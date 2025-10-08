Разделы

Мянник Павел


УПОМИНАНИЯ


08.10.2025 SDI360 и Naumen объявили о партнерстве и запускают исследования зрелости клиентского опыта в банках 1
29.10.2024 Опубликовано исследование «Цифровая зрелость розничных банков – 2024» 1
29.08.2024 Комплексная оценка цифровизации бизнеса: партнерство Touch Instinct и SDI360 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Мянник Павел и организации, системы, технологии, персоны:

D'Terra - DTerra - Диджитал Терра 3 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 321 1
Touch Instinct - Тачин 14 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4403 1
Telegram Group 2440 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 1
Альфа-Банк 1842 1
Ингосстрах СПАО 447 1
ПСБ - Промсвязьбанк 887 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 58 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 114 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7965 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2958 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1325 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55866 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5757 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8516 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4486 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33326 1
MarTech - SERM - Search Engine Reputation Management - управление репутацией в поисковых системах 4 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8128 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5055 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5537 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11146 1
Web App - PWA - Progressive Web Apps - Progressive Web Applications - Прогрессивное веб-приложение 70 1
Application store - магазин приложений 1347 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12798 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6890 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 254 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12033 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71493 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1056 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7892 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5427 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2712 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2310 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5227 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 378 1
Google Play - Google Store - Android Market 3401 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 899 1
VK - Яндекс.Дзен 218 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 209 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1885 1
Apple - App Store 2980 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 393 1
Костин Дмитрий 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 154288 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50573 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31333 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 548 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1638 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1395 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6156 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3325 1
Аудит - аудиторский услуги 2999 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7197 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6698 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17174 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 162 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 760 1
