгоградская область 397 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Россия - Пятигорск 76 2
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 2
Россия - Ярославская область 332 1
Россия - Липецкая область 292 1
Азия - Азиатский регион 1513 1
Россия - Архангельск 205 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 1
Россия - Пензенская область 346 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Белгородская область 367 1
Россия - Ивановская область 262 1
Россия - Тульская область 752 1
Россия - Белгород 240 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 63
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 47
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 21
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
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Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
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