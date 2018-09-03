Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Звягина Наталья
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Публикаций - 64, упоминаний - 69
Звягина Наталья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 40
|Козырев Алексей 270 34
|Чернякова Елена 26 19
|Левин Леонид 83 17
|Чамара Денис 57 17
|Бойко Елена 151 17
|Раков Ярослав 48 17
|Калина Роман 60 17
|Бутенко Юрий 64 17
|Приданкин Андрей 30 17
|Песчанских Георгий 37 17
|Евстигнеев Сергей 21 17
|Цариковский Федор 31 17
|Герасимюк Максим 20 17
|Власов Сергей 76 17
|Ляшенко Сергей 29 17
|Стрельцов Андрей 53 17
|Крюков Сергей 26 17
|Ковнир Евгений 71 15
|Елистратов Николай 90 15
|Иванов Алексей 76 14
|Фомичев Олег 107 14
|Селиванов Дмитрий 48 14
|Козлов Александр 54 14
|Абызов Михаил 64 14
|Клементьев Андрей 18 14
|Нечепоренко Юрий 25 14
|Прокошев Андрей 30 14
|Холодняков Юрий 15 14
|Акимов Максим 167 11
|Носков Константин 201 11
|Матвеева Татьяна 83 11
|Попов Сергей 72 11
|Албычев Александр 74 11
|Комар Евгений 20 11
|Новиков Павел 67 11
|Ермолаев Артем 340 11
|Лопаткин Герман 102 11
|Скляр Алексей 49 11
|Салбиев Алан 30 11
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 6
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765688, в очереди разбора - 669374.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765688, в очереди разбора - 669374.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru