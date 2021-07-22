Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Brocade Communications Systems


22.07.2021 Как выбрать действительно качественную облачную инфраструктуру 1
16.06.2021 Федеральная таможня потратит миллиарды на заполнение своего ЦОДа «железом» и ПО 1
18.05.2021 УК «Альфа-капитал» вместе с «Инфосистемы джет» улучшила отказоустойчивость своей ИТ-инфраструктуры 1
16.04.2021 «Инфосистемы джет» обеспечит поддержку вычислительной инфраструктуры Банка России 1
08.02.2021 «Тринити» завершила создание локального ЦОД для «Балттранссервис» 1
15.12.2020 «Почта России» под давлением властей срочно купила российские серверы. Госпосредник заработает 200 миллионов 1
31.10.2019 Beeline Uzbekistan и «Инфосистемы джет» раскрыли кейс многолетнего аутсорсингового контракта 1
13.05.2019 МВД засекретило техподдержку ИТ-системы, за которую сажали ее создателей и приемщика 1
01.02.2019 Власти заставляют МВД засекретить техподдержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика 1
11.01.2019 МВД выделило 1,65 млрд на поддержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика 1
30.10.2018 Российский сборщик серверов IBM начал выпуск американского сетевого «железа» 1
12.09.2018 LWCOM завершила проект по модернизации ИТ-инфраструктуры холдинга «ДЭФО» 1
12.09.2018 Pure Storage объявила о проведении форума Pure//Russia Live 2018 1
02.08.2018 Fujitsu представила ПО для мониторинга инфраструктуры ЦОДов 1
26.06.2018 Роман Ройфман: Наши продукты для облаков – это как собственный автомобиль, каршеринг и такси 1
19.01.2018 «Пять звезд» в Нижнем: как сократить ИТ-бюджет отеля на 60% 1
15.09.2017 Сбербанк ищет, кому заплатить 2 миллиарда за «железо» для своего мегаЦОДа 1
13.09.2017 Конференция «Pure//Russia. Начало» состоится в Москве 19 сентября 2
07.09.2017 Pure Storage проведет в Москве мероприятие «Pure//Russia. Начало» 1
05.09.2017 «Облакотека» запускает сервис «Виртуальная инфраструктура на платформе VMware» 1
25.07.2017 Как банк «Русский стандарт» переходил на флеш 1
25.03.2017 Сетевое оборудование Brocade в облачной платформе Selectel 1
19.12.2016 Comparex построила ИТ-инфраструктуру для «Автономной теплоэнергетической компании» 1
16.12.2016 Сетевые технологии и тренды 2017. Видение Brocade 1
15.12.2016 «Крок» открыл новое направление в СПОРТе — лабораторию SDN-решений 1
28.11.2016 ГАС «Правосудие» переедет в облачный ЦОД «Ростелекома» за 585 миллионов 1
02.11.2016 Broadcom поглотит Brocade за $5,9 млрд 1
02.11.2016 Сетевое оборудование Brocade помогает «Облакотеке» развивать облачные сервисы 2
01.11.2016 Fortinet запустила открытую адаптивную систему сетевой безопасности для технологических партнеров 1
28.10.2016 В Москве состоялся III Violin Forum #ЯВиртуоз 3
21.10.2016 Новый гиперконвергентный комплекс Fujitsu упростит развертывание программно-определяемых ЦОДов 2
17.10.2016 В Москве пройдет ИТ-мероприятие Violin Forum 2016 1
05.10.2016 «Техносерв» за 100 млн построил «уникальную» ИТ-систему мониторинга для ВТБ 24 1
04.10.2016 Fibre Channel как будущее сетей хранения данных 1
21.09.2016 Россияне продали стартап крупнейшему оператору США 1
13.09.2016 Brocade представила маршрутизатор SLX 9850 для ЦОДов 1
02.09.2016 Воентелеком: Мы взяли на себя ответственность за воссоздание системы межотраслевого взаимодействия 1
21.07.2016 Brocade представила директоры Fibre Channel 6-го поколения для ЦОДов на базе флэш-технологий 3
21.07.2016 Российский сборщик серверов IBM для госорганов начинает выпускать сетевое «железо» для ЦОДов 4
20.07.2016 «Технопром» стал OEM-партнером Brocade в России в области сетевых IP-продуктов 4

Публикаций - 141, упоминаний - 349

Brocade Communications Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 2038 23
VMware 1829 17
Microsoft Corporation 11060 17
IBM 3537 17
Dell EMC 2397 13
HP Inc. 2905 11
Инфосистемы Джет 675 9
Fujitsu 740 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
SAP SE 3211 8
Hitachi 468 8
HDS - Hitachi Data Systems 288 8
Lenovo Group 1636 7
Google LLC 7144 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 6
Red Hat 665 6
Amazon Inc - Amazon.com 1470 6
Huawei 2730 6
Citrix Systems 571 5
iTeco - Ай-Теко 715 5
Facebook 3765 5
Oracle Corporation 3342 5
Крок 1219 4
АйТи 751 4
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 12 4
Технопром Инновационная корпорация 25 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 4
NetApp 485 3
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 166 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 252 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Pure Storage 43 3
Mandriva - Mandrake 105 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
Intel Corporation 4169 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 275 3
Veritas Technologies 74 3
Extreme Networks 37 3
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 28 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
ЕС-лизинг 13 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 2
Акрихин - Фармацевтическая компания 20 2
CarPrice - Карпрайс 31 1
Утконос 99 1
Almaz Capital Partners 118 1
ВТБ24 583 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 1
Y Combinator 32 1
Uber 257 1
Intel Capital 75 1
ConocoPhillips 10 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 55 1
Сбербанк Капитал 6 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Газпром нефть 382 1
Роснефть НК 367 1
Uber Technologies 258 1
Уралсиб Банк 389 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
eBay Inc 529 1
Альфа-Капитал УК 45 1
Русский стандарт Банк 302 1
Lego 84 1
Sheraton - Шератон 7 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Аэрофлот 493 1
Почта России ПАО 1572 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Федеральное казначейство России 766 3
ПФР Департамент информационных технологий 103 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
Правительство РФ 2201 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 17 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
4CIO 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 34
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 19
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 16
New IP - Интернет-протокол 18 15
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 12
Big Data - Большие данные 1136 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 9
OpenFlow - протокол управления процессом обработки данных 35 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 7
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 145 7
OpenStack 347 7
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 6
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 5
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 167 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 5
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 5
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 264 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
VCS - Virtual Cluster Switching - Технологии виртуализации коммутаторов 6 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
DevOps - Development и Operations 296 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 570 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 191 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 178 2
Brocade VDX - серия модульных Ethernet-коммутаторов 12 9
Linux OpenDaylight Project 11 7
Linux OS 4253 7
Intel x86 - Архитектура процессора 992 7
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 6
Brocade ICX - серия коммутаторов для кампусных сетей 5 5
Brocade SDN Controller 5 5
Brocade Certified - Brocade Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 5
Brocade Flow Optimizer - Brocade Flow Manager 5 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
VMware NSX Intelligence 103 4
Brocade G Fibre Channel - серия коммутаторов 5 4
Microsoft Exchange 680 4
Brocade MLXe - серия маршрутизаторов 4 4
Brocade VCS Fabric - Brocade Virtual Cluster Switching 8 4
Brocade Fabric Vision 5 4
Microsoft Windows 10 6629 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Brocade vEPC - Brocade Virtual Evolved Packet Core 3 3
Brocade IP Fabric - Brocade IP Analytics 4 3
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 3
Microsoft SQL Server 793 3
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 3
Microsoft Azure 1171 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 3
VMware vCenter 87 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 3
VMware vRealize Suite 28 2
Pure Storage FlashArray 20 2
IBM Storwize 16 2
Hitachi FMD - Hitachi Flash Module Drive 6 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 2
VMware vCloud Director - VMware vCD 96 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Pure Storage Evergreen - СХД 14 2
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 2
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 83 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
Brocade Workflow Composer 2 2
Дьяков Петр 9 5
Козырев Алексей 270 4
Щербаков Сергей 14 4
Лысенко Эдуард 209 4
Деянышев Вадим 19 4
Гуральников Сергей 161 4
Шмид Александр 18 4
Сиваков Руслан 4 4
Гаттаров Руслан 117 4
Авербах Владимир 121 4
Никуличев Андрей 43 3
Елистратов Николай 90 3
Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 3
Кесельбренер Леонид 49 3
Терентьев Алексей 12 3
Калина Роман 60 3
Соколов Олег 51 3
Евраев Михаил 222 3
Звягина Наталья 64 3
Нащекин Алексей 111 3
Шилов Сергей 61 3
Разумовский Дмитрий 70 3
Махонов Александр 29 3
Шадаев Максут 384 3
Четвернин Алексей 651 3
Нечаев Андрей 21 3
Яхина Ирина 40 3
Балуев Евгений 28 2
Скоробогатов Александр 5 2
Зубарев Максим 12 2
Козлова Ирина 9 2
Фомичев Олег 107 2
Козлов Александр 54 2
Егорченков Роман 5 2
Громов Иван 96 2
Виноградова Анна 2 2
Казем Алексей 2 2
Новиков Алексей 39 2
Квашук Сергей 13 2
Галицкий Александр 82 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 48
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 7
Япония 2778 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 5
Европа Западная 612 4
Россия - Челябинская область 658 4
Украина 3361 4
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Россия - Вологодская область 316 3
Прибалтика - Балтия 592 3
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 3
Россия - Республика Мордовия 387 3
Россия - Калужская область 571 3
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 3
Европа 3745 3
Россия - Ивановская область 262 2
Африка 1487 2
Ближний Восток 1471 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Россия - Тверь 324 2
США - Калифорния 972 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 2
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 2
Россия - Пенза 251 2
Индия - Республика 2169 2
Америка 457 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Армения - Республика 688 1
Россия - Саратовская область 343 1
Россия - Липецкая область 292 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - Красноярский край 663 1
Россия - Владимирская область 368 1
Россия - Хабаровск 620 1
Россия - Пензенская область 346 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 3
СИЗО - Следственный изолятор 65 3
G7 - The Group of Seven - Клуб - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 26 1
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций 1 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 3
N+1 - Издание 94 1
GigaOM 61 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
Gartner 2190 10
IDC - International Data Corporation 2713 8
Juniper Research 278 6
CNews Analytics 1988 5
Fortune Global 500 160 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
Vanson Bourne 34 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
CNews Fast рейтинг 29 1
ACG Research 7 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 48 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
Pure Russia Live 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760254, в очереди разбора - 663944.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще