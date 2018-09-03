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Звягина Наталья


03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
12.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
31.03.2017 Определены главные темы выступлений на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
22.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
09.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
30.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
22.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
17.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
01.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
04.07.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
09.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе: планы и проекты» 1
08.09.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
20.08.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
24.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
16.07.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
30.06.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
29.05.2015 CNews приглашает на конференцию. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
28.05.2015 Слухи о сокращении ИКТ-расходов в госсекторе сильно преувеличены 2
27.04.2015 Чиновники и коммерсанты обсудили государственно-частное партнерство в ИТ 1
15.04.2015 У Службы судебных приставов не хватает денег на GosLinux 2

Публикаций - 64, упоминаний - 69

Звягина Наталья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 752 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
РТЛабс 145 4
Программный продукт ГК 92 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 4
Ланит ГК 1159 4
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 4
ТерраТех - TerraTech 8 4
Базальт СПО 206 3
Rambler Group - Рамблер ГК 486 3
Brocade Communications Systems 142 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 2
Microsoft Corporation 11127 2
iDecide - АйДесайд 25 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
IBM 3551 1
Крок 1221 1
Lenovo Group 1639 1
Teradata 166 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Samsung Electronics 5702 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ЕС-лизинг 13 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 34
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 34
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 30
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 25
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 25
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 23
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 20
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 17
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 17
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 17
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 17
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 17
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 17
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 17
Федеральное казначейство России 766 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 17
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 15
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Правительство Москвы 653 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Правительство РФ 2207 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
Росимущество - Управления информационных технологий 11 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 8
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 6
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 6
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 6
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 11
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 6
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 6
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 6
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 6
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 6
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
Brocade ADX 1 1
Microsoft SQL Server 797 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Microsoft Lync 272 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Dynamics CRM 389 1
Google Android 10751 1
Apple iPad 3263 1
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 6
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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