Touch Instinct Тачин
Touch Instinct и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
|Костин Дмитрий 9 5
|Семчук Иван 12 3
|Котенко Дмитрий 7 3
|Макин Алексей 10 2
|Ильницкий Иван 2 2
|Болышев Максим 16 2
|Шашлов Дмитрий 3 1
|Алексеев Вячеслав 14 1
|Вайсман Михаил 3 1
|Сивокобильска Оксана 17 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Староверов Денис 14 1
|Солнцев Михаил 8 1
|Астахов Константин 23 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Аз-Зари Хусейн 24 1
|Баринов Игорь 11 1
|Огороднов Сергей 6 1
|Антошин Роман 5 1
|Крайнов Владислав 5 1
|Каштанкин Илья 3 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Дырма Михаил 1 1
|Базилевская Екатерина 2 1
|Марин Юрий 4 1
|Яковлев Николай 4 1
|Морозова Инга 2 1
|Веденский Борис 2 1
|Бурлаков Виктор 3 1
|Трошкин Павел 2 1
|Десятых Максим 1 1
|Николенко Николай 11 1
|Матвеев Иван 7 1
|Власенков Сергей 1 1
|Мянник Павел 2 1
|Мещеряков Глеб 1 1
|Белодед Роман 2 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 340 1
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