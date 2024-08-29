Комплексная оценка цифровизации бизнеса: партнерство Touch Instinct и SDI360

Разработчик ИT-решений Touch Instinct объявил о сотрудничестве с агентством цифрового аудита SDI360. В рамках партнерства компании объединят экспертизу для оценки digital-зрелости российского бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Touch Instinct.

В ходе совместной работы Touch Instinct окажет помощь агентству сразу по двум направлениям: подготовка отраслевых исследований и анализ технологической развитости российских финтех-компаний, страхового, телеком-сектора и других. Оценка уровня цифровизации — также известного как digital IQ — позволит определить, насколько эффективно отечественный рынок использует ИT-решения для улучшения и оптимизации бизнес-процессов.

Ранее Touch Instinct и SDI360 уже провели масштабное совместное исследование сферы страхования в России, а сейчас работают над аудитами для отдельных компаний этой отрасли и задействует свою экспертизу, чтобы предложить организациям оптимальные стратегии цифровой трансформации.

«Мы рады делиться своим опытом и помогать компаниям активнее внедрять технологии в продукты и сервисы, развивать их и наращивать конкурентоспособность, сокращать бюджеты на псевдо-инновационные проекты и, наоборот, увеличивать там, где прогнозирован возврат инвестиций. Благодарим команду SDI360 за доверие и продолжаем предлагать дополнительные возможности рынку», — Дмитрий Костин, генеральный директор Touch Instinct.

«Опыт SDI360 и экспертиза лидеров digital-рынка позволяют выпускать совместные репрезентативные исследования финансового сектора, проводить всесторонние аудиты, разрабатывать и внедрять глобальные стратегии цифровизации для отдельных компаний, опираясь на специализацию компаний-партнеров. Наша общая цель – предоставить рынку прозрачные бенчмарки, которые ускорят процессы трансформации. Мы также проводим офлайн-презентации исследований, где в открытом диалоге обсуждаем вопросы цифровизации с представителями отрасли», – Павел Мянник, управляющий партнер агентства цифрового аудита SDI360.