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Матвеев Иван
УПОМИНАНИЯ
Матвеев Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 101 1
|Atlassian 123 1
|HP Autonomy 82 1
|Black Duck Software 17 1
|Touch Instinct - Тачин 13 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3240 1
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 1
|Linux Foundation 188 1
|OSI - Open Source Initiative 73 1
|4CIO 18 1
|Грибов Андрей 74 1
|Миронов Павел 6 1
|Гребнев Егор 41 1
|Степаненко Андрей 29 1
|Чернин Игорь 7 1
|Вороной Алексей 1 1
|Костанди Максим 1 1
|Zemlin Jim - Землин Джим 26 1
|Власенков Сергей 1 1
|Мещеряков Глеб 1 1
|Райкевич Алексей 94 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149889 6
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52663 1
|Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 539 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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