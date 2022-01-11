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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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4CIO



11.01.2022 Как ВТБ кредитует HeadHunter на миллиарды и ограничивает его в дивидендах 3
10.01.2022 Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM 1
03.01.2022 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 2
22.12.2021 Xiaomi создала дешевый 4К-телевизор с приличной диагональю. Цена, видео 1
21.12.2021 Лучшие 14-дюймовые ноутбуки 2021 года: выбор ZOOM 1
20.12.2021 Как прокачать переговорную комнату: обзор новинок 4
15.12.2021 Новые телевизоры Toshiba поступили в продажу в России 1
15.12.2021 В России начались продажи нового ТВ Xiaomi на квантовых точках по цене ниже европейской 1
02.12.2021 Logitech объявляет акцию на конференц-камеру MeetUp 1
02.12.2021 Поиск по миллионам видео «Вконтакте» стал доступен для пользователей, не зарегистрированных в соцсети 1
02.12.2021 Android-смартфоны полностью уничтожат частную жизнь хозяев благодаря новому суперпроцессору 1
19.11.2021 Компания, годами обманывавшая весь мир, создала суперпроцессор. У Intel, AMD и Apple аналогов нет 1
17.11.2021 «VK Видео» представила видеовитрину «Вконтакте» — с широкой библиотекой контента, интеллектуальными технологиями поиска и рекомендациями 1
16.11.2021 KIVI представила линейку телевизоров 2021 с собственной системой контента 2
12.11.2021 Обзор телевизора Philips OLED 806 с подсветкой Ambilight 2
10.11.2021 Выпущен одноплатный ПК — «убийца» Raspberry Pi4, только дешевле и ничем не хуже 1
10.11.2021 ВКС-система Logitech Rally Bar Mini доступна к заказу в России 1
22.10.2021 Hisense анонсировала первый в мире лазерный сворачивающийся телевизор 1
22.10.2021 Vizzion и ТФН начинают дистрибуцию VR-гарнитур DPVR в России и странах СНГ 1
11.10.2021 «Вконтакте» запустила в видео автоматические субтитры на базе собственных технологий распознавания речи 1
05.10.2021 «Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный» 1
01.10.2021 JVC выпустила лазерные проекторы 8К с пропускной способностью 48 Гбит/с 1
27.09.2021 Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей 1
13.09.2021 Лучшие ноутбуки для учебы в 2021 году: выбор ZOOM 1
08.09.2021 6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX 2
25.08.2021 «Вконтакте» выпустила «убийцу» Zoom. Он полностью бесплатный и почти безлимитный 1
25.08.2021 «Вконтакте» представила десктопное приложение для видеозвонков на 2048 человек и анонсировала неограниченное количество участников 3
25.08.2021 Acer представила в России профессиональный лазерный проектор PL7510 1
23.08.2021 Выпущен первый бюджетный ПК на «Эльбрусах» 1
20.08.2021 «Вконтакте» объявила о перезапуске своей видеоплатформы 3
18.08.2021 Acer представила в России «умный» 4K-проектор H6800BDa 2
15.08.2021 Как превратить смартфон в веб-камеру для ПК 1
13.08.2021 Acer представила на российском рынке игровой 4K-монитор Nitro XV282KKV 2
02.08.2021 Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами 1
30.07.2021 Вопреки санкциям США Huawei выпустила гигантские ТВ, флагманские смартфоны и кучу гаджетов. Цена, фото 1
19.07.2021 Samsung представила обновленную версию модульного телевизора The Wall 1
30.06.2021 Acer объявила о выходе супербыстрого игрового монитора Nitro XV252QF. Цена 1
30.06.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro QG241YP. Цена 1
29.06.2021 В звонках «Вконтакте» появится демонстрация экрана в разрешении 4К 2
28.06.2021 Xiaomi выпустила флагманские смарт-ТВ с высококлассными экранами. Они вдвое дешевле конкурентов. Видео 2

Публикаций - 619, упоминаний - 894

4CIO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

LG Electronics 3134 75
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7832 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8556 11
Microsoft Corporation 21025 4
SAP SE 4379 2
iTeco - Ай-Теко 893 2
Oracle Corporation 5814 2
SafeData - Центр Хранения Данных 53 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 168 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 732 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 186 1
VMware 1983 1
Формула Безопасности 9 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 243 1
BSA - Business Software Alliance 219 1
ЛАНИТ - Comptek - Комптек 179 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 563 1
IBM - International Business Machines Corp 8705 1
HTC Corporation 1377 1
5035 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 152 1
Ростех - Ростехнологии 2353 1
Violin Systems - Violin Memory 24 1
Brocade Communications Systems 237 1
IBS Platformix - ИБС Платформикс 94 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 83 1
Крок 1563 1
Citrix Systems 726 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 161 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 284 1
Intel Corporation 10810 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4861 1
Почта России ПАО 1800 1
Аэрофлот 618 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 91 1
Расчетная палата РТС НКО 2 1
Russia.Travel - Национальный туристический портал 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1333 1
Газпром ПАО 778 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 228 1
Транснефть 207 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 382 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7403 2
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 76 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 615 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 144 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 952 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2039 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 56 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 162 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 929 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 295 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1123 1
Правительство РФ 2664 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 1
Руссофт - Russoft 345 1
Linux Foundation 163 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12391 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1429 2
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 126 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 775 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12183 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 165 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 73 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 166 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2745 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 933 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1035 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 483 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 106 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 195 1
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 112 2
LG Smart TV 36 2
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 104 1
Atos BullSequana Edge 13 1
Atos BullSequana S 16 1
iTeco SmartSel 6 1
iTeco SmartCS - Smart Corporate Search 4 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 1
Ростуризм ИС Электронная путевка 7 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 730 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 65 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 39 1
LG SmartThinQ 9 1
LG Cinema 5 1
Сидоренко Валерий 8 1
Матвеев Иван 5 1
Пестряков Павел 7 1
Лавринова Анна 13 1
Петрова Анна 12 1
Инюцын Антон 17 1
Страх Александр 41 1
Гордиенко Татьяна 8 1
Левашов Александр 88 1
Perez Carlos E. - Перез Карлос Э. 1 1
Медведев Дмитрий 1591 1
Окулов Валерий 5 1
Гоц Роман 24 1
Булаев Владимир 1 1
Шевченко Игорь 10 1
Андрющенко Светлана 7 1
Савельев Виталий 48 1
Уваров Алексей 12 1
Калагин Илья 12 1
Кирюшин Сергей 66 1
Васильева Татьяна 5 1
Левин Леонид 88 1
Мишустин Михаил 333 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26733 10
Россия - Российская федерация - РФ 82580 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34067 2
Украина 5530 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 990 1
Великобритания - Лондон 1866 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 765 1
Карибский бассейн - Карибы 54 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 245 1
Америка 1189 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11598 1
Азия - Азиатский регион 3157 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9590 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11619 1
США - Калифорния - Санта-Клара 149 1
США - Калифорния 3070 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12079 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2753 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 209 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1484 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 124 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4139 1
Русский язык 1659 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5080 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1506 1
ComputerWorld 136 1
BCG - Boston Consulting Group 77 1
Fortune Global 500 269 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 95 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 177 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 31 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 382 7
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172029, в очереди разбора - 1026920.
Создано именных указателей - 62601.
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