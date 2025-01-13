MarTech SERM Search Engine Reputation Management управление репутацией в поисковых системах
SERM (Search Engine Reputation Management или управление репутацией в поисковых системах) — управление вашей репутацией (репутацией вашего бренда) в глобальной сети.
Если человека интересует информация о конкретной компании или известном человеке, обычно он отправляется за ней в поисковые системы и вводит запросы по типу “отзывы о компании Х”. И, если в поисковой выдаче пользователь будет видеть массу негативных откликов, то с малой долей вероятности ему захочется обратиться к этому человеку или компании. SERM как раз и создана для решения подобных проблем — “улучшения” репутации в Сети путем определенных манипуляций. Причем, нуждаться в SERM могут не только недобросовестные предприниматели, но и честные бизнесмены, пострадавшие от рук конкурентов.
Многие ошибочно полагают, что следить за собой в интернете совсем неразумно, считая это лишней тратой времени. Но, если вспомнить хоть одно вирусное видеоразоблачение какого-либо важного в обществе человека, становится понятно, что важность SERM явно недооценена.
Управление репутацией в интернете можно условно разделить на 5 главных составляющих:
- Мониторинг сети на предмет упоминания конкретной личности или бренда.
- Публикация положительных отзывов о бренде/личности на всевозможных площадках (например, популярных сайтах-отзовиках).
- Оптимизация выдачи поисковых систем (удаление негативной информации из ТОПа).
- Налаживание коммуникации с клиентами.
- Быстрая реакция на любые изменения (особенно актуально, если конкуренты заказали черный PR).
Существует 3 ключевые методики SERM:
- Скрытый маркетинг. При таком подходе информация отправляется таким образом, чтобы пользователь не понял, что в реальности им просто манипулируют. Например, компания может заплатить публичной личности за мощный положительный видеоотзыв о ее продукции.
- Непосредственно управление репутацией в интернете. Специалисты находят определенные факторы, которые влияют на репутацию компании через специальные приемы, техники, сервисы, и используют их в своих целях.
- Управление репутацией в выдаче поисковых систем. Анализируется выдача ПС и находятся негативные данные о компании, которые устраняются в максимально короткие сроки.
MarTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 1
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 1
|Харченко Григорий 2 1
|Андрюшин Антон 1 1
|Прокофьев Дмитрий 1 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Мянник Павел 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144197 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.