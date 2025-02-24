Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169286
ИКТ 13207
Организации 10353
Ведомства 1447
Ассоциации 974
Технологии 3391
Системы 25149
Персоны 72297
География 2749
Статьи 1509
Пресса 1190
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2575
Мероприятия 842

Touch Instinct Тачин



24.02.2025 Apple запретила российским разработчикам создавать приложения для iPhone. Старые приложения заблокированы. Кого коснулось 1
29.10.2024 Опубликовано исследование «Цифровая зрелость розничных банков – 2024» 1
29.08.2024 Комплексная оценка цифровизации бизнеса: партнерство Touch Instinct и SDI360 1
26.06.2024 «50% заявлений клиенты подают через мобильное приложение»: мнение экспертов о развитии InsurTech в России 1
30.09.2022 Корпоративная мобильность 2022: импортозамещение, государство и супер-аппы 1
29.10.2019 Банк «Санкт-Петербург» представил мобильный банк для бизнеса 1
31.05.2018 Рост потребления 4G ведет к буму мобильной разработки 1
26.05.2017 Бум мобильных приложений откладывается 1
30.05.2016 Основные тренды рынка мобильных приложений для бизнеса: простота&функциональность 1
21.08.2015 Российский рынок мобильной бизнес-разработки: все дальше от Дикого Запада 2
07.10.2014 «Тэглайн» опубликовал рейтинг мобильных разработчиков России 1
12.09.2012 24 сентября откроется конференция-фестиваль Mobilefest 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Touch Instinct и организации, системы, технологии, персоны:

InfoShell - ИнфоШелл 15 6
RedMadRobot - Рэдмэдробот 68 5
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 653 3
Бакка Софт - Bacca 14 3
Agima 22 2
Clutch 5 2
Крок - Croc 1777 2
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3955 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 2
SimbirSoft - СимбирСофт 76 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 1
Magora Systems - Магора 5 1
Trinity Digital - Тринити Диджитал 4 1
data.ai - App Annie 85 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8773 1
АйТи 1372 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
Samsung Electronics 10290 1
Microsoft Corporation 24671 1
Intel Corporation 12219 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4916 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3004 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1574 1
Check Point Software Technologies 761 1
БАРС Груп 546 1
Agima.Mobile 8 1
Game Insight 37 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 1
Trinetix 1 1
UseTech - Юзтех Интеграция 52 1
KODE 12 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 720 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 37 1
UIDG - UIDesign Group 10 1
Альфа-Банк 1778 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 2
Ингосстрах СПАО 422 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 177 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 987 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
АСТ Бауинжиниринг 2 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 116 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 211 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2523 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11218 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13969 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5312 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24282 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12238 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7792 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4187 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4751 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13856 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30961 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8281 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 778 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4426 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12617 2
Data monetization - Монетизация данных 1636 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7074 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3010 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2966 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12100 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1056 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11119 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7682 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7141 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3096 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6288 2
Стандартизация - Standardization 2139 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4183 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1975 2
MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений 9 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 760 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9395 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3748 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 238 1
Mobile First - Мобильные устройства прежде всего - Направление в дизайне и разработке 31 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 181 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4617 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5241 3
Google Play - Google Store - Android Market 3307 2
Apple - App Store 2903 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 2
Google Android 14068 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Google Lens - Google Объектив 58 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 439 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 448 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 29 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 917 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
C/C++ - Язык программирования 765 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 164 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 328 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 711 1
Костин Дмитрий 9 5
Семчук Иван 12 3
Котенко Дмитрий 7 3
Макин Алексей 10 2
Ильницкий Иван 2 2
Болышев Максим 16 2
Шашлов Дмитрий 3 1
Алексеев Вячеслав 14 1
Вайсман Михаил 3 1
Сивокобильска Оксана 17 1
Никифоров Николай 1136 1
Староверов Денис 14 1
Солнцев Михаил 8 1
Астахов Константин 23 1
Яппаров Тагир 103 1
Аз-Зари Хусейн 24 1
Баринов Игорь 11 1
Огороднов Сергей 6 1
Антошин Роман 5 1
Крайнов Владислав 5 1
Каштанкин Илья 3 1
Врацкий Андрей 135 1
Дырма Михаил 1 1
Базилевская Екатерина 2 1
Марин Юрий 4 1
Яковлев Николай 4 1
Морозова Инга 2 1
Веденский Борис 2 1
Бурлаков Виктор 3 1
Трошкин Павел 2 1
Десятых Максим 1 1
Николенко Николай 11 1
Матвеев Иван 7 1
Власенков Сергей 1 1
Мянник Павел 2 1
Мещеряков Глеб 1 1
Белодед Роман 2 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 340 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 2
Европа 21808 1
Франция - Канны 112 1
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 95 1
Земля - планета Солнечной системы 10403 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14223 1
Швеция - Королевство 3625 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3129 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11007 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6738 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5041 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6172 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4690 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14477 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6167 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16394 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5870 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 379 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5793 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5459 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5996 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 674 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18671 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3673 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4860 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 384 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11000 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6993 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5892 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 727 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6299 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2768 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 507 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 317 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 696 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1263 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1090 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 622 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 412 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 196 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 3
CNews Mobile - рейтинг 20 3
IDC - International Data Corporation 4911 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 2
Gartner - Гартнер 3561 2
Strategy Analytics 284 2
Technavio 27 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
Tagline - Тэглайн 28 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 690 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 137 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342309, в очереди разбора - 766783.
Создано именных указателей - 169286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще