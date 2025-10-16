Axoft представляет партнерской сети российскую систему управления автопарком Wiafleet

Компания Axoft заключила дистрибуторское соглашение с ГК «Автотрекер», производителем отечественной системы мониторинга и управления автопарком Wiafleet. Партнеры Axoft смогут предоставить своим заказчикам решение для управления автопарком «всё в одном». Продукт позволяет отслеживать транспорт в режиме реального времени, контролировать расход топлива, имеет готовый коннектор для миграции из других систем. По данным производителя, решение является аналогом ушедших из России западных вендоров.

ГК «Автотрекер» – вертикально интегрированная группа компаний в области цифровизации транспорта, резидент «Сколково». По данным вендора, российский рынок систем автопарка, как и мировой, растёт на 10% каждый год. Wiafleet – программный продукт для ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта «всё в одном». Продукт обладает алгоритмом борьбы с выбросами координат, осуществляет двойной контроль топлива, может интегрироваться с любыми учётными системами через токен, имеет готовый коннектор переноса данных из аналогичных систем.

Решение будет полезно владельцам и топ-менеджерам компаний с собственным автопарком от 50 транспортных средств. Системой Wiafleet пользуются более 40 тыс. клиентов по всему миру. Ежегодный рост оборота ГК «Автотрекер» составляет в среднем 30% год к году.

Axoft получает возможность расширить продуктовую линейку прикладным ПО для партнеров и их заказчиков, обладающих своим большим автопарком, с возможностью замены иностранных решений, ушедших из РФ. Axoft поможет партнёрам осуществить бесшовный переход их клиентов на перспективный российский продукт для рынка автоперевозок. В планах – проведение обучающих вебинаров по направлению вендора, помощь партнерам с пресейлами и пилотированием решения, участие в профильных конференциях.

«Мы поддерживаем тренд на замещение иностранного ПО, ушедшего из РФ. Сотрудничество с ГК «Автотрекер» – планомерная работа в этом направлении. Wiafleet – российская система ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта и управления нового поколения, имеет простой интерфейс, более 1,5 тыс. моделей поддерживаемых устройств, BI-аналитику. Мы ожидаем всплеск спроса на Wiafleet со стороны наших партнеров в связи с отключением доступа с 2026 г. к уходящему с рынка иностранному решению и готовы оперативно предоставить нашим партнёрам и их заказчикам отечественный продукт с возможностью миграции данных», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

«Выбор партнера – это всегда стратегическое решение. После тщательного анализа рынка мы выбрали именно Axoft – команду профессионалов, обладающую всеми необходимыми компетенциями для успешного продвижения нашего продукта. Мы видим огромный потенциал в замещении ушедших иностранных решений и уверены, что вместе с центром экспертизы и дистрибуции цифровых технологий сможем предложить рынку лучшую отечественную альтернативу. Мы уверены, что наше партнерство будет взаимовыгодным и продуктивным. Wiafleet получает мощного дистрибутора, Axoft – современный, востребованный продукт, который откроет новые возможности для партнеров, позволит им увеличить продажи по существующей клиентской базе», – сказал Иван Матвеев, генеральный директор ГК «Автотрекер».