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Индексная книга (каталог) CNews*
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Матвеев Иван


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «Ингосстрах» и VK подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве 1
22.11.2024 АО «ГЛОНАСС» и «Завгар Онлайн» создадут единую платформу управления автопарком 1
26.06.2024 «50% заявлений клиенты подают через мобильное приложение»: мнение экспертов о развитии InsurTech в России 1
08.06.2015 «ЮниКредит Банк» совместно с «Калуга Астрал» запустил сервис электронной отчетности для СМБ-клиентов 1
13.05.2013 «Райффайзенбанк» и «ЮниКредит Банк» объединили банкоматные сети 1
09.04.2013 Клиенты «ЮниКредит Банка» могут пополнять счета и вносить платежи по кредитам через систему CyberPlat 1
21.01.2011 Как выгодно использовать Open Source в России? 1
13.08.2010 Open Source можно будет использовать без лицензионных рисков 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Матвеев Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 101 1
Atlassian 123 1
HP Autonomy 82 1
Black Duck Software 17 1
Touch Instinct - Тачин 13 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
Сургутнефтегаз - СНГ 272 1
Новатэк Новафининвест 56 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 64 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Альфа-Банк 1801 1
Газпром ПАО 1372 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
МКБ - Московский кредитный банк 584 1
Бизнес кар СП 20 1
Москапстрой - Москапстрой-Недвижимость 9 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 24 1
Ингосстрах СПАО 437 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 101 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 122 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3240 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 1
Linux Foundation 188 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
4CIO 18 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7707 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2389 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29292 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5629 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2225 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11457 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11800 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24965 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12906 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28334 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2960 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13029 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8122 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 531 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2249 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5379 1
Оповещение и уведомление - Notification 4935 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 807 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 395 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 536 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4717 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2129 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3141 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5042 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11536 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11620 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 159 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2273 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1362 1
Web App - PWA - Progressive Web Apps - Progressive Web Applications - Прогрессивное веб-приложение 65 1
Apache Subversion 18 1
Астрал ГК - Калуга Астрал.Отчет 6 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 135 1
Geoserver 13 1
Apache Lucene 7 1
Linux OS 10283 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1352 1
1С:Отчетность 19 1
PostgreSQL - PostGIS 11 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5476 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 488 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2808 1
Грибов Андрей 74 1
Миронов Павел 6 1
Гребнев Егор 41 1
Степаненко Андрей 29 1
Чернин Игорь 7 1
Вороной Алексей 1 1
Костанди Максим 1 1
Zemlin Jim - Землин Джим 26 1
Власенков Сергей 1 1
Мещеряков Глеб 1 1
Райкевич Алексей 94 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52663 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 539 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49437 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24900 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11299 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5972 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11164 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7996 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6389 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52885 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6189 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6889 1
Дача - дачники 914 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4259 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3697 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6015 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6476 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19346 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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