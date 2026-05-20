Индексная книга (каталог) CNews*
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4CIO
СОБЫТИЯ
Публикаций - 20, упоминаний - 27
4CIO и организации, системы, технологии, персоны:
|Кравченко Алексей 12 4
|Кирюшин Сергей 91 2
|Коротков Андрей 87 1
|Петрова Анна 13 1
|Карась Сергей 12 1
|Лавринова Анна 13 1
|Пестряков Павел 7 1
|Матвеев Иван 10 1
|Калиниченко Владимир 2 1
|Вороной Алексей 1 1
|Пономаренко Евгений 2 1
|Верещагин Нил 10 1
|Гулинин Евгений 1 1
|Болтянский Владимир 2 1
|Zemlin Jim - Землин Джим 26 1
|Carr Nicholas - Карр Николас 2 1
|Петров Михаил 139 1
|Гоц Роман 57 1
|Мишустин Михаил 787 1
|Левин Леонид 134 1
|Васильева Татьяна 10 1
|Калагин Илья 13 1
|Гордиенко Татьяна 8 1
|Харитонов Александр 69 1
|Савельев Виталий 55 1
|Андрющенко Светлана 7 1
|Шевченко Игорь 10 1
|Левашов Александр 92 1
|Эренбург Михаил 39 1
|Булаев Владимир 1 1
|Инюцын Антон 17 1
|Сидоренко Валерий 12 1
|Окулов Валерий 7 1
|Калинин Дмитрий 38 1
|Бяков Юрий 42 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Perez Carlos - Перез Карлос 1 1
|Маслов Сергей 4 1
|Страх Александр 44 1
|InformationWeek 241 1
|ComputerWorld 144 1
|Fortune Global 500 295 1
|BCG - Boston Consulting Group 117 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.