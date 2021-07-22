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Brocade Communications Systems
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 141, упоминаний - 349
Brocade Communications Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дьяков Петр 9 5
|Козырев Алексей 270 4
|Щербаков Сергей 14 4
|Лысенко Эдуард 209 4
|Деянышев Вадим 19 4
|Гуральников Сергей 161 4
|Шмид Александр 18 4
|Сиваков Руслан 4 4
|Гаттаров Руслан 117 4
|Авербах Владимир 121 4
|Никуличев Андрей 43 3
|Елистратов Николай 90 3
|Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 3
|Кесельбренер Леонид 49 3
|Терентьев Алексей 12 3
|Калина Роман 60 3
|Соколов Олег 51 3
|Евраев Михаил 222 3
|Звягина Наталья 64 3
|Нащекин Алексей 111 3
|Шилов Сергей 61 3
|Разумовский Дмитрий 70 3
|Махонов Александр 29 3
|Шадаев Максут 384 3
|Четвернин Алексей 651 3
|Нечаев Андрей 21 3
|Яхина Ирина 40 3
|Балуев Евгений 28 2
|Скоробогатов Александр 5 2
|Зубарев Максим 12 2
|Козлова Ирина 9 2
|Фомичев Олег 107 2
|Козлов Александр 54 2
|Егорченков Роман 5 2
|Громов Иван 96 2
|Виноградова Анна 2 2
|Казем Алексей 2 2
|Новиков Алексей 39 2
|Квашук Сергей 13 2
|Галицкий Александр 82 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 3
|N+1 - Издание 94 1
|GigaOM 61 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
|КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
|CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 48 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760254, в очереди разбора - 663944.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760254, в очереди разбора - 663944.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru