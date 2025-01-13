MarTech - SERM - Search Engine Reputation Management - управление репутацией в поисковых системах

SERM (Search Engine Reputation Management или управление репутацией в поисковых системах) — управление вашей репутацией (репутацией вашего бренда) в глобальной сети.

Если человека интересует информация о конкретной компании или известном человеке, обычно он отправляется за ней в поисковые системы и вводит запросы по типу “отзывы о компании Х”. И, если в поисковой выдаче пользователь будет видеть массу негативных откликов, то с малой долей вероятности ему захочется обратиться к этому человеку или компании. SERM как раз и создана для решения подобных проблем — “улучшения” репутации в Сети путем определенных манипуляций. Причем, нуждаться в SERM могут не только недобросовестные предприниматели, но и честные бизнесмены, пострадавшие от рук конкурентов.

Многие ошибочно полагают, что следить за собой в интернете совсем неразумно, считая это лишней тратой времени. Но, если вспомнить хоть одно вирусное видеоразоблачение какого-либо важного в обществе человека, становится понятно, что важность SERM явно недооценена.

Управление репутацией в интернете можно условно разделить на 5 главных составляющих:

Мониторинг сети на предмет упоминания конкретной личности или бренда. Публикация положительных отзывов о бренде/личности на всевозможных площадках (например, популярных сайтах-отзовиках). Оптимизация выдачи поисковых систем (удаление негативной информации из ТОПа). Налаживание коммуникации с клиентами. Быстрая реакция на любые изменения (особенно актуально, если конкуренты заказали черный PR).

Существует 3 ключевые методики SERM: