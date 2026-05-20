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Индексная книга (каталог) CNews*
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4CIO

СОБЫТИЯ


20.05.2026 Треть крупного российского бизнеса продолжает использовать ПО бежавших из России зарубежных компаний 1
06.04.2026 Исследование: почти 60% российских компаний используют небезопасный Microsoft Exchange 1
15.09.2022 Директор цифровой трансформации Счетной палаты в интервью CNews — о новых подходах к анализу данных 1
22.05.2020 Бывший ИТ-директор «Почты России» стал послом МИДа по цифровой трансформации 1
10.07.2019 Илья Калагин: Через пять лет ИИ станет ключевым инструментом для работы с данными 1
06.12.2017 Atos представила новую линейку серверных систем BullSequana S 2
17.10.2016 В Москве пройдет ИТ-мероприятие Violin Forum 2016 2
08.10.2013 Интервью замминистра энергетики о создании ГИС ТЭК 1
14.04.2011 Состоялся III Совет по ИТ в ТЭК: итоги 1
17.02.2011 Главным финансистом «Астероса» стал топ-менеджер «Шереметьево» 1
13.08.2010 Open Source можно будет использовать без лицензионных рисков 1
14.12.2009 «Дни открытых дверей» в ЦОД «ДатаЛайн»: семинар по организации переездов ИС 1
15.09.2009 Громкий инцидент: Украден IP-трафик на 5,2 млн рублей 2
28.05.2008 14 сентября откроется конгресс «Подмосковные вечера» 1
11.02.2008 17 февраля состоится конференция «Asset management – управление фондами распределенного холдинга» 1
04.02.2008 17 февраля состоится конференция «Asset management – управление фондами распределенного холдинга» 1
22.01.2008 17 февраля откроется конференция «Управление фондами распределенного холдинга» 1
20.12.2007 1С: в семье не без изъяна 3
24.08.2007 Лицензировать ПО Microsoft в России опасно для бизнеса 2
06.10.2005 В Москву прилетят известные ИТ-директора 2

Публикаций - 20, упоминаний - 27

4CIO и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 7
SAP SE 5601 3
Oracle Corporation 7074 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 3
Broadcom - VMware 2610 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 2
Формула Безопасности ФПК - Финансово-промышленной корпорация 11 1
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 58 1
Финансист 72 1
Инфосэл - Infocell 6 1
Black Duck Software - SpikeSource 23 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Intel Corporation 12811 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
9594 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 1
Citrix Systems 868 1
Крок - Croc 1964 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 1
HTC Corporation 1512 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 1
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 1
Ланит - Comptek - Комптек 215 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 1
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 1
Violin Systems - Violin Memory 33 1
Россети Цифра - IT Energy - Айти Энерджи Сервис 22 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Бизнес кар СП 20 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
ЧТК - Челябинский текстильный комбинат 3 1
Балтийское Юридическое Бюро 4 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 1
Катрен НПК 21 1
ВЭБ Лизинг 4 1
Восточно-Европейский инвестиционный банк 4 1
Arthurs Spa Hotel by Mercure - Артурс Спа 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Транснефть 335 1
ВТБ Лизинг 73 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Расчетная палата РТС НКО 6 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Russia.Travel - Национальный туристический портал 3 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Евросоюз - EIB - European Investment Bank - Европейский инвестиционный банк 10 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 614 1
CSA - Connectivity Standards Alliance - Matter - Project CHIP 56 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Стандартизация - Standardization 2339 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1124 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 497 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
Маршрутизация - Routing 607 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 583 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Violin FFA 1 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Office 4170 1
Яндекс.Навигатор 121 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Microsoft Office 365 1042 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco SmartSel 7 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco SmartCS - Smart Corporate Search 4 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Atos Bull Sequana 27 1
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
Цифровой инспектор 10 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Электронная путевка ИС - АИС Путевки - Единая информационная система электронных путевок 11 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
Кравченко Алексей 12 4
Кирюшин Сергей 91 2
Коротков Андрей 87 1
Петрова Анна 13 1
Карась Сергей 12 1
Лавринова Анна 13 1
Пестряков Павел 7 1
Матвеев Иван 10 1
Калиниченко Владимир 2 1
Вороной Алексей 1 1
Пономаренко Евгений 2 1
Верещагин Нил 10 1
Гулинин Евгений 1 1
Болтянский Владимир 2 1
Zemlin Jim - Землин Джим 26 1
Carr Nicholas - Карр Николас 2 1
Петров Михаил 139 1
Гоц Роман 57 1
Мишустин Михаил 787 1
Левин Леонид 134 1
Васильева Татьяна 10 1
Калагин Илья 13 1
Гордиенко Татьяна 8 1
Харитонов Александр 69 1
Савельев Виталий 55 1
Андрющенко Светлана 7 1
Шевченко Игорь 10 1
Левашов Александр 92 1
Эренбург Михаил 39 1
Булаев Владимир 1 1
Инюцын Антон 17 1
Сидоренко Валерий 12 1
Окулов Валерий 7 1
Калинин Дмитрий 38 1
Бяков Юрий 42 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Perez Carlos - Перез Карлос 1 1
Маслов Сергей 4 1
Страх Александр 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Украина 7928 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Сатурн - Титан (спутник) 533 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 119 1
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Израиль 2856 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
США - Калифорния 4829 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
США - Калифорния - Санта-Клара 190 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 378 1
Куба - Республика 417 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 160 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 131 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Аудит - аудиторский услуги 1265 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 13 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
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