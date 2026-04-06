Исследование: почти 60% российских компаний используют небезопасный Microsoft Exchange

Клуб 4CIO, сообщество «Штаб» и издание CNews провели совместное исследование, посвященное состоянию корпоративной почтовой инфраструктуры в российских компаниях. 57% организаций продолжают работать на Microsoft Exchange Server после завершения основной поддержки и программы экстренных обновлений безопасности.

Программа экстренных обновлений безопасности (ESU) Microsoft Exchange завершится 14 апреля 2026 г., общая поддержка завершилась 14 октября 2025 г., при этом почти половина компаний оценивает риски как средние или высокие.

Среди пользователей системы преобладает версия 2019 г. (43%), однако 20% работают на устаревших версиях 2016 г. и 2013 г., для которых прекращен выпуск любых обновлений. 71% компаний работают на имеющемся запасе бессрочных лицензий, условия поддержки которых уже не действуют. 47% участников оценивают риск внезапной блокировки или некорректной работы лицензий как средний или высокий, а 24% признают, что за последние два года фиксировали попытки фишинга и компрометации учетных записей, связанные с почтовой инфраструктурой.

Исследование демонстрирует разрыв между оценкой рисков и готовностью к действию: более половины представителей высшего руководства ставят замену почтовой инфраструктуры на 8–10 баллов из 10 по приоритетности, однако 68% пока не приняли решения или планируют остаться на текущем программном обеспечении.

На трехлетнем горизонте 31% респондентов считают реалистичным полный переход на отечественное проприетарное ПО, 16% — миграцию в российские облачные сервисы, 5% рассматривают разработку собственного решения. При этом 29% прогнозируют продолжение эксплуатации Microsoft Exchange с дополнительными мерами безопасности — фактически без вендорской поддержки.

«Каждый месяц после завершения поддержки увеличивает накопленный технический риск. Компании, которые продолжают эксплуатировать Microsoft Exchange без обновлений, работают с инфраструктурой, уязвимости которой больше никто не закрывает. Результаты исследования показывают, что рынок это понимает — но откладывает решение из-за высокой стоимости миграции и эксплуатации отечественных решений», — сказал Алексей Кравченко, председатель Совета Клуба 4CIO.

В анонимном опросе приняли участие 183 ИТ-руководителя. В исследовании участвовали ИТ-директора (55%), технические директора (8%), руководители инфраструктуры (11%) и руководители цифровых подразделений из производства, финансового сектора, ИТ, телекома, ритейла, энергетики и других отраслей. 62% респондентов представляют компании со штатом свыше 500 человек.

