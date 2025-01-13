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MarTech SERM Search Engine Reputation Management управление репутацией в поисковых системах

MarTech - SERM - Search Engine Reputation Management - управление репутацией в поисковых системах

SERM (Search Engine Reputation Management или управление репутацией в поисковых системах) — управление вашей репутацией (репутацией вашего бренда) в глобальной сети. 

Если человека интересует информация о конкретной компании или известном человеке, обычно он отправляется за ней в поисковые системы и вводит запросы по типу “отзывы о компании Х”. И, если в поисковой выдаче пользователь будет видеть массу негативных откликов, то с малой долей вероятности ему захочется обратиться к этому человеку или компании. SERM как раз и создана для решения подобных проблем — “улучшения” репутации в Сети путем определенных манипуляций. Причем, нуждаться в SERM могут не только недобросовестные предприниматели, но и честные бизнесмены, пострадавшие от рук конкурентов.

Многие ошибочно полагают, что следить за собой в интернете совсем неразумно, считая это лишней тратой времени. Но, если вспомнить хоть одно вирусное видеоразоблачение какого-либо важного в обществе человека, становится понятно, что важность SERM явно недооценена.

Управление репутацией в интернете можно условно разделить на 5 главных составляющих:

  1. Мониторинг сети на предмет упоминания конкретной личности или бренда.
  2. Публикация положительных отзывов о бренде/личности на всевозможных площадках (например, популярных сайтах-отзовиках).
  3. Оптимизация выдачи поисковых систем (удаление негативной информации из ТОПа).
  4. Налаживание коммуникации с клиентами.
  5. Быстрая реакция на любые изменения (особенно актуально, если конкуренты заказали черный PR).

Существует 3 ключевые методики SERM:

  1. Скрытый маркетинг. При таком подходе информация отправляется таким образом, чтобы пользователь не понял, что в реальности им просто манипулируют. Например, компания может заплатить публичной личности за мощный положительный видеоотзыв о ее продукции.
  2. Непосредственно управление репутацией в интернете. Специалисты находят определенные факторы, которые влияют на репутацию компании через специальные приемы, техники, сервисы, и используют их в своих целях.
  3. Управление репутацией в выдаче поисковых систем. Анализируется выдача ПС и находятся негативные данные о компании, которые устраняются в максимально короткие сроки.
     

13.01.2025 С какими показателями российский диджитал-рынок встречает 2025 год? 1
29.10.2024 Опубликовано исследование «Цифровая зрелость розничных банков – 2024» 1
10.02.2017 «Первый Бит» запустил digital-направление 1
20.11.2015 Kokoc Mobile разработал мобильный конструктор косметики для Mixit 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

MarTech и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Telegram Group 1983 2
Samsung Electronics 10254 1
8213 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games 12 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
Touch Instinct - Тачин 11 1
D'Terra - DTerra - Диджитал Терра 3 1
Google LLC 11775 1
UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 17 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Mixit - Миксит 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Альфа-Банк 1769 1
Ингосстрах СПАО 421 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 1
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 43 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 1
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 112 1
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