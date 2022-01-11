Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
4CIO
Публикаций - 619, упоминаний - 894
4CIO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 345 1
|Linux Foundation 163 1
|НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
|Сидоренко Валерий 8 1
|Матвеев Иван 5 1
|Пестряков Павел 7 1
|Лавринова Анна 13 1
|Петрова Анна 12 1
|Инюцын Антон 17 1
|Страх Александр 41 1
|Гордиенко Татьяна 8 1
|Левашов Александр 88 1
|Perez Carlos E. - Перез Карлос Э. 1 1
|Медведев Дмитрий 1591 1
|Окулов Валерий 5 1
|Гоц Роман 24 1
|Булаев Владимир 1 1
|Шевченко Игорь 10 1
|Андрющенко Светлана 7 1
|Савельев Виталий 48 1
|Уваров Алексей 12 1
|Калагин Илья 12 1
|Кирюшин Сергей 66 1
|Васильева Татьяна 5 1
|Левин Леонид 88 1
|Мишустин Михаил 333 1
|ComputerWorld 136 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172029, в очереди разбора - 1026920.
Создано именных указателей - 62601.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172029, в очереди разбора - 1026920.
Создано именных указателей - 62601.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru