«50% заявлений клиенты подают через мобильное приложение»: мнение экспертов о развитии InsurTech в России

Результаты недавнего опроса Kept показали, что объем страхового рынка в России в течение 2024 г. увеличится на 9% и составит 2307 млрд руб. Цифровизация этой отрасли набирает обороты — по словам Сергея Власенкова, лидера команды мобильного приложения «СберСтрахования», сейчас порядка 50% заявлений о страховых случаях клиенты подают именно через мобильное приложение, и почти 20% пользователей вносят через него изменения в полисы.

Одна из ключевых тенденций страховых компаний в 2024 г. — упрощение клиентского пути и расширение функционала мобильного приложения. Проблема в том, что сложно добиться максимальной простоты и не хранить при этом большой объем «чувствительных» данных (sensitive data). Как сообщает Глеб Мещеряков, менеджер проектов в Touch Instinct, для обеспечения безопасности и конфиденциальности данных внутри самой компании могут быть установлены разные уровни допуска к данным и правам администратора. В таком случае при хакерской атаке снижается вероятность получения информации с высоким уровнем конфиденциальности. Также используются многофакторные системы аутентификации при доступе к данным — это дополнительный слой защиты, который позволяет удостовериться, что по ту сторону экрана действительно находится сотрудник компании или клиент, и что подключается он с проверенного устройства.

Что касается функционала, наиболее востребованные фичи в мобильных приложениях на данный момент — урегулирование убытков, отображение полисов и постпродажное обслуживание, отметил Сергей Власенков. По его словам клиенты страховых компаний все чаще обращаются к виртуальным ассистентам. Как правило, вопросы касаются пакета документов, который необходим для получения выплаты, информации в страховом полисе и внесения изменений в него.

По мнению Ивана Матвеева, первого заместителя генерального директора «Ингосстраха», ключевыми тенденциями InsurTech на российском рынке становится внедрение технологии OpenAPI, развитие чат-ботов и голосовых помощников. На зарубежном рынке Zurich Insurance Group уже внедрили бота Zuri для ответов на часто задаваемые вопросы. В результате 84% клиентских запросов были автоматизированы, а 70% из них полностью разрешились без вмешательства человека.

Другой тренд — использование подтвержденных данных из цифрового профиля Госуслуг (ЕСИА). Такая интеграция повышает прозрачность процессов и позволяет верифицировать личность застрахованного. При этом можно скопировать часть данных с портала ЕСИА, что повышает удобство.

Глеб Мещеряков отмечает, что мобильные приложения постепенно становятся основным способом взаимодействия с аудиторией страховых компаний. Веб-платформы и личные кабинеты остаются, но как источники предоставления дополнительных услуг. Функционал будет напрямую связан с ростом сервисов, которые позволят заявить о страховом событии и закрыть весь клиентский путь, связанный с заявлением. Прогнозируется рост востребованности подписки на страхование и возможность управления ей через приложение. Среди других технических тенденций — развитие PWA-версий продуктов и появление приложений в альтернативных сторах.